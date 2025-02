Vlada FBiH će na vrijeme reagovati? “Bojkot građana smo shvatili ozbiljno”

Građanski bojkot trgovina u Bosni i Hercegovini očigledno je imao efekta. Nakon što su nezadovoljni potrošači prošlog petka organizovali jednodnevni bojkot, vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine su ubrzano sazvale sastanak s trgovcima i proizvođačima kako bi razgovarale o mogućim rješenjima za rastuće cijene osnovnih životnih namirnica. O ovoj temi smo govorili sa federalnim ministrom poljoprivrede Kemalom Hrnjićem koji je, između ostalog, poručio da bi se lista proizvoda s ograničenim cijenama na području Federacije BiH sa 30 mogla proširiti na 60.

Sastanak, održan u ponedjeljak, okupio je predstavnike Vlade Federacije BiH, trgovaca i proizvođača, a zaključak je jasan – određene mjere će biti poduzete.

Hrnjić, koji je prisustvovao sastanku, istakao je da će poslodavci predložiti vlastito rješenje za ublažavanje inflatornog udara, a moguće je i vraćanje odluke o zaključavanju cijena određenih proizvoda.

Građani poslali snažnu poruku

Hrnjić smatra da bojkot trgovina nije bio nužan kako bi se pokrenuli razgovori o ovom problemu, budući da su vlasti i ranije razmatrale ovakve mjere. No, on ipak priznaje da je protest kupaca poslao jasnu poruku svim relevantnim akterima.

“Građani su u petak poslali pismo ne samo Vladi Federacije, već i trgovcima, proizvođačima i svim odgovornim faktorima u društvu. Poručili su da ovako više ne može i da se mora nešto poduzeti. Drago mi je da je ministar Hasičević sazvao sastanak na kojem su bili i trgovci i predstavnici poljoprivredno-prehrambene industrije, zajedno s premijerom Vlade Federacije BiH”, rekao je Hrnjić.

Sastanak je, prema njegovim riječima, bio konstruktivan i trajao je dva i po sata. Bilo je otvorenih rasprava o poskupljenju prehrambenih proizvoda, a dogovoreno je da će poslodavci sami pronaći rješenje i do kraja sedmice ili najkasnije početkom naredne sedmice iznijeti prijedlog kako pomoći građanima u borbi s inflacijom.

Nova akcija zaključavanja cijena?

Hrnjić nagovještava da bi se moglo raditi o ponovnom zaključavanju cijena određenih artikala, ali u nešto izmijenjenom obliku.

“Vjerujem da će se ići u tom pravcu. Ne vjerujem da će se odmah pribjegavati ograničavanju trgovačkih marži, ali siguran sam da će, ako građani i dalje budu značajno pogođeni poskupljenjima, Vlada na vrijeme reagovati i razmotriti i druge mjere kako bi suzbila rast cijena”, kazao je Hrnjić.

Naglasio je da je Vlada Federacije BiH prvenstveno posvećena dijalogu s poslodavcima, sindikatima i drugim akterima, umjesto donošenja jednostranih odluka koje bi mogle imati negativne posljedice na tržište.

“Mi nismo protiv poslodavaca, već ih smatramo socijalnim partnerima. Želimo u otvorenom dijalogu doći do rješenja koje će biti prihvatljivo za sve, a posebno za građane koji su najviše pogođeni inflacijom. No, ne smijemo zaboraviti da ako ne budemo imali stabilnu ekonomiju, na kraju će to opet platiti građani”, upozorio je Hrnjić.

N1

Širenje liste proizvoda na 60 artikala

Jedno od ključnih pitanja je i način na koji će se nova mjera realizirati. U Hrvatskoj je lista proizvoda s ograničenim cijenama proširena s 30 na 70, a Hrnjić očekuje da će u Federaciji BiH broj proizvoda biti nešto manji, ali ipak proširen u odnosu na ranije odluke.

“Krenuli smo sa 30 proizvoda, sada mislim da će lista biti proširena na oko 60. No, treba sačekati nekoliko dana da trgovci predlože koji su to artikli. Oni najbolje znaju koji proizvodi se najviše kupuju i u kojem cjenovnom rangu mogu ponuditi nešto povoljnije opcije”, rekao je Hrnjić.

Ipak, dodao je da, i pored ovih mjera, određene kategorije građana i dalje neće moći priuštiti ni te, subvencionirane cijene.

“Situacija u Federaciji BiH kada su u pitanju socijalno ugrožene kategorije je teška. Bez obzira na ove mjere, bojim se da će i dalje mnogima biti skupo. No, mi ćemo kao Vlada učiniti sve što je u našoj moći da barem donekle ublažimo taj teret”, poručio je ministar.

Reakcije na prethodnu mjeru i bojazan od novih poskupljenja

Podsjećanja radi, prethodna mjera zaključavanja cijena bila je na snazi do kraja decembra prošle godine. Međutim, nakon njenog ukidanja, cijene su ponovo skočile – u nekim slučajevima i do 25 posto.

Hrnjić odbacuje kritike ekonomskih analitičara koji tvrde da ova mjera nije imala značajniji utjecaj na tržište.

“Razni analitičari često iznose paušalne tvrdnje bez konkretnih podataka. Mi ne možemo ograničavati tržište, jer smo potpisali međunarodne sporazume o slobodnoj trgovini. No, Vlada će sada mnogo intenzivnije pratiti ovu akciju i reagovati na sedmičnom nivou ako bude potrebno”, kazao je.

Dodao je da su inspekcije već izvršile kontrolu cijena u pet velikih trgovačkih objekata i utvrdile da su neki proizvodi neopravdano poskupjeli.

“Ministar Hasičević je pokrenuo izradu aplikacije u kojoj će se unositi cijene određenih proizvoda, tako da će građani moći pratiti gdje su najpovoljnije ponude. Mislim da je jako važno da građani budu aktivni i prate kretanje cijena, baš kao što su to radili ovih dana dijeleći informacije na društvenim mrežama”, rekao je Hrnjić.

Govorio je i o najnovijim uredbama koje se odnose na subvencije za poslodavce te minimalnu plaću, kao i o planovima za povećanje budžeta za poljoprivredu u 2025. godini.

Subvencije za minimalnu plaću – Uspješna uredba

Hrnjić je istaknao da je Vlada Federacije BiH nedavno usvojila uspješne uredbe o subvencijama za poslodavce koji su pogođeni odlukom o minimalnoj plaći. Prema njegovim riječima, uredba precizno definira koji poslodavci imaju pravo na novčanu podršku i do kojeg iznosa.

“Vlada će subvencionirati troškove doprinosa za one poslodavce koji su najviše pogođeni ovom odlukom. Tačno je definirano tko ima pravo, do kojeg iznosa”, izjavio je Hrnjić.

Za ovu namjenu, iz budžeta Federacije BiH izdvojeno je 100 miliona KM, a prema procjenama, ukupan iznos može dostići i 108 miliona KM, ukoliko svi koji imaju pravo na subvenciju iskoriste tu mogućnost.

“Ako novca bude više nego što je planirano, spremni smo povećati pojedinačne dodjele, ali ako bude manje, subvencije će se smanjivati”, rekao je Hrnjić.

Hrnjić je također napomenuo da će Vlada pratiti provedbu ove uredbe i, ukoliko bude potrebno, uskladiti iznose subvencija.

“Bit ćemo spremni zasjedati i pratiti situaciju, a svi podaci bit će analizirani na mjesečnoj bazi”, dodao je.

Neradna nedjelja – Usklađivanje modela sa poslodavcima

U vezi s odlukom o neradnoj nedjelji koja je na snazi od novembra prošle godine, ministar Hrnjić je komentirao sve učestalije kritike poslodavaca.

“Iako su neki poslodavci nezadovoljni, podaci ministra Hasićevića govore da nije došlo do smanjenja prodaje, a čak je zabilježen i rast od 4% u prodaji”, rekao je Hrnjić dodajući da će se nakon nekoliko mjeseci analizirati pravi efekti ove odluke.

“Vlada je otvorena za razgovor i spremna je razmotriti promjene modela, ali ukidanje neradne nedjelje nije opcija. Ova odluka nije išla protiv privrede”, naglasio je Hrnjić.

Također, spomenuo je moguće usklađivanje modela prema iskustvima iz Hrvatske, ali je naglasio da će Vlada FBiH zadržati svoju poziciju u vezi s ovom temom.

Budžet za poljoprivredu – Povećanje ulaganja u ruralni razvoj

Kada je riječ o poljoprivredi, Hrnjić je najavio povećanje budžeta za 2025. godinu, koji će biti veći za osam miliona maraka u odnosu na prošlu godinu.

“Dodatna sredstva bit će usmjerena na kapitalna ulaganja, posebno u nabavku stoke, opreme, modernizaciju i poticaj prehrambenoj industriji”, rekao je Hrnjić naglašavajući važnost ulaganja u ruralni razvoj kako bi se povećala konkurentnost domaće proizvodnje.

On je također istakao da će dio sredstava biti usmjeren mladima, kako bi ih potaknuli da se bave poljoprivredom, što je ključno za budućnost ovog sektora.

“Do sada smo izdvojili samo milion KM za mlade poljoprivrednike, ali ćemo ove godine ovu mjeru proširiti i omogućiti veći odaziv mladih ljudi”, rekao je Hrnjić.

Izmjene zakona o novčanim podrškama – Lakši pristup i bolja kontrola

Najavio je i izmjene zakona o novčanim podrškama za poljoprivrednike, koje bi trebale olakšati aplikacije za sredstva i poboljšati kontrolu nad dodjelom tih sredstava.

“Želimo smanjiti administrativne prepreke za poljoprivrednike i omogućiti im lakši pristup poticajima”, dodao je Hrnjić.

Također, naglasio je da će se uvesti i nova kontrola kako bi se osiguralo da novac ide tamo gdje je zaista potreban.

Jedna od ključnih promjena bit će i uvođenje dronova za preciznije praćenje poljoprivrednih parcela i stoke.

“Dronovi će omogućiti bolju kontrolu nad usjevima i brojnostima stoke, što je od velike važnosti za preciznu distribuciju sredstava”, poručio je Hrnjić, dodajući da će to pomoći u borbi protiv neefikasnog trošenja budžetskih sredstava.

Please enable JavaScript