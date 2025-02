Von der Leyen o američkim carinama: EU će odlučno odgovoriti na nepravedne mjere

Nakon neformalnog sastanka lidera zemalja članica EU u ponedjeljak u Briselu, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasila je da je EU spremna za potencijalne američke uvozne carine i da će na njih odlučno odgovoriti.

“Evropska unija je spremna za čvrst, ali konstruktivan dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, svjesni smo i potencijalnih izazova u našim odnosima, na koje smo spremni. “Kada smo meta nepoštenih ili proizvoljnih mjera, Evropska unija će odlučno odgovoriti”, rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen povodom prijetnji novog američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti carine na uvoz iz EU .

Prema njenim riječima, i lideri zemalja članica EU su u razgovoru na neformalnom sastanku u palati Egmont u Briselu istakli da EU mora biti spremna za moguće uvođenje američkih carina. Složili su se i da je potreban pragmatičan pristup, piše STA.

European Commission President Ursula von der Leyen takes part in a press conference during an informal European Union leaders summit, in Brussels, Belgium February 3, 2025. REUTERS/Johanna Geron

Mnogi premijeri i predsjednici također su naglasili da Unija također mora “odraditi svoj domaći zadatak” i fokusirati se na vlastite izazove. Između ostalog, mora se poboljšati konkurentnost evropske privrede i povećati produktivnost, rezimirao je raspravu predsjednik Komisije.

Ona je također bila kritična prema uvođenju američkih carina na uvoz iz Meksika i Kanade, rekavši da one uzrokuju veće troškove za ekonomiju, štete radnicima i potrošačima, stvaraju nepotrebne ekonomske poremećaje i podstiču inflaciju. “Nema mnogo dobrog u ovome.” Zato dajemo prednost produktivnim razgovorima. Istovremeno, Evropska unija ostaje posvećena multilateralizmu”, rekla je ona.

Novi američki predsjednik odlučio je u subotu uvesti carine od 25 posto na uvoz iz Meksika i Kanade, koje bi trebalo da stupe na snagu u utorak. No, nakon današnjih razgovora sa čelnicima obje zemlje, odlučio je da odgodi uvođenje carina za 30 dana. On je takođe zaprijetio EU skorim uvođenjem carina, ali to još nije učinio, piše STA.

Please enable JavaScript