Nikada se neće dogoditi, ali Musk bi trebao nekome prepustiti upravljanje Teslom

Prihodi su bili slabiji od očekivanih, kratkoročne prognoze su nejasne, prodaja električnih vozila pala je, a Elon Musk je rastrojeniji nego ikad. Ipak, s vojskom lojalnih dioničara i pokornim odborom, nema naznaka da će otići.

Od Teslinih rezultata za četvrti kvartal nitko nije puno očekivao, s obzirom na to da je 2024. bila prva godina pada prodaje električnih vozila otkako je kompanija izašla na burzu prije 15 godina. Međutim, prihodi i dobit nisu bili samo slabi – bili su gori nego što su analitičari predvidjeli. Tijekom konferencijskog poziva povodom rezultata, Musk je bio u svom elementu, šireći svoje poznato “polje iskrivljene stvarnosti”. Govorio je o autonomnim taksijima, humanoidnim robotima i zasad neutemeljenim tvrdnjama o Teslinim AI sposobnostima.

Investicije u ta područja „donijet će ogromne plodove u budućnosti. Ogromne. Zapravo, do te mjere da je teško shvatiti”, izjavio je Musk 30. siječnja. „Vidim put – ne kažem da je lagan – ali vidim put da Tesla postane najvrjednija kompanija na svijetu, daleko ispred drugih… vrjednija od sljedećih pet najvrjednijih kompanija zajedno”.

Dioničari mu vjeruju

To je nevjerojatnih 15 bilijuna dolara, ali lojalni dioničari su mu povjerovali. Tesline dionice porasle su 3% u četvrtak, a dodatnih 1% u petak. Kupce nije zabrinjavalo što su dva sporna izvora prihoda – dobit od 600 milijuna dolara na ulaganja u kriptovalute i 692 milijuna dolara od prodaje EV kredita – činili više od polovice Tesline neto dobiti od 2,3 milijarde dolara u kvartalu. (Prvi je vrlo nestabilan, a drugi će vjerojatno pasti nakon što Trump ukine savezna pravila o emisiji štetnih plinova.) Nisu ih zabrinjavali ni podaci da je Teslina bruto dobit od prodaje automobila nastavila padati, iako kompanija i dalje ima marže daleko iznad industrijskog prosjeka.

Kretanje cijena dionica „nije imalo nikakve veze s financijskim rezultatima kompanije… niti s njezinom prognozom rasta za sljedeću godinu“, napisao je JP Morganov analitičar kapitala Ryan Brinkman, istaknuvši da je kompanija postala „potpuno odvojena od temeljnih pokazatelja“.

Kao “meme dionica”, TSLA zasad odlično napreduje. No, do kada?

Trenutno Tesla nije AI kompanija. Njezino poslovanje temelji se na proizvodnji automobila i baterija te pružanju usluga punjenja električnih vozila. To je izvor više od 90% njezinih prihoda. Da bi nastavila rasti, potreban joj je izvršni direktor s punim radnim vremenom. A ne netko tko balansira ulogu u Trumpovoj administraciji dok istovremeno vodi SpaceX, X, xAI, The Boring Company i Neuralink. Izvršni direktor koji ne bi narušavao imidž brenda političkim angažmanom ili kontroverznim ponašanjem također ne bi bio naodmet.

Čvrsta kontrola

„Ali to se nikada neće dogoditi“, rekao je investitor u Tesli Ross Gerber, izvršni direktor tvrtke za upravljanje imovinom Gerber Kawasaki iz Los Angelesa. Dugogodišnji Muskov fan i menadžer udjela od 100 milijuna dolara svoje firme u Tesli, Gerber se razočarao u njega nakon preuzimanja Twittera.

Gerber zna o čemu govori. Pokušao je i nije uspio dobiti dovoljno glasova za mjesto u Teslinom odboru prošlog lipnja. No, ne bi to mnogo promijenilo. Zbog Muskove vlasničke kontrole od 13% i čvrste kontrole nad odborom, svaka promjena uprave bila bi samo kozmetička.

„Čak i da postavite novog izvršnog direktora, to bi bilo kao ‘sjedni ovdje, ali ja i dalje radim sve što radim’“, rekao je Gerber. „Ako kupujete dionice, morate prihvatiti da to neće biti kao obična kompanija. To je Elonova privatna kompanija koja je iz nekog razloga javna (burzovna).“

Nema alternative

Drugi problem je što Musk nema jasnog zamjenika u Tesli koji bi vodio kompaniju dok je on zauzet. Nema glavnog operativnog direktora (COO) niti predsjednika kompanije. Nekoliko potpredsjednika čije su karijere bile u usponu uklonjeni su ili su sami otišli.

Dioničari Tesle koji ne vjeruju u Muskove grandiozne tvrdnje – poput one da bi humanoidni robot Optimus mogao generirati „više od 10 bilijuna dolara“ – također su suočeni s njegovim sve bizarnijim ponašanjem. Posebno za jednog izvršnog direktora burzovne kompanije koji bi trebao odgovarati odboru direktora. No, u ovom slučaju, odbor nije intervenirao jer je postao iznimno bogat zahvaljujući Teslinim dionicama.

REUTERS/Mike Segar

Ugrožavanje imidža i pad brojki

Prije nego što je Musk bio optužen za nacistički pozdrav na mitingu podrške Trumpu ovog mjeseca, njegov otrovni govor, široko osuđen kao rasistički, antisemitski i transfobičan, već je štetio Teslinom ugledu. Posebno u „plavim državama“, koje su njezino najveće tržište električnih automobila u SAD-u. Istraživanje Interbranda o najvrjednijim svjetskim brendovima prošle jeseni pokazalo je pad Teslinog imidža za 9%.

Taj udar na reputaciju izravno utječe na odluke Amerikanaca o tome koji automobil kupiti. Istraživačka tvrtka Strategic Vision otkrila je ovog mjeseca da gotovo dvije trećine potencijalnih kupaca kaže da definitivno ne bi razmatrali Teslu kao svoje sljedeće vozilo, što je porast s 48% u 2023.

Ako ste proizvođač automobila “koji igra na duge staze, to je neoprostivo”, rekao je Alexander Edwards, direktor Strategic Visiona.

Slabe prognoze

Teslina prodaja u SAD-u vjerojatno neće značajno rasti ove godine zbog snažne konkurencije GM-a, Hyundaija, Kije, Honde, Riviana, Lucida i drugih.

Cybertruck, koji košta 100.000 dolara, bio je prodajni neuspjeh. Tesla Semi očekuje se tek 2026. godine, ali teško da će donijeti značajnu prodaju.

Budućnost u robotaksijima?

Musk tvrdi da će Tesla lansirati autonomni Cybercab 2026. godine. No, to djeluje nevjerojatno s obzirom na to da Teslin softver još uvijek zahtijeva nadzor vozača i izazvao je najmanje 13 nesreća i više državnih istraga.

Dok Tesla računa na svoju viziju, drugi su već ispred – poput Wayma, koji koristi napredniju tehnologiju autonomne vožnje.

Lažno samopouzdanje

Musk i dalje vjeruje da su njegovi futuristički planovi bolji od poboljšanja onoga što Tesla već radi.

„Tesla je fenomenalan biznis fokusiran na održiv transport i energiju“, rekao je Gerber. „No, sada se bavi robotikom i robotaksijima jer nitko ne želi kupiti njegove proizvode – zbog njega. A ipak, oni su i dalje nevjerojatni proizvodi i ljudi ih kupuju.“

Alan Ohnsman, novinar Forbes

Please enable JavaScript