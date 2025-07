Tragičan kraj neustrašivog Felixa Baumgartena, prvog čovjeka koji je skokom iz stratosfere probio brzinu zvuka 

Felix Baumgartner, austrijski ekstremni sportista najpoznatiji po svom skoku iz stratosfere 2012. godine u sklopu Red Bull Stratos misije, poginuo je u četvrtak u nesreći paraglajdingom na italijanskoj jadranskoj obali, u 56-oj godini života.

Prema navodima italijanskih medija, Baumgartner je izgubio kontrolu nad svojim paraglajderom i udario u drvenu konstrukciju pored bazena u kampu Le Mimose Family Camping Village u Porto Sant’Elpidiju. Tom prilikom povrede vrata od krhotina zadobila je i zaposlenica hotela,te je prevezena u bolnicu. Lokalne vlasti pokrenule su istragu o nesreći, a preliminarni izvještaji ukazuju na mogućnost da je Baumgartner izgubio svijest i doživio iznenadne zdravstvene probčeme dok je bio u zraku.

Gradonačelnik Porto Sant’Elpidija, Massimiliano Ciarpella, potvrdio je njegovu smrt objavom na društvenim mrežama:

„Naša zajednica je duboko pogođena tragičnom smrću Felixa Baumgartnera—ličnosti globalnog značaja, simbola hrabrosti i strasti za ekstremnim letenjem.“

Poruka na Instagramu

Samo dva sata prije nesreće, Baumgartner je na svom Instagramu objavio poruku: „Previše vjetra.“

Nadimak Felix Neustrađivi nije nosi bez razloga. Skakao je sa visina sa kojih mnogi ne bi smjelini gledati, ali jedan skok uveo ga je među legende po hrabrosti. Desio se 2012. godine kada je skočio sa visine od 39 kilometara, nadomak svemira, u sklopu Red Bull Stratos projekta. Imao je 43.godine.

“Razvio sam detaljan tehnički postupak koji moram proći prije skoka – 40 pojedinačnih koraka koji se moraju izvršiti određenim redoslijedom. To je trenutak kada shvatite da ste potpuno ovisni o tehnologiji – na mjestu gdje zaista nema nikoga u blizini da vam pomogne. Neposredno prije skoka moj puls će pasti, jer je to vrijeme kada kontroliram većinu stvari koje se događaju”, kazao je prije skoka i dodao: “Moram se dovesti u stabilan položaj prije nego što dostignem brzinu zvuka. Sa svim mojim iskustvom u zraku, to ne bi trebao biti preveliki problem, ali da bih stabilizovao svoje tijelo, potreban mi je otpor vjetra. Problem je što oko 30 sekundi neću imati nikakav zračni jastuk, što znači da neću moći kontrolirati način na koji se moje tijelo okreće. Međutim, u testovima koje smo do sada radili, uvijek sam se uspio prilično brzo stabilizirati čim je bilo dovoljno zraka za to”, kazao Baumgarten za zvaničnu stranicu Red Bull.

Felixov skok iz stratosfere

Ovim skokom oborio je i svjetski rekord ali i zvučni zid. Postao je prvo ljudsko biće koje je probilo brzinu zvuka u slobodnom padu, skačući iz stratosfere. Ovo postignuće nije donijelo samo lično ostvarenje sna, već je pružilo NASA-i naučne podatke, do tada nedostupne, te doprinijelo njenom projektu hitnog bijega iz svemira.

“Volim izazove, a pokušaj da postanem prva osoba koja je probila brzinu zvuka u slobodnom padu je izazov kao nijedan drugi”, govorio je. “Efekti prelaska na supersoničnu brzinu i nazad nisu poznati. Ovo je samo jedna od stvari koje se nadamo da ćemo saznati. Možda će jednog dana biti moguće sigurno vratiti astronaute kući iz svemira ako njihova svemirska letjelica ne radi kako treba. Zvuči kao naučnofantastični scenario, ali aeronautika se definitivno kreće u tom smjeru.”

Milioni ljudi pratili su skok uživo, a događaj je postao prekretnica u istoriji sportskog marketinga i istraživanja svemira.

Prvi skok padobranom imao sa 16 godina, Foto: Reuters

Bio je padobranac, pilot helikoptera i svjetski prvak u skokovima. Rođen u Salzburgu, u Austriji, 1969. godine, svoj prvi skok padobranom imao je sa 16 godina. Krajem osamdesetih počeo je izvoditi padobranske egzibicije za Red Bull. Nekonvencionalno razmišljanje kompanije i Felixov avanturistički duh su se spojili i od tada sarađuju, postavši danas najpoznatiji svjetski sportista Red Bulla.

Tokom karijere postavio je 14 svjetskih rekorda svojim base skokovima, a također će ostati upamćen i kao prva osoba na svijetu koja je preletjela La Manche sa karboskim krilom. No, ovdje nije kraj njegovim podvizima. Baumgarten se takmičio i leteći pored aviona.

Pilot helikoptera

Da postane pilot helikoptera, navodi se u njegovoj službenoj biografiji, sanjao je dugo. I to se ostvarilo prije skoro 10 godina, kada se okušao kao komercijalni pilot helikoptera u Evropi, nakon što je dobio dozvolu u SAD-u. Osim za ekstremne letove, imao je dozvolu i za letove u humanitarne svrhe. Želio je postati pilot spasilačkog helikoptera, kako bi spasavao živote drugih ljudi.



Padobranac Felix Baumgartner prima nagradu “Mankind Award” na sedmoj godišnjoj dodjeli Spike TV-jevih nagrada “Guys Choice” u Culver Cityju, Kalifornija, 8. juna 2013., Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/Arhivska fotografija

Felix je istaknuti zagovornik neprofitne fondacije za istraživanje kičmene moždine Wings For Life i trenutno razvija vlastiti humanitarni projekt, FLY 4 LIFE.



Također vrlo ozbiljno shvata još jednu veliku strast, vožnju trkaćih automobila – učestvovao je u nekim poznatim utrkama, od Nürburgringa, do 24-satne utrke u Bathurstu u Australiji i mnogim drugim.

Skok sa kipa Krista Iskupitelja u Rio de Janeiru, Foto: Reuters

Među njegovim poduhvatima pamtit će se i skok iz 1999. godine sa visine od 30 metara, s kipa Krista Iskupitelja u Rio de Janeiru. Iste godine, postavio je svjetski rekord u skoku padobranom s najviše visine kada je skočio s tornjeva Petronas u Kuala Lumpuru u Maleziji.

Kada je skočio iz stratosfere pred novinarima je priznao kako je postao skroman. “Više ne razmišljaš o obaranju rekorda, ne razmišljaš o prikupljanju naučnih podataka – jedino što želiš je da se vratiš živ.”