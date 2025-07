Napravili bager koji radi bez čovjeka

Tim inženjera iz kompanije Waymo, lidera u oblasti autonomnih robotaksija, cilja još jedno ogromno tržište za automatizaciju: građevinsku opremu.

Prošle godine, Boris Sofman, nekada zvijezda-inženjer u Waymo-u, gdje je radio na automatizaciji kamiona, udružio se s bivšim kolegama Ajay Gummallom i Kevinom Petersonom, kao i inženjerom Tomom Eliazom, kako bi osnovali Bedrock Robotics. Počeli su sa bagerima, sveprisutnim mašinama za teške zemljane radove. Startup iz San Francisca ne dizajnira sopstvene mašine, već planira da modifikuje postojeću opremu dodavanjem kamera, lidara, računara i AI softvera, kako bi mogla da radi neprekidno. Čak i po velikim vrućinama, kada su radnicima potrebne redovne pauze.

Bedrock je kao operativnog direktora (COO) doveo i bivšeg izvršnog potpredsjednika Ubera, Laurenta Hautefeuille. A sada izlazi iz tajnosti sa 80 miliona dolara nove investicije i planovima da počne s komercijalnim radom 2026.

Uspjeh Waymo-a sa robotaksijima pokazuje da je „tehnologija sada na pravom nivou. I vidimo da funkcioniše u jednoj od najtežih mogućih primjena“, kaže Sofman za Forbes. „To je upravo ona vrsta prekretnice koja pokreće promjene. Kada saberete sve načine na koje koristimo ove specijalizovane teške mašine, jasno je da je i ovo još jedno ‘transportno’ polje koje je spremno za talas transformacije“.

Iznajmljivanje bagera vrijedno 145 milijardi dolara

Građevinska industrija SAD se trenutno suočava sa izazovima. Postoji ogromna potražnja za novim stambenim objektima, centrima za podatke i fabrikama. Ali, trgovinski rat i restriktivna imigraciona politika administracije Donalda Trampa povećavaju cijene materijala. Tako dodatno smanjuju ionako oskudnu radnu snagu.

„Imamo fascinantnu situaciju gdje postoji snažan makroekonomski vjetar u leđa i potreba da se ponovo industrijalizuju SAD“, kaže Sofmen. „Istovremeno, radna snaga, čak izraženije nego što je bio slučaj u transportu, ide u suprotnom smjeru“.

Iako još ne otkriva ciljeve prihoda, tržište je ogromno. Unapređenje infrastrukture koje omogućava Bidenov infrastrukturni zakon, zajedno sa rastućom potražnjom za skladištima, centrima za podatke i fabrikama, vjerovatno će povećati prihode od iznajmljivanja bagera u SAD na 145 milijardi dolara ove godine. To je rast od 2,5%, prema izvještaju IBISWorld-a. Bedrock još ne objavljuje procjenu svoje vrijednosti. Planiraju novu rundu finansiranja u narednih godinu.

Počela testiranja, manje prepreka u propisima

Autonomni bager već je u fazi testiranja na Bedrockovim lokacijama u Arizoni, Texasu i Arkanzasu. Kompanija planira da sljedećeg mjeseca počne testiranje i na gradilištu jednog klijenta. Ako sve prođe kako treba, „očekujemo prve radove bez ljudskog operatera već 2026. godine“,kaže Sofman. On ima doktorat iz robotike sa univerziteta Carnegie Mellon.

„Boris je okupio izuzetan osnivački tim, sa mnogima sam imao čast da radim“, kaže bivši direktor Waymo-a John Krafcik. On je investirao nepoznat iznos u startup. „To je izuzetna grupa s tehničkom dubinom, odlučnošću i vizijom da autonomne građevinske mašine postanu stvarnost“.

Za razliku od Waymo-a ili kompanije Aurora koja razvija autonomne kamione, Bedrocku treba znatno manje kapitala, jer ne gradi niti kupuje flote vozila niti velike fabrike. Također, pošto posluje na privatnim komercijalnim gradilištima, ne mora da se suočava s regulatornim izazovima kao vozila koja se kreću po javnim putevima. Brzina također nije presudna, jer se rad na gradilištima odvija ljudskim tempom.

Sofman procjenjuje da bi se troškovi mogli smanjiti najmanje 20%. Ali, još važnije, projekti bi mogli biti završeni brže nego kada rade isključivo ljudi.

Boris Sofmen, Foto: Bedrock Robotics

Nedostatak radnika koji rade s bagerom

Već sada postoji manjak radnika koji bi zamijenili oko 500.000 ljudi godišnje koji odlaze u penziju ili prestaju da rade. To su podaci udruženja građevinskih izvođača (Associated Builders and Contractors). Istovremeno, Trumpova carina od 25% na uvozni čelik i aluminijum, kao i njegova prijetnja da će povećati carinu na kanadsko drvo na 35%, povećavaju troškove u čitavoj industriji.

Pun efekat trenutne imigracione represije još nije u potpunosti poznat. U 2023. godini 34% radnika u građevinskim djelatnostima bilo je iz inozemstva. To je gotovo dvostruko više u poređenju sa 18% među svim radnicima, rekao je Ken Simonson, glavni ekonomista udruženja Associated General Contractors of America, pozivajući se na podatke američkog popisa stanovništva. Ipak, dodaje da je učešće stranih radnika manje u stručnim zanimanjima koja zahtijevaju sertifikaciju, poput rukovaoca bagerima.

S obzirom na nedostatak radne snage, tehnologija vjerovatno neće ugasiti poslove, već će omogućiti ljudima da rade efikasnije, kaže Eric Cylwik, direktor inovacija u firmi Sundt Construction iz Arizone. Oni pomažu Bedrocku u razvoju i testiranju njihove tehnologije, zajedno sa firmama Zachry Construction iz Texsa i Champion Site Prep.

Foto: Bedrock Robotics

„Ne prelazimo odmah na nula ljudi. Ne mislim da iko stvarno vjeruje da je to realno“, kaže on. Umjesto toga, Bedrockova tehnologija omogućava Sundtu i njegovim konkurentima da rade, recimo, preko noći. Tada robotski bager može da obavlja dosadne i ponavljajuće zadatke pripreme terena, kao što je utovar zemlje u kamione, dok se ljudi mogu fokusirati na postavljanje cijevi i složenije radove. Tehnologija bi također mogla pomoći ekipama na udaljenim gradilištima, „gdje ne možemo da obezbijedimo dovoljno operatera za opremu koju želimo da koristimo“, kaže Cylwik.

Novi bager košta 500.000 dolara

Bedrock još ne otkriva koliko će naplaćivati za nadogradnju složenih mašina poput bagera. Novi koštaju oko 500.000 dolara. Mogućnost modifikacije postojeće opreme u autonomnu je izuzetno privlačna za firme poput Sundta. „To je sjajno jer funkcioniše sa čitavom našom flotom. I može se uraditi za djelić cijene kupovine novog bagera“, ističe Cylwik.

Lidar senzor, koji može trenutno da stvori 3D prikaz okoline čak i pri velikim brzinama, ključan je za bezbjednu vožnju na putevima. Na gradilištima, on može precizno da mapira uslove tla i tačno izmjeri koliko kubnih metara zemlje je uklonjeno svakim zahvatom koji napravi bager. To su podaci od velike važnosti za izvođače radova.

Za neke projekte, „moramo da angažujemo ovlašćenog geometra da svaki put izmjeri koliko zemlje smo pomjerili prije nego što možemo da naplatimo posao“, kaže Cylwik. „Sa ovakvim sistemom, možemo svakog dana tačno znati koliko je svaka mašina pomjerila zemlje“. To direktno utiče na brzinu isplate firmi Sundt. „Postoji duboki poslovni uticaj na građevinsku industriju kad se ovako brzo može analizirati tolika količina podataka“.

Foto: Bedrock Robotics

Velika brzina razvoja

Brzina kojom je Bedrock prešao put od ideje do testiranja i komercijalizacije privukla je investicionu firmu Eclipse, koja je vodila njihovu seed rundu u maju 2024. Trenutnu rundu Serije A predvodi firma 8VC. Ostali investitori su Two Sigma Ventures, Valor Equity Partners, NVentures (Nvidia), Crossbeam Venture Partners, Raine Group, Tishman Speyer, Atreides Management, Al Rajhi Partners i Samsara Ventures.

„Prava oluja promjena“, kaže Aidan Madigan-Curtis, partner u Eclipse-u. „Kompanija je počela u maju [2024], a već u novembru imali su prototip koji radi autonomno na test lokaciji. To je nevjerovatno. Sada već testiraju potpuno autonomno iskopavanje bez operatera. I sljedećeg meseca to će se desiti i na gradilištu kod kupca“.

Konkurencija zaobišla bagere

Oni su takođe ciljali industriju u kojoj gotovo da nema konkurencije. Vodeći proizvođači opreme poput Caterpillar i John Deere ulaze u automatizaciju s robotskim kamionima za rudnike i autonomnim traktorima, ali se nisu fokusirali na bager, utovarivače i dampere. To su mašine ključne za komercijalnu gradnju. Prije Bedrocka, „nije bilo nijedne prilike da se testira automatizovana građevinska oprema“, kaže Cylwik.

Pitanje zašto Caterpillar i Deere nisu napravili konkurentska robotska rješenja za gradnju je, po Sofmanu, kao da pitate zašto BMW nije napravio Waymo. „Ono što su oni mehanički napravili je zaista magično. Njihove mašine su nevjerovatne, rade pouzdano i promišljeno u teškim uslovima. Ali, to je potpuno drugačiji DNK od onog koji vam treba za tim vještačke inteligencije“.

On se nada da će Bedrock sarađivati sa tim kompanijama, a ne da će ih zamijeniti.

„Mi ne pokušavamo da se takmičimo sa Caterpillarom i pravimo mašine. Mi pokušavamo da mašine učinimo pametnijima“, rekao je. „To postaje komplementaran dio ekosistema, gdje Caterpillar i Deere mašine postaju inteligentnije. Glavni i podizvođači mogu da urade više posla, efikasnije i s većom zaradom. I cjelokupno društvo ima koristi, jer se više posla obavi i cijene postaju pristupačnije“.

Alan Ohnsman, Forbes

Waymo Vets Are Automating Construction Sites With Self-Driving Dirt Diggers