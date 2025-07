Tražili ugalj našli vrijedne rijetke metale: Za ovaj rudnik svijet još nije čuo

Ramaco Resources je prošlog mjeseca započeo radove na novom rudniku uglja u Sheridanu, Wyoming. To je prvi rudnik u toj zemlji u posljednjih 50 godina. Do prošle nedjelje, Ramako je iskopao 30 metara duboko, otkrivši sloj uglja od šest metara. Zvaničnom otvaranju prisustvovali su američki ministar energetike Chris Wright i penzionisani senator Zapadne Virdžinije Joe Manchin. Međutim, uprkos zajedničkom entuzijazmu za fosilna goriva, ono što je privuklo dostojanstvenike u rudnik Brook bilo je više od samog uglja za proizvodnju energije.

Predsjednik i izvršni direktor kompanije Ramak, Randall Atkins, očekuje da će 2,5 miliona tona uglja koje planira iskopati u narednih 12 mjeseci sadržavati neke od najtraženijih rijetkih zemnih metala i drugih ključnih minerala na svijetu. Konkretno: disprozijum, neodimijum, skandijum i galijum. Oni su neophodni za izradu snažnih magneta, poluprovodnika, naočala za noćno gledanje, hipersoničnih projektila i još mnogo toga.

REUTERS/Turar Kazangapov

Nafta 21. vijeka

„Kritični minerali i rijetki metali su za ovo stoljeće ono što je nafta bila za 20. stoljeće“, kaže Atkins, 69, advokat i osnivač Ramaka. Ima bogatu karijeru u privatnom kapitalu, bankarstvu i razvoju nekretnina.

Javna kompanija Ramaco (njene dionice su ove godine porasle za 80%, s tržišnom vrijednošću od milijardu dolara, profitom od 11 miliona dolara i prihodom od 670 miliona dolara), tvrdi da će, kada pilot postrojenje za preradu bude završeno – najranije krajem 2026. godine – moći zadovoljiti više od 10% godišnje američke potražnje za rijetkim metalima (10.000 tona). Trenutno se gotovo u potpunosti uvoze iz Kine.

Trumpova administracija snažno podržava domaću proizvodnju rijetkih metala. Prošle sedmice, Pentagon je najavio investiciju od 400 miliona dolara u Ramakovog konkurenta, MP Materials. Kompanija upravlja jedinim aktivnim rudnikom rijetkih zemalja u SAD-u u Mountain Passu, Kalifornija. Dio tih sredstava bit će iskorišten za izgradnju nove fabrike magneta. Deset puta veće od one koju je MP nedavno izgradio u Fort Worthu, Teksas. (Vrijednost dionica MP-a skočila je za 45% nakon vijesti, dostigavši tržišnu vrijednost od 7,3 milijarde dolara).

Ali Atkins tvrdi da je lokacija rudnika Brook daleko superiornija od MP Materials. Mountain Pass uglavnom sadrži “lakše” rijetke metale (posebno cerijum, koji se koristi u tretmanu vode), dok MP ima problem sa radioaktivnošću rude. To nije slučaj na lokaciji Brook. Ramako, kaže on, bit će jedini domaći dobavljač “težih” i vrijednijih rijetkih metala. Ministarstvo pravde, međutim, ističe da iako “teški” rijetki metali čine samo 2% njihove proizvodnje, to i dalje znači nekoliko stotina tona godišnje.

Posljedica vulkanske aktivnosti

Geologija sliva rijeke Powder u Wyomingu bogata je fosilnim gorivima. Neki od najvećih rudnika uglja u zemlji, s proizvodnjom od 100 miliona tona godišnje, nalaze se tamo. Proizvodnja nafte u toj regiji također brzo raste. Ali niko nije znao da se tamo nalaze rijetki metali – do prije nekoliko godina.

„Problem nije u tome što su ovi elementi rijetki, već u tome što ih rijetko nalazimo u ekonomično dostupnim koncentracijama“, objašnjava Atkins. Na lokaciji Brook, uz pomoć inženjera iz kompanije Fluor, otkrivene su koncentracije rijetkih metala i do 10.000 dijelova na milion. Čini se da je ovo jedinstveno za ugalj bilo gdje na planeti. Atkins to pripisuje drevnoj vulkanskoj aktivnosti koja izbacuje magmu bogatu mineralima.

Većina od 2,5 miliona tona koje Ramako planira iskopati godišnje zapravo je namijenjena uklanjanju običnog uglja kako bi se došlo do oko 500.000 tona godišnje s visokom koncentracijom rijetkih metala. “Naš cilj je biti hirurški precizni”, kaže Atkins. “Nećemo imati ogromne jame.”

Razvojni put

Fotografija: Louise Johns/Ramaco

Atkins je odrastao okružen fosilnim gorivima. Njegov otac, Orin Atkins, dok je vodio Ashland Oil tokom 1960-ih i 1970-ih, osnovao je ono što je kasnije postalo Arch Coal. Mladi Randall nije imao planove da se bavi tim poslom. Nakon završetka pravnog fakulteta, bavio se nekretninama u New Yorku i Floridi. Zatim je vodio zajedničko ulaganje s milijarderskom porodicom Lauder u privatizaciji energetskih resursa u Istočnoj Evropi. Nakon finansijske krize 2008. godine, radeći u investicijskoj firmi, nije mogao odoljeti povoljnim prilikama u industriji uglja.

„Pomislio sam: zašto ne osnovati kompaniju za ugalj? Posao je bio toliko podcijenjen da ste mogli kontrolirati imovinu za bijednu cijenu“, prisjeća se. Međutim, dodaje: „Nismo željeli kupovati tuđe probleme“ poput starih rudnika s velikim ekološkim i penzionim obavezama. Umjesto toga, fokusirao se na neiskorištena nalazišta. Posebno ono s vrijednim koksom, koji se koristi u proizvodnji čelika.

Ugalj ili ugljična ruda

Ramako je otvorio svoj prvi rudnik 2016. godine, a zatim je postao javna kompanija 2017. godine. U vrijeme kada su cijene koksnog uglja skočile sa 90 na 160 dolara po toni. (Danas je to oko 135 dolara).

Ramaco je kupio zemljište u Wyomingu prije otprilike 13 godina, s idejom da jednostavno dobije dozvolu za novi rudnik “i krene dalje”. Međutim, kako je ugalj postao glavni neprijatelj anti-ugljičnog pokreta, “shvatili smo da se novi rudnik termalnog uglja neće dogoditi. Tada je počela potraga: šta bi se drugo moglo učiniti s njim?”

Ramako je počeo istraživati nalazišta i primijetio anomalije koje su sugerirale da bi se na njima moglo nalaziti nešto više od samog uglja. Sjećajući se da je prije nekoliko decenija vlada angažovala kompaniju njegovog oca da sarađuje s vladinim laboratorijama na pretvaranju uglja u tečna goriva, Atkins je obnovio partnerstva. Paralelno s tim, Ramako sarađuje s Nacionalnom laboratorijom Oak Ridge i Nacionalnom laboratorijom za energetsku tehnologiju kako bi proizvodio druge vrijedne proizvode od uglja, poput sintetičkog grafita, ugljičnih vlakana i anoda za baterije. Sa naučnicima sa MIT-a, kompanija čak pokušava obučiti proteine da selektivno adsorbiraju (apsorbiraju) rijetke metale direktno iz ugljene kaše. “Ugalj je ultimativni heterogeni materijal, kaleidoskop sastojaka, previše vrijedan da bi se samo spaljivao”, kaže Atkins. Pokušava popularizirati termin “ugljična ruda” kao novo ime za ugalj. Sretno s tim.

Potrebna je zagarantovana cijena

Fotografija: Shutterstock

Sanjanje nije zabranjeno. Za razliku od zastupnika, Ramaku nije potrebna državna pomoć za finansiranje onoga što Atkins opisuje kao “dodatak profitabilnoj kompaniji za koks” – sa zaradom koja dolazi iz rudnika u Zapadnoj Virginiji i Virginiji. Kao šlag na torti, veliki budžetski zakon koji je Trump potpisao 4. jula uključuje poreski kredit za proizvođače koksnog uglja od 2,5% prihoda. (Ovaj podsticaj je ubačen u zakon Senata zahvaljujući senatorima Zapadne Virginije Jimu Justiceu i Shelley Moore Capito, kao i senatorici Wyominga Cynthii Lummis.)

Ipak, ključno pitanje ostaje: Koliko će moći naplaćivati za rijetke metale kada počne s rudarenjem i preradom? Ne postoji nešto poput slobodnog tržišta. Kineski državni monopoli nad rijetkim metalima manipuliraju ponudom i cijenama širom svijeta. To je ono što je motiviralo Pentagon da investira u MP. Atkins kaže da cijeni podršku države, ali da Ramaco može samostalno financirati svoje širenje.

I dok Atkins insistira da ne traži direktne investicije od države, on se nada nekoj vrsti zagarantovane cijene. Pokušava uspostaviti američki indeks cijena za ove egzotične materijale. I potiče svoje kontakte u Washingtonu da zadovolje potražnju nacije putem mehanizma sličnog Strateškim rezervama nafte. “SAD-u će biti potrebna nacionalna strateška rezerva rijetkih metala i kritičnih minerala”, kaže Atkins.

Kristofer Helman, Forbes

