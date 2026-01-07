Šta se mora učiniti da se Venecueli vrati demokratija i ekonomija

Vraćanje devastirane, inflacijom opterećene venecuelanske ekonomije u funkcionalno stanje bit će ogroman zadatak, s obzirom na neizvjesnost nakon hapšenja Nicolasa Madura.

Međutim, postoji nekoliko važnih, pozitivnih poteza koje državni sekretar Marco Rubio može brzo pokrenuti dok nadgleda tranziciju Venecuele ka istinskoj demokratiji. Steve Forbes, glavni urednik Forbesa, ističe nekoliko ključnih, pozitivnih poteza koji će pomoći u preokretu demokratije i ekonomije Venecuele.

Uvođenje MMF-a bio bi jednostavan, ali katastrofalan potez. Institucija nameće toksična rješenja koja sprečavaju snažan ekonomski rast, a najgore od njih su viši porezi. Dugotrajna slaba ekonomija bi na kraju diskreditovala vladu slobodnog tržišta i demokratije.

Zamjena gotovo bezvrijedne valute

Snažan podsticaj za novu Venecuelu bila bi brza zamjena gotovo bezvrijedne valute, bolivara, dolarom.

Dvije latinoameričke nacije, Ecuador i El Salvador, učinile su upravo to početkom 2000-ih, a promjena je bila popularni uspjeh u objema zemljama.

Tokom svoje kampanje za predsjednika Argentine prije dvije godine, Xavier Milei je obećao da će usvojiti dolar kao službenu valutu svoje zemlje. Nažalost, Milei nije mogao odoljeti MMF-u kada mu je ponudio gotovinu u zamjenu za Mileijevo napuštanje dolara.

Potpredsjednica Venecuele Delcy Rodriguez govori pored ministra odbrane Venecuele Vladimira Padrina Lopeza (drugi s lijeva) i ministra unutrašnjih poslova, pravde i mira Venecuele, Diosdada Cabella (drugi s desna) tokom sastanka vijeća ministara u sjedištu Potpredsjedništva u Caracasu 4. januara 2026. godine, Foto: Marcelo Garcia / AFP / Profimedia

Rezultat je bila štetna i potpuno nepotrebna kriza pezosa prošle jeseni, koja je završila Mileinim molbama SAD-u za višemilijardnu ​​pomoć. S obzirom na sumornu historiju Argentine sa pezosom, ovaj program će zagarantovano propasti, ugrožavajući Mileine druge sveobuhvatne i smjele reforme slobodnog tržišta.

Venecuela bi također trebala uvesti jednostavan sistem poreza na dohodak sličan singapurskom ili čak direktnu fiksnu poresku stopu, kao što su to učinile Estonija i Bugarska.

Kombinacija ultra-niskog poreskog režima i američkog dolara kao zvanične valute brzo bi učinila Caracas magnetom za regionalni i globalni kapital. To bi podstaklo snažan domaći procvat, generirajući bogatstvo iz daleko šire baze od samih naftnih polja Venecuele.

Razmotriti osnivanje fonda bogatstva

Još jedan potez za jačanje ekonomije bio bi da nova vlada radikalno pojednostavi proces pokretanja legalnog poslovanja. To bi ukinulo sve licence i naknade koje muče potencijalne startupove i predstavljaju žarišta korupcije. Novi Zeland i Danska su pravi primjeri kako se to može učiniti.

Državni sekretar Rubio bi također mogao predložiti da nova vlada razmotri osnivanje fonda bogatstva u koji bi se svake godine uplaćivao određeni iznos prihoda od nafte i plina i kojim bi se upravljalo poput uzajamnog fonda.

Nakon perioda u kojem bi imovina rasla, mogle bi se uvesti godišnje dividende i distribuirati svim pojedincima. Na taj način bi svaki građanin imao lični udio u nacionalnoj naftnoj industriji. Savezna država Aljaska ima takav fond i mogla bi poslužiti kao dobar primjer za Venecuelu. I konačno, ne bi trebalo biti carina – poreza koji koče rast.

Steve Forbes, glavni urednik Forbesa