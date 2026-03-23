Plinovod Mađarska – Slovenija otvorit će pristup italijanskom tečnom prirodnom plinu

Mađarska i Slovenija potpisale su sporazum o povezivanju svojih sistema za prenos prirodnog plina.

„Kao zemlja bez izlaza na more, ne možemo učiniti više za sigurnost naše opskrbe prirodnim plinom nego povezati naše sisteme prirodnog plina sa svakom susjednom zemljom. Također bih želio jasno staviti do znanja da ne gradimo novu rutu koja bi zamijenila nešto drugo, već gradimo novu rutu pored postojećih, jer što je više transportnih ruta dostupno, to je naša opskrba energijom sigurnija“, kazao je prošle sedmice mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa slovenskim ministrom energetike Bojanom Kumerom.

Značaj projekta je i u tome što Mađarska i Slovenija već imaju plinske veze sa svim svojim susjedima, ali nisu bile povezane jedna s drugom, što se moglo čuti i iz izjave mađarskog ministra vanjskih poslova kada je kazao: “Ovim ćemo moći reći da su se obje zemlje povezale sa svim svojim susjedima.”

Pojasnio je, prenosi Hungary Today, da će biti izgrađeno ukupno 115 kilometara naftovoda, što će zahtijevati izgradnju približno 40 kilometara novog naftovoda i kompresorske stanice za mađarski dio.

Prema pismu o namjerama za izgradnju dvosmjernog plinovoda, koje su potpisali prošli četvrtak slovenački Plinovodi i mađarski operater prenosa gasa FGSZ Földgázszállító, projekat bi trebao diversifikovati rute snabdijevanja, poboljšati pristup skladištima gasa u regiji i povećati fleksibilnost i stabilnost snabdijevanja. U prvoj fazi, bit će obezbijeđen kapacitet od 440 miliona kubnih metara godišnje, koji se kasnije može proširiti na 1,7 milijardi kubnih metara, što će Mađarskoj omogućiti pristup italijanskim izvorima tečnog prirodnog plina preko Slovenije.