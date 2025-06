Može li se izgraditi ono što politika ruši? Jedna zemlja, hiljadu doživljaja: Kako turizam može ujediniti BiH

Bosna i Hercegovina sve više se pozicionira na mapi poželjnih destinacija, zahvaljujući prirodnim ljepotama, bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i rastućem interesu turista iz cijelog svijeta. Ipak, razvoj turizma ne može biti prepušten stihiji, posebno u zemlji specifične administrativne strukture. O aktuelnim inicijativama, zakonodavnim izazovima i viziji razvoja turizma razgovarali smo s Nasihom Pozder, ministricom federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Prirodno blago – potencijal koji traži zaštitu

„BiH na našu sreću ima šta da ponudi a tu mislim na planine, rijeke, jezera, i jako bogatu prirodu. Imamo obavezu da je zaštitimo.“ – naglašava ministrica Pozder. I dok turistički sektor bilježi rast, upozorava da je BiH „zemlja s najnižim procentom zaštićenih područja u regionu, Evropi pa i šire. Obaveza je da zaštitimo nekih 30 posto područja, a mi smo na nekih 4 posto.“

Ova disbalansa jasno pokazuje hitnost djelovanja: „Da bismo zadržali turiste i dali razlog da novi dolaze, trebamo se potruditi da zaštitimo sve te prirodne resurse.“

Strategije i sistemska rješenja

Na pitanje postoji li dugoročna strategija razvoja turizma, ministrica Pozder odgovara: „Na početku mandata su me dočekali prijedlozi na kojima je radila moja prethodnica gospođa Đapo. Strategija razvoja turizma i strategija zaštite okoliša – to su dvije strategije koje smo donijeli odmah na početku mog mandata i to usmjerilo i razvoj turizma, a do sada smo imali ad hoc. Sad smo ga usmjerili i imamo rezultate.“

Međutim, ističe da bez kvalitetnog i jedinstvenog informacijskog sistema, praćenje i razvoj turizma ostaju ograničeni. „Nemamo jedinstven informacioni sistem i to je nešto što me od početka mandata zanimalo… Trenutno smo u pregovorima sa našim partnerima iz EU da nam pomognu kako bismo krenuli u izradu sistema.“

Zakonodavni iskoraci i entitetska saradnja

Iako su zakoni u izradi već duže vrijeme, pomaci su ipak vidljivi. „Upravo je u fazi izrade Zakon o turizmu i Zakon o boravišnoj taksi na kojem rade i oni u Republici Srpskoj. Konsultujemo se oko zakona i dogovaramo se oko toga na koji način bi ovo tržište moglo biti jedinstveno… Trudimo se da se sastajemo i sa ministrima iz regije, na panelima, na konferencijama i to je važno za brendiranje BiH kao sigurne i poželjne destinacije.“

Decentralizacija turističkog razvoja

BiH ima nekoliko destinacija koje su već etablirane među turistima – Sarajevo, Mostar, Banja Luka Međugorje. No, ministrica Pozder ukazuje i na opasnosti od prekomjernog turizma: „Obaveza je držati pod kontrolom veliki broj turista, kao u Sarajevu. Kao i u vjerskom turizmu, obaveza je da se i Međugorje zaštiti od prekomjernog turizma.“

Rješenje vidi u ravnomjernijem razvoju: „Zadatak je da te iste turiste usmjerimo ka Jajcu, Travniku, planinama i rijekama… Ako ste u Mostaru, nije samo Međugorje naredna destinacija, imate Hutovo blato, Ljubuški, Široki Brijeg. Osmišljavanje paket aranžmana turističkih ponuda kako bi ih duže zadržali. Prosjek je da ostanu oko tri dana u BiH. To je nedovoljno da biste imali koristi od turizma.“

Podrška lokalnim zajednicama i zaštita prirodne baštine

Ministarstvo bilježi i konkretne pomake u zaštiti prirodnih područja: „U mandatu neke dvije godine uspjeli smo zaštititi Baru Staraču i Baru Tišinu u Posavskom kantonu… Pokrenuli smo zaštitu Prenja… potpisujem sporazume sa gradovima poput Ljubuškog, Mostara… Buna, Bunica, Livno, Kravice su prostori koje ćemo uskoro zaštititi.“

U kontekstu lokalnih inicijativa, izmjene zakona su već dale rezultate: „Donijeli smo izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode i olakšali da lokalne zajednice mogu da donose odluke na jednostavniji način o zaštiti nekog područja.“

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder

Investicije i kapitalni projekti

Iako ministarstvo nema direktnu mogućnost finansiranja velikih projekata, stvara mehanizme za njihovu podršku: „Uveli smo Javni poziv koji se tiče kapitalnih projekata… Pomogli sanaciju stare tvrđave u Travniku, radili smo na projektu za Zemaljski muzej BiH… 14.6. otvaramo ljetnu sezonu u Neumu kada će biti otvorena šetnica Lungo Mare koju smo sufinansirali.“

Za privatni sektor postoji poseban model: „Razvojna banka uz podršku federalnog ministarstva okoliša i turizma ima projektnu aktivnost gdje bezkamatno kreditira zainteresirane u razvoj projekata u turizmu… Ministarstvo plaća kredit na kamatu i to je sigurno veliko i olakšavajuće.“

Iz vizije ministrice Nasihe Pozder jasno je da razvoj turizma u BiH traži sinergiju između očuvanja prirodnih resursa, ravnomjernog razvoja destinacija, zakonodavne reforme i bolje organizacije sistema. Ako se dosljedno provede najavljeno, BiH bi mogla postati primjer održivog turizma u regiji i šire.