Milijarderka zakupila cijelu stranicu u New York Timesu kako bi promovirala proteste protiv Trumpa

Christy Walton, 76, pridružila se grupi No Kings, koja planira masovne proteste širom zemlje ove subote.

Nasljednica Walmarta Christy Walton, jedna od najbogatijih žena u Americi, pridružila se maloj grupi milijardera koji javno kritiziraju predsjednika Donalda Trumpa.

Prema procjenama časopisa Forbes, Walton, koja ima 76 godina, ima bogatstvo od oko 19,3 milijarde dolara. Platila je oglas preko cijele stranice u nedjeljnom New York Timesu. U njemu poziva čitatelje da se “mobiliziraju” u subotu, 14. juna. Ovaj oglas je nastavak sličnog oglasa koji je Walton platila u štampanom izdanju The Timesa u martu.

Na vrhu oglasa nalaze se riječi “No Kings” . To je očigledna referenca na političku organizaciju koja koordinira stotine anti-Trumpovih protesta širom SAD-a u subotu. Istog dana, Trump planira održati vojnu paradu u Washingtonu. Organizatori kontra-protesta rekli su za Axios da očekuju da će ovo biti najveći jednodnevni protest od početka Trumpove administracije. Glasnogovornik organizacije “No Kings”, Andrew Cook, rekao je za Forbes da će se širom zemlje održati više od 1.800 događaja. (Organizacija ne planira protest u Washingtonu, jer im je cilj imati “akcije svugdje drugdje”.)

„Ne priznajemo kraljeve u Americi“, piše na web stranici No Kings. „Ignorisali su naše sudove, deportovali Amerikance, hapsili ljude s ulica, napadali naša građanska prava i ukidali naše javne usluge.“

Osam principa

U oglasu se također navodi osam principa koje Walton podržava – od brige za “veterane i djecu” do odbrane “od agresije diktatora”. U oglasu se navodi: “Mi smo narod Sjedinjenih Američkih Država. Čast, dostojanstvo i integritet naše zemlje nisu na prodaju.”

„Ljudi iz svih sfera života podržavaju pokret No Kings jer je naša zemlja osnovana na ideji da su predsjednici odgovorni narodu. Ne autoritarnoj vladavini ili nasilju“, rekla je Randi Weingarten, predsjednica Američke federacije nastavnika. To je jedna od organizacija koje sarađuju s pokretom No Kings u organizaciji anti-Trumpovog protesta.

Fotografija: Kerry Dolan, Forbes

Prema izvoru bliskom Waltonu, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, oglas koji se prikazivao širom zemlje je “lična poruka” milijarderke koja ohrabruje ljude da “mirno i civilizovano učestvuju u događajima 14. juna”. “Njena poruka promoviše miran dijalog i razmjenu različitih mišljenja i stavova”, rekao je izvor. “Ona osuđuje nasilje u svim njegovim oblicima i stalno naglašava važnost međusobnog slušanja.”

Trump i Walmart

Joe Pennington, direktor globalne štampe u Walmartu, naglasio je da “oglas Christy Walton ni na koji način nije povezan s Walmartom niti predstavlja njegove stavove”.

Walmart se ranije sukobljavao s administracijom Donalda Trumpa zbog prijetnji uvođenjem carina. Prošlog mjeseca, Trump je kritizirao Walmart, najvećeg trgovca u zemlji, nakon što je njegov izvršni direktor Doug McMillon upozorio da bi Trumpove carine mogle dovesti do viših cijena. “PLAĆAJTE VIŠE, NE PODIZAJAJTE CIJENE”, napisao je Trump na platformi Truth Social. “Posmatram vas, a vaši kupci vas posmatraju!!!”.

Pennington je rekao da Walton “ne sjedi u upravnom odboru niti ima bilo kakvu ulogu u donošenju odluka u Walmartu”, dodajući: “Kao kompanija sa zaposlenima i kupcima u području Los Angelesa, fokusirani smo na njihovu sigurnost i sigurnost zajednica koje su pogođene.”

Walton posjeduje oko 1,9% dionica Walmarta, koje je naslijedila nakon što je njen suprug John Walton poginuo u avionskoj nesreći 2005. godine. John Walton bio je jedno od četvero djece Sama Waltona, osnivača kompanije u Bentonvilleu, Arkansas. Njegova braća i sestre – Rob, Jim i Alice – spadaju među 15 najbogatijih ljudi na svijetu, s bogatstvom većim od 100 milijardi dolara svaki.

Christinin sin Lucas, koji ima 38 godina, također je milijarder jer je nakon očeve smrti naslijedio oko 3,7% Walmarta. Lucas vodi filantropsku investicijsku platformu Builders Vision, usmjerenu na održivi razvoj, a Forbes procjenjuje njegovo bogatstvo na oko 39,6 milijardi dolara.

Christy Walton; Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty Images / Profimedia

Akcije protiv Trumpa

Walton nije direktno kritikovala Trumpa. Međutim, prošlog septembra je navodno bila domaćin prikupljanja sredstava za Trumpovu demokratsku protivnicu Kamalu Harris u Jackson Holeu. Prošle godine je također donirala više od 700.000 dolara političkim organizacijama, prema podacima Federalne izborne komisije koje je analizirao Forbes. Među donacijama je 100.000 dolara WelcomePAC-u, političkom odboru koji pomaže demokratama da dopru do “običnih Amerikanaca”, i 200.000 dolara Lincoln Projectu, “prodemokratskom” političkom odboru koji su osnovali bivši konzervativci.

U martu je Walton platio još jedan oglas preko cijele stranice u New York Timesu. Izgledao je slično oglasu od 8. juna – s istih osam osnovnih principa i slikom Kipa slobode – ali nije spominjao organizaciju No Kings. Umjesto toga, pozvao je čitatelje da “posjećuju gradske vijećnice i budu civilizovani”.

Walton je jedna od rijetkih milijarderki koja je javno izrazila svoje protivljenje Trumpu, uprkos njegovim kontroverznim prvim mjesecima na vlasti, koje su obilježile tarife, oštre antiimigracijske mjere i napadi na najprestižnije univerzitete u zemlji.

Prošlog četvrtka, Ken Griffin, osnivač hedž fonda Citadel vrijednog 63 milijarde dolara i glavni donator Republikanske stranke, pridružio se maloj grupi Trumpovih kritičara. Konkretno, kritika njegovog “Velikog prekrasnog zakona”, koji je Griffin izjavio na Forbesovom samitu ikonoklasta 2025. u New Yorku, “nesumnjivo bi povećala deficit saveznog budžeta za nekoliko triliona dolara”. Griffin, koji je glasao za Trumpa 2024. godine, također je kritikovao predsjednika zbog napada na McMillona, ​​izvršnog direktora Walmarta. “Ne bismo trebali kritikovati izvršne direktore što govore istinu, zar ne? I to je sve što je izvršni direktor Walmarta uradio”, rekao je Griffin na samitu. “Sramota za administraciju.”

Protesti protiv Trumpa; Foto: REUTERS/David Swanson

I vlasnik Hyatta protiv Trumpa

Guverner Illinoisa JB Pritzker, nasljednik bogatstva hotela Hyatt, procijenjenog na oko 3,7 milijardi dolara, možda je najglasniji Trumpov kritičar. U aprilu je demokrata pozvao na masovne proteste i blokade tokom žestokog govora na prikupljanju sredstava u New Hampshireu. “Borimo se protiv njihove okrutnosti svakim megafonom i mikrofonom koji imamo.” Sljedećeg mjeseca, Pritzker je tokom gostovanja u emisiji Jimmyja Kimmela opisao Trumpovu administraciju kao “autoritarnu”.

Neki drugi milijarderi su također kritikovali Trumpovu carinsku politiku. Među njima su i Jamie Dimon, glavni izvršni direktor JPMorgan Chasea, koji je u svom pismu dioničarima upozorio da će carine povećati cijene.

Jemima McEvoy, novinarka Forbesa

