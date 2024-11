Ikea najavljuje poskupljenja zbog Trumpovih carina, to je udar na temeljnu filozofiju kompanije

Ni Ikea nije ostala imuna na izbor Donalda Trumpa kao američkog predsjednika. Nakon njegovih najava da će odmah uvesti carine na uvoz, iz te tvrtke upozoravaju da će na kraju ispaštati krajnji kupci.

Glavni izvršni direktor tvrtke koja upravlja najvećim brojem franšiznih trgovina švedskog namještajnog giganta Ikea, Jesper Brodin, upozorio je za CNN da bi carine najviše pogodile potrošače. “Općenito ne vjerujemo da će carine podržati međunarodne tvrtke i međunarodnu trgovinu. Na kraju dana, to će naštetiti našim kupcima,” rekao je Brodin u srijedu u Londonu. Dodao je i da carine otežavaju održavanje niskih cijena i pristupačnosti, što je Ikeina filozofija od samih početaka kompanije. “Nikada nismo imali povoljan period kada su bile visoke carine,” istaknuo je, misleći kako na Ikeu, tako i na globalnu ekonomiju. “Ali to je izvan naše kontrole. Morat ćemo to razumjeti i prilagoditi se.”

Podsjetimo, Trump je najavio da će već prvog dana u Ovalnom uredu povećati carine na sve proizvode koji dolaze iz Kanade, Meksika i Kine u SAD na 25 posto. Za Kinu je najavio još 10-postotno povećanje na sve postojeće carine, dokle god država ne zaustavi uvoz zabranjenih droga poput fentanila u SAD.

Borba s carinama

Svjetski dužnosnici upozoravaju da carine mogu odvesti samo u oslabljivanje svih gospodarstava. “Jedne carine bit će odgovorene s drugima, i tako dalje, sve dok ne ugrozimo međusobna gospodarstva” izjavila je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum na tiskovnoj konferenciji u utorak. S Kanadom i Meksikom, SAD ima sklopljen sporazum o slobodnoj trgovini (USMCA) koji je na snazi od srpnja 2020. godine. Sporazum su sklopili upravo tadašnji predsjednik Trump, a zamijenio je prethodni NAFTA sporazum.

Unutrašnjost poslovnice Ikee; foto: Mawardi Bahar / Alamy / Alamy / Profimedia

Lobističke organizacije maloprodajnih i potrošačkih industrija u SAD-u također su upozorile na prijetnje. Tom Madrecki, potpredsjednik za kampanje i posebne projekte u Udruzi potrošačkih robnih marki, rekao je za CNN da su carine “jasna i aktualna prijetnja” za njegove članove. Skupina zastupa Coca-Colu, General Mills, Molson Coors i mnoge druge tvrtke koje prodaju pakiranu robu.

Smanjili cijene unatoč gubitcima

Ikea većinu svojih proizvoda, što je oko 70 posto, proizvodi u Europi, dok preostalih 30 posto dolazi iz Azije, uglavnom iz Kine. Trump je ranije najavljivao različite visine carina, uključujući 10 ili 20 posto carine na sve proizvode koji dolaze u SAD, što bi obuhvatilo i uvoz iz Europe. Brodin nije izravno odgovorio na pitanje hoće li Ingka Group, koja upravlja većinom Ikeinih trgovina, preseliti svoju proizvodnju zbog najavljenih Trumpovih carina. No, naglasio je da švedska tvrtka ima dugoročne odnose s dobavljačima, koji u prosjeku traju više od 10 godina. “Držimo se dugoročnih odnosa, u dobrim i lošim vremenima,” rekao je. Prošle godine Ikea je smanjila cijene na oko dvije tisuće proizvoda, što ju je koštalo više od dvije milijarde eura, kako bi privukla potrošače pogođene inflacijom. Posljedično, zabilježila je pad godišnjih prihoda, iako je prodala više artikala.

Autor Laura Šiprak, Forbes Hrvatska

