EU uvodi carine i na male pošiljke ispod 150 eura, kako će to utjecati na online kupovinu iz BiH

Evropska Unija (EU), priprema opsežnu reformu svog carinskog sistema, kojeg je 2023. godine predložila Evropska komisija, a Vijeće EU u julu prošle godine odobrilo međuinstitucionalne pregovore s Evropskim parlamentom. Ako reforma bude provedena kako je planirano, svaki paket koji ulazi u EU, neovisno o veličini i cijeni, podlijegat će istim kontrolama i dadžbinama.

Pregovori Vijeća i Evropskog parlamenta su u toku

Pregovori između Vijeća i Evropskog parlamenta o reformi, trenutno su u toku, a kako je Vijeće na svojoj zvaničnoj stranici objavilo, ključni elementi reforme su uspostavljanje centra za carinske podatke EU, stvaranje nove carinske uprave EU, pojednostavljivanje carinskih procedura i ukidanje carinskog praga od 150 eura.

Prema podacima Evropske komisije, 4,6 milijardi paketa e-trgovine vrijednih ispod 150 eura uvezeno je u EU u 2024. godini, pri čemu je 91% pošiljki došlo iz Kine.

Prema novim pravilima, roba vrijednosti ispod 150 eura više neće biti oslobođena carine. Reforma predviđa da se carine naplaćuju od prvog eura vrijednosti pošiljke pri ulasku u EU, čime bi se sistem uskladio s postojećim pravilima o porezu na dodanu vrijednost. Prvi korak u tom pravcu bit će uvođenje privremene fiksne carinske stope od tri eura za sve pakete vrijednosti manje od 150 eura koji ulaze u EU, od 1. jula ove godine.

Carina se naplaćuje po kategoriji artikla, a ne po paketu

Carina se neće obračunavati kao jedinstvena taksa po paketu, već po svakoj različitoj kategoriji robe u pošiljci, što znači, za paket koji sadrži jednu svilenu i dvije vunene bluze naplaćivat će se 3 eura za svilu i 3 eura za vunu, a to znači da ukupna carina koja se plaća iznosi šest eura. Potpuna implementacija reforme planirana je za 2028., kada bi trebao stupiti na snagu carinski podatkovni centar.

Foto: Pixabay

„Prema Vijeću Evropske unije, cilj je zatvaranje prostora za podcjenjivanje vrijednosti, razbijanje modela koji je poticao masovno slanje jeftine robe u malim pošiljkama i uspostavljanje pravednijih uslova konkurencije na tržištu EU. Prema podacima Evropske komisije u EU je u 2024. godini ušlo oko 4,6 milijardi pošiljki vrijednosti do 150 eura, pri čemu je 91% tih pošiljki dolazilo iz Kine, što jasno pokazuje, razmjere segmenta na koji se mjera odnosi”, pojašnjavaju za Forbes BiH najavljenu reformu u eCommerce asocijaciji u Bosni i Hercegovini.

Šta reforma znači za online kupovinu iz BiH

Budući da se mjera odnosi na uvoz u EU, za Bosnu i Hercegovinu, napominju, promjena nije direktna u smislu domaćih carinskih pravila, međutim, efekti su tržišno relevantni indirektno.

„Prema dostupnim informacijama iz EU izvora, očekuje se da će dio platformi i trgovaca mijenjati logističke modele za Evropu, a to se može preliti na cijene i dostupnost robe i u našem regionu, posebno tamo gdje se naručivanje oslanja na evropske distributivne centre. U praksi to znači da “ultra jeftina” roba koja je do sada ‘pobjeđivala’ cijenom zbog kombinacije niskih troškova i carinskog izuzeća u EU gubi dio te prednosti, što može blago ojačati poziciju domaćih i regionalnih online trgovaca“, pojašnjavaju u asocijaciji.

Važno je, napominju i poređenje sa bh. carinskim pravilima gdje su pošiljke zanemarive vrijednosti, do 300 KM po pošiljci, oslobođene uvoznih dažbina i PDV-a, uz ograničenja i pravila o učestalosti.

„To znači da BiH trenutno ima znatno viši prag oslobađanja nego EU, pa se dio potražnje može preusmjeravati u skladu s tim razlikama u režimima. Prema procjenama stručnjaka iz sektora prekogranične e-trgovine, najveći udar će biti na modele prodaje s velikim volumenom i minimalnom maržom, dok će se ostatak tržišta prilagođavati kroz cijene, skladišta i način formiranja pošiljki, bez nužno linearnog poskupljenja za sve proizvode“, navode u eCommerce asocijaciji u Bosni i Hercegovini.

Mali paketi niske vrijednosti

U objašnjenju reforme i ukidanja dosadašnjeg praga, Vijeće navodi kako je mjera neophodna s obzirom na eksponencijalni porast e-trgovine.

„Svakodnevno je EU preplavljena malim paketima niske vrijednosti”, navodi se i naglašava kako je izuzeće od carine učinilo elektronsku trgovinu sve podložnijom prevarama, da su mnogi paketi koji ulaze u EU namjerno podcijenjeni kako bi se iskoristila upravo ova rupa u zakonu, čime su se stvarali nejednaki uslovi za preduzeća u EU. Sve zajedno, potaknulo je prodavače da dijele veće pošiljke na manje, što ne samo da povećava količinu ambalažnog otpada, već i emisije.