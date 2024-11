Uskoro razgovor s delfinima? Uz pomoć AI-ja žele dekodirati komunikaciju životinja

ChatGPT je promijenio način na koji ljudi shvaćaju jezik, a Earth Species Project sada želi izgraditi sličan model i za životinje, i to uz pomoć novca milijardera.

Earth Species Project američka je neprofitna udruga koja želi dekodirati komunikaciju životinja uz pomoć umjetne inteligencije. Nedavno su ekskluzivno za Forbes su podijelili vijest da su prikupili 17 milijuna dolara donacija.

Od novih sredstava, 10 milijuna dolara došlo je od zaklade Aphorism milijardera i poduzetnika Reida Hoffmana. Preostalih 7 posto isplatit će tijekom tri godine zaklada Waverley Street koju financira milijarderka Laurene Powell Jobs.

Earth Species Project novac planira iskoristiti da “u najmanju ruku udvostruči” svoj tim za AI istraživanja. Njihov tim, koji sada broji osam članova, trenutačno proučava uzorke glasanja ptica i radi na ranom modelu sličnom ChatGPT-ju, samo za životinje, neovisno o vrsti. Krajnji cilj organizacije je da njihovo istraživanje promijeni kako ljudi gledaju na svoje mjesto u svijetu prirode i na taj način pomogne u borbi protiv klimatskih promjena i zaštiti biološke raznolikosti.

“Tijekom prethodne dvije godine, umjetna inteligencija pokazala nam je da će sve što se može prevesti i biti prevedeno,” kaže Aza Raskin, jedan od osnivača i predsjednik projekta. Raskin je također uvršten na Forbesov popis 30 ispod 30. “Kao što nam je teleskop pomogao shvatiti da Zemlja nije u središtu Sunčeva sustava, naši alati će nam omogućiti da pogledamo u svijet i shvatimo da čovjek nije u njegovom središtu.”

Ada Raskin, Katie Zacarian i Britt Selvitelle (slijeva nadesno) / FOTO: Earth Species Project via FORBES

Rađanje ideje

Prije 11 godina Raskin je slušao priču o glasanju majmuna i po prvi put se zapitao može li se životinjska komunikacija dekodirati. Pet godina kasnije osnovao je Earth Species Project zajedno s bivšim zaposlenicima iz Silicijske doline: Brittom Selvitelleom (koji je bio u osnivačkom timu Twittera) i Katie Zacarian (jednom od ranih zaposlenica u Facebooku).

Organizacija želi omogućiti ljudima komuniciranje s drugim vrstama – ili barem shvaćanje što one govore – već do 2030. godine. Financiraju istraživanja glasanja konkretnih životinja, a trenutni su im projekti vrane, beluge i zebraste zebe. Rade i na nešto općenitijem “temeljnom modelu” kojeg žele razviti u nešto slično ChatGPT-ju. Najranija verzija tog temeljnog modela predstavljena je 2022. godine, a identificira uzorke u velikoj arhivi audio snimki životinja različitih vrsta, i to uz pomoć tehnika strojnog učenja. Jedna takva tehnika, na primjer, podsjeća na mrežu grafova koje grupiraju zvukove i slike po sličnosti. Organizacija prikuplja sve više podataka i ažurira svoje modele, čime se pojavljuje i više uzoraka. S vremenom to omogućuje ekstrapolaciju “značenja” iz podataka temeljem njihove sličnosti, bez potrebe za temeljnim znanjem o tome što podaci zapravo znače.

Donacije milijardera

Od svog osnivanja, Earth Species Project je objavio pet recenziranih radova, a sada rade na šestom. Neki se tiču konkretnih vrsta, dok se drugi bave temeljnim modelom.

Projekt se uglavnom financira donacijama milijardera, dijelom zahvaljujući i činjenici da svo troje osnivača ima iskustva u Silicijskoj dolini. Raskin je upoznao Hoffmana dok je radio u Mozilli, gdje je Hoffman bio u odboru. Ideju za Earth Species Project prvi put mu je spomenuo 2015. godine. Hoffman je “fasciniran filozofskim implikacijama koje nastaju kada shvatimo da nemaju samo ljudi kulturu i jezik. Što to znači za promjenu odnosa između ljudi i ostatka prirodnog svijeta?” kaže Raskin.

Sa zakladom Waverley Street stupio je u kontakt 2022. godine preko prijatelja koji radi na borbi protiv klimatskih promjena. Raskin kaže kako “humanizacija” životinja mogla ponukati ljude da im bude više stalo, da počnu više razmišljati o biološkoj raznolikosti, što će pomoći sačuvati planet i ljudski rod.

Projektu su donirali i blockchain milijarder Chris Larsen, zaklada Paul G. Allen i Internet Archive. Od svojeg osnutka, projekt je prikupio 9 milijuna dolara, pokazuju porezni izvještaji do kraja 2023. godine. Novih 17 milijuna donacija pomoći će im zaposliti još istraživača koji će prikupljati nove podatke.

Najveći izazovi

Raskin kaže kako je upravo pristup podacima za obučavanje modela trenutno najveći izazov projekta. Za razliku od velikih jezičnih modela koji se mogu obučavati na svemu što internet ima za ponuditi, Earth Species Project mora prikupljati audio snimke raznih životinjskih vrsta. Podatke od životinja teško je razumjeti – čak i uz sve informacije koje udruga već ima, iznimno je komplicirano odvojiti pojedine životinjske zvukove od buke iz okoline. Tu je i dodatni problem da ne postoji mnogo novca za financiranje AI modela za životinjsku komunikaciju.

Skeptici kažu kako ideja o “prevođenju” životinjske komunikacije u svojoj srži pretpostavlja da postoje sličnosti s ljudskim govorom kojih možda nema.

Iako je ovo neprofitna udruga, njeni korijeni u Silicijskoj dolini i način razmišljanja osnivača pokazuju kako rade poduzetnički. Raskin je nove donacije usporedio kao s investicijama za startupove. Tehnologija postoji, uvjeren je. Biolozi njihov model koriste za dekodiranje snimki s terena, a njihova rana istraživanja mogu pokazati koje zvukove, na primjer, proizvodi vrana kada napušta gnijezdo. “Sve što trebamo je novac,” kaže Raskin.

Autor originalnog članka: Phoebe Liu, Forbes

Link: This Nonprofit Wants To Use AI To Understand Animal Communication – And Two Billionaires Are Backing It

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript