Trio iz Silicijske doline pokušava dešifrirati komunikaciju životinja

Jezični model ChatGPT promijenio je način na koji ljudi gledaju na jezik i njegovu upotrebu. Projekt Earth Species sada razvija sličan model za životinje uz finansijsku pomoć milijardera.

Earth Species Project, američka neprofitna organizacija čiji je cilj korištenje umjetne inteligencije za dešifriranje komunikacije životinja, objavila je prošle sedmice da je primila dodatnih 17 miliona dolara bespovratnih sredstava od dva milijardera. Vijest je ekskluzivno povjerila Forbesu.

Deset miliona dolara pridonijela je Zaklada Aphorism milijardera i poduzetnika Reida Hoffmana, a preostalih sedam miliona dolara doprinijet će Zaklada Waverley Street, koju finansira milijarderka Laurene Powell Jobs, kao dio trogodišnjeg obećanja.

Za šta će se novac koristiti?

Projekt Earth Species planira iskoristiti sredstva, pet puta više od onoga što je imao na raspolaganju prošle godine, kako bi barem udvostručio veličinu svoje istraživačke grupe za umjetnu inteligenciju. Njen osmeročlani globalni istraživački tim trenutno proučava uzorke vokalizacije ptica i radi na ranom životinjskom modelu sličnom ChatGPT-u koji bi bio primjenjiv bez obzira na životinjsku vrstu. Krajnji cilj organizacije je da njeno istraživanje promijeni razumijevanje ljudi o našem mjestu u prirodnom svijetu, čime pomaže klimatskim promjenama i bioraznolikosti.

“U posljednje dvije godine umjetna inteligencija nam je pokazala da će se na kraju prevesti sve što se može prevesti”, kaže Aza Raskin, suosnivačica i predsjednica šest godina starog Projekta vrsta Zemlje i članica Forbesove liste 30 ispod 30 popisa. “To je poput teleskopa, s kojim smo otkrili da Zemlja nije središte Sunčevog sistema, mislim da će nam naši alati omogućiti da pogledamo stvaranje i otkrijemo da čovječanstvo nije središte.”

Aza Raskin, Katie Zacarian i Britt Selvitelle (slijeva) suosnivale su projekt Earth Species za korištenje umjetne inteligencije za dekodiranje životinjske komunikacije, Foto: Earth Sciences Project

ChatGPT za komunikaciju sa životinjama

Godine 2013., Raskin je na radiju čuo reportažu o vokalizaciji čovjekolikog smeđeg dželada majmuna i po prvi se put zapitao je li moguće dekodirati komunikaciju životinja. Pet godina kasnije, osnivač triju firmi i bivši dizajner u Mozilli suosnivači su Earth Species Projecta sa još dva člana zajednice iz Silicijske doline. Riječ je o Britt Selvitelle, članici osnivačkog tima Twittera i Katie Zacarian, jednoj od prvih zaposlenica Facebooka.

Organizacija želi do 2030. omogućiti ljudima da komuniciraju s drugim vrstama ili barem razumiju šta govore. Do sada je to činio finansiranjem istraživanja obrazaca vokalizacije određenih životinja (trenutni projekti: kit beluga, vrana i zebra) i razvojem općenitijeg “temeljnog modela”, za koji se očekuje da će se razviti u nešto poput ChatGPT-a za ljudsku komunikaciju.

Prva verzija općeg modela predstavljena je 2022. Koristi različite tehnike strojnog učenja za prepoznavanje uzoraka u zbirci audiosnimki životinja različitih vrsta. Na primjer, jedna takva tehnika je takozvano ugrađivanje, koje je poput mrežnog grafikona koji grupira zvukove i slike prema sličnosti. Kako prikupljaju više podataka i ažuriraju svoje modele, pojavit će se više uzoraka – na kraju će iz ovih podataka biti moguće ekstrapolirati “značenje” zvukova na temelju njihove sličnosti, bez potrebe za bilo kakvim temeljnim znanjem o tome šta podaci znače.

Od svog početka, Projekt Zemljinih vrsta objavio je pet recenziranih članaka (šesti je u pripremi) i tri samostalno objavljena rada. Neki su povezani s određenim životinjskim vrstama, dok su drugi povezani s prethodno spomenutim temeljnim jezičnim modelom.

Foto: Reuters

Donatori iz Silicijske doline

Projekt Earth Species uveliko se oslanjao na donacije milijardera, dijelom zato što suosnivači potječu iz Silicijske doline. Raskin je upoznao Hoffmana dok je radio u Mozilli na dizajnu Firefoxa, a Hoffman je bio član odbora. On je Hoffmanu prvi put predstavio ideju Projekta Zemljinih vrsta 2015. “Hoffman je fasciniran filozofskim implikacijama onoga što se događa kada kultura i jezik nisu samo ljudi, i šta to znači za promjenu odnosa između čovječanstva i ostatka prirode”, kaže Raskin.

Stupio je u kontakt sa Zakladom Laurene Powell Jobs Waverley Street 2022. preko zajedničkog prijatelja koji radi na borbi protiv klimatskih promjena. Raskin vjeruje da bi, ako životinje u našim očima izgledaju više “ljudski”, ljudi počeli više brinuti o njima i bioraznolikosti, što bi pomoglo u očuvanju planeta i ljudskog života.

Hoffman je projektu Zemljinih vrsta davao milion dolara godišnje u posljednje tri godine. Blockchain milijarder Chris Larsen, neprofitna organizacija Internet Archive i Paul G. Allen Family Foundation, povezani s pokojnim suosnivačem Microsofta, također su doprinijeli sredstvima. Projekt Earth Species do danas je prikupio 26 miliona dolara rizičnog kapitala.

Prema poreznim prijavama, projekt je prikupio devet miliona dolara od svog početka do nedavne objave novih donacija. Nova podrška od 17 miliona dolara objavljena prošle sedmice pomoći će organizaciji da zaposli dodatne istraživače za rad na terenu i prikupljanje novih podataka koji će se koristiti za treniranje temeljnog jezičnog modela i za istraživanje pojedinačnih životinja.

Foto: Earth Species Project

Izazov: učenje po modelu

Raskin kaže da je trenutno najveći izazov projekta pristup podacima za treniranje modela. Za razliku od velikih jezičnih modela koji se mogu uvježbati na svim podacima koje nudi World Wide Web, Earth Species Project mora prikupljati reklamne snimke različitih životinjskih vrsta. Ove audio podatke o životinjama teško je razumjeti. Čak i na snimkama koje ta neprofitna organizacija već ima, tehnički je zahtjevno izolirati zvukove pojedinih životinja iz bučnog okruženja.

Dodatni problem je što nema toliko komercijalnih sredstava dostupnih za obuku AI modela za komunikaciju sa životinjama kao za modele AI za ljudsku komunikaciju, iako su i ti modeli skupi zbog velike računalne snage koja je potrebna. Skeptici kažu da ideja o “prevođenju” životinjske komunikacije počiva na pretpostavci temeljnih sličnosti u usporedbi s ljudskim govorom, koji možda i ne postoji.

Iako je Earth Species Project neprofitna organizacija, svoje korijene vuče iz Silicijske doline, a njegovi financijski podupiratelji na njegov rad gledaju u poduzetničkim okvirima. Raskin je uporedio novu rundu bespovratnih sredstava s prvom velikom rundom finansiranja koju tipični profitni startup dobiva od investitora rizičnog kapitala poput Hoffmana.

Uvjeren je da odgovarajuća tehnologija već postoji. Biolozi su koristili svoj temeljni model kako bi im pomogli u dekodiranju terenskih snimaka. Na temelju prvih istraživanja, naprimjer, već je jasno koji zvukovi govore da se vrana sprema napustiti gnijezdo. Raskin kaže: “Sve što trebate učiniti je dodati novac.”

Autor članka: Phoebe Liu.