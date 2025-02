OpenAI lansira GPT-4.5: Zašto je ogroman, skup i najveći

Lider u vještačkoj inteligenciji, OpenAI, juče je najavio najnoviji model za ćaskanje, započevši ograničeno uvođenje GPT-4.5. Izvršni direktor OpenAIa, Sem Altman, opisao je novi model kao „ogroman“ i „skup“. Dodao je da „djeluje kao da razgovarate s promišljenom osobom“.

OpenAI je u dokumentu koji opisuje novi četbot nazvao GPT-4.5 svojim „najvećim i najinformisanijim modelom do sada“, ističući da interakcija s njim djeluje prirodnije.

Kompanija je navela da novi model poseduje širu bazu znanja, bolju emocionalnu inteligenciju i poboljšano razumijevanje konteksta, što ga čini veoma pogodnim za rješavanje problema, pisanje i programiranje.

Takođe se navodi da GPT-4.5 ima manje „halucinacija“. To je uobičajeni izraz za slučajeve kada AI modeli daju netačne ili obmanjujuće odgovore.

Deset puta efikasniji u obradi podataka

Prema dokumentu, GPT-4.5 je više od 10 puta efikasniji u računarskoj obradi od svog prethodnika GPT-4. Može rješavati probleme uz manju potrošnju vremena i resursa.

GPT-4.5 je trenutno dostupan samo korisnicima koji su pretplaćeni na ChatGPT Pro. To je plan od 200 dolara mejsečno koji omogućava najviši nivo pristupa OpenAI proizvodima.

REUTERS/Dado Ruvic

Altman je na mreži X objavio da je OpenAI želio da novi model istovremeno lansira i na ChatGPT Plus i ChatGPT Pro planovima. Ali, to nije bilo moguće zbog nedostatka grafičkih procesorskih jedinica (GPU) potrebnih za podršku. Dodao je da će OpenAI sljedeće sedmice dodati desetine hiljada GPU-ova. Time će GPT-4.5 postati dostupan i u sklopu ChatGPT Plus plana, koji košta 20 dolara mjesečno.

Procena Forbes je da Altmanovo neto bogatstvo iznosi 1,1 milijardu dolara, zahvaljujući njegovim investicijama u Reddit, Stripe i kompaniju za nuklearnu fuziju Helion.

Novo finansiranje

Objavljivanje GPT-4.5 dolazi manje od dvije godine nakon što je OpenAI lansirao GPT-4. I samo nekoliko sedmica nakon što je kompanija predstavila „Operator“. To je AI asistent dizajniran da korisnicima obavlja zadatke na internetu, poput naručivanja namirnica, kupovine karata i preuzimanja predavanja.

OpenAI takođe planira novu rundu finansiranja, koja bi mogla udvostručiti njegovu vrijednost na nevjerovatnih 340 milijardi dolara. Ako dođe do realizacije, ova runda bi postavila OpenAI daleko iznad konkurenata poput kompanije xAI, u vlasništvu Elona Muska (čija je vrednost procijenjena na oko 50 milijardi dolara) i firme Anthropic, koju podržava Amazon, a koja trenutno vrijedi 18 milijardi dolara i navodno pregovara o novoj rundi finansiranja koja bi je podigla na 60 milijardi dolara.

Antonio Pekenjo IV, novinar Forbes

Please enable JavaScript