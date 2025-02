Vampir federalnog bogatstva: Elon Musk je milijarder koji je izgradio imperij na državnoj pomoći

Dok Muskova inicijativa DOGE brutalno reže proračune i broj zaposlenih u državnim agencijama, Tesla i SpaceX – temelji njegovog nevjerovatnog bogatstva – i dalje uživaju koristi od javnog novca. Bez njega vjerovatno ne bi ni uspjeli.

Elon Musk, južnoafrički milijarder koji nadgleda goleme i haotične napore predsjednika Trumpa da smanji vladinu potrošnju, jedan je od najvećih korisnika savezne pomoći u historiji. Njegovo je carstvo izgrađeno na državnim subvencijama.

Samo u posljednjih 15 godina, Tesla, Muskova firma vrijedna 1,1 bilion dolara, i SpaceX, koji vrijedi 350 milijardi dolara, povukli su nevjerovatnih 30 milijardi dolara javnog novca. U međuvremenu, Muskovo osobno bogatstvo eksplodiralo je do neslućenih razmjera, skočivši s dvije milijarde dolara u 2012. na više od 400 milijardi u decembru. Sada vrijedi 393 milijarde dolara. Prije samo 13 godina, najbogatiji čovjek na svijetu nije čak bio ni milijarder.

Republikanski predsjednički kandidat Mitt Romney nazvao je Muska „kapitalistom koji koristi veze” još 2012., a dugoročne finansjske beneficije koje su njegove kompanije dobile podsjećaju na drugi republikanski nadimak za one koji žive od javnog novca. Tokom godina, njegove su kompanije razvile simbiotski odnos s državnim programima, pretvarajući ga u svojevrsnog „vampira” koji crpi državna sredstva.

Najveća pomoć države

SpaceX-ova lansiranja raketa, dostave satelita, prevoz astronauta i opskrba Međunarodne svemirske stanice te usluge Starlinka, koji su prema riječima predsjednice kompanije Gwynne Shotwell donijeli SpaceX-u 22 milijarde dolara kroz ugovore s Ministarstvom obrane i NASA-om (iako javno dostupni podaci sugeriraju da je ta brojka bliža 20 milijardi dolara).

kroz ugovore s Ministarstvom obrane i NASA-om (iako javno dostupni podaci sugeriraju da je ta brojka bliža 20 milijardi dolara). Najmanje 4 milijarde dolara od 11,7 milijardi dolara koje je Tesla zaradila prodajom regulatornih kredita od 2008. godine, prodano je drugim proizvođačima automobila koji su morali zadovoljiti američke standarde prosječne potrošnje goriva (CAFE).

od 11,7 milijardi dolara koje je Tesla zaradila prodajom regulatornih kredita od 2008. godine, prodano je drugim proizvođačima automobila koji su morali zadovoljiti američke standarde prosječne potrošnje goriva (CAFE). Zajam od 465 milijuna dolara osiguran od strane savezne vlade za Teslu 2009., pomogao je tada posrnulom startupu da osigura svoju prvu tvornicu (dar od Toyote).

osiguran od strane savezne vlade za Teslu 2009., pomogao je tada posrnulom startupu da osigura svoju prvu tvornicu (dar od Toyote). Teslina mreža punionica dobila je najmanje 31 milion dolara saveznih sredstava u sklopu programa koji je Trump nedavno ukinuo.

saveznih sredstava u sklopu programa koji je Trump nedavno ukinuo. Kupci Tesle bili su najveći korisnici poreznih olakšica od 7.500 dolara za električna vozila, čime su prikupili oko 4 milijarde dolara još od Obamine administracije. I te olakšice vjerovatno će nestati pod Trumpovom vladavinom.

još od Obamine administracije. I te olakšice vjerovatno će nestati pod Trumpovom vladavinom. Tesla je bila u utrci za ugovor vrijedan 400 miliona dolara za isporuku oklopnih električnih vozila američkom State Departmentu, prije nego što je plan obustavljen.

REUTERS/Nathan Howard

„Skandalozna, zapanjujući nivo podrške“

S obzirom na to da DOGE-ova politika brzih rezova i uništavanja državne uprave – koja je već rezultirala teško provjerljivom tvrdnjom o smanjenju savezne potrošnje za 55 milijardi dolara i otpuštanjem najmanje 200.000 državnih službenika, uključujući FAA osoblje i stručnjake za sigurnost nuklearnog oružja i spečavanje pandemije ptičje gripe – dolazi od čovjeka koji je desetljećima ovisio o državnom novcu, situacija djeluje krajnje kontradiktorno.

Norman Eisen, viši saradnik liberalnog think tanka Brookings Institution i advokat u tužbi koju su državni službenici podnijeli protiv DOGE-a zbog navodnog kršenja Ustava, smatra to skandaloznim.

„Zapanjujući nivo podrške koju su Muskove firme primile od savezne vlade tokom godina čini štetu koju on sada nanosi toj istoj vladi činom krajnjeg licemjerja”, rekao je Eisen za Forbes. „Još gore, ako gledamo unaprijed, njegov poslovni odnos s američkom vladom otvara neka od najozbiljnijih pitanja sukoba interesa u našoj historij.”

Musk nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. DOGE trenutno nema javnog glasnogovornika.

„Što se tiče zabrinutosti oko sukoba interesa između Elona Muska i DOGE-a, predsjednik Trump izjavio je da neće dopustiti sukobe interesa, a Elon se osobno obvezao da će se izuzeti iz bilo kakvih potencijalnih sukoba”, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u e-mail izjavi.

Država spasila Teslu

Musk je izgradio imidž poduzetnika sklonog riziku, vjerovatno najuspješnijeg u 21. stoljeću. No, unatoč svojim idejama i naporima, njegovo poslovno carstvo ne bi doseglo današnje razmjere bez snažne savezne podrške.

Državni novac pomogao je Tesli i SpaceX-u da se stabiliziraju kad su bili tek mladi i neprovjereni startupi prije 15 godina. U slučaju Tesle, koja je krajem 2008. bila na rubu bankrota, zajam Ministarstva energetike (ATVM) bio je spas. Omogućio je otvaranje prve tvornice brže i po nižoj cijeni, zahvaljujući nižim kamatama nego što bi ih firma dobila od privatnih investitora. Time je Tesla uspjela na vrijeme pokrenuti proizvodnju svog revolucionarnog Modela S 2012., što ju je usmjerilo prema budućem uspjehu.

A SpaceX, koji je tek 2008. uspio poslati svoju prvu raketu u orbitu nakon nekoliko neuspjeha, ne bi postao glavni NASA-in dobavljač za misije opskrbe i posade da nije dobio ključni ugovor vrijedan 1,6 milijardi dolara te godine. Obje su kompanije bile rizične investicije, ali državna oklada se isplatila.

Tesla je sada najvrjedniji proizvođač automobila na svijetu, s tržišnom vrijednošću od 1,16 biliona dolara. SpaceX se procjenjuje na 350 milijardi dolara i nosi titulu najvrjednijeg privatnog startupa na svijetu. Zbog toga je vrlo vjerovatno da Muskovo golemo bogatstvo, koje Forbes procjenjuje na 393 milijarde dolara zahvaljujući njegovim udjelima u tim firmama, ne bi bilo moguće bez državnih programa koje sada DOGE i Trump ukidaju.

REUTERS/David Ryder

Bez strategije

Desetljećima su obuzdavanje državne potrošnje i poboljšanje učinkovitosti bili dvostranačka briga. Iako je bilo brojnih inicijativa za njihovo rješavanje, problem se s vremenom samo pogoršava. Velika razlika pod Trumpom je to što je, po prvi put u historiji SAD-a, napor za pronalaženje ušteda u potpunosti prepušten milijarderu poduzetniku.

Osim Trumpovih nastojanja da ukine buduće isplate potpora i financiranja iz Zakona o smanjenju inflacije i Zakona o infrastrukturi, koje je donio Biden – što potencijalno uključuje i 4 milijarde dolara federalnih sredstava za projekt brzog vlaka u Kaliforniji – Muskova DOGE ekipa reže osoblje i sredstva u svim saveznih agencijama. I zasad nema jasnih naznaka da se promišljeno odlučuje tko i što se reže.

Ovaj je pothvat već stekao reputaciju primjene strategije “pucaj prvo, postavljaj pitanja kasnije” koju je Musk koristio kada je 2022. kupio Twitter i otpustio 80% radnika. U prvim sedmicama, osim neugodnih i loše promišljenih otkaza, DOGE je kritiziran zbog zaustavljanja istraživačkih potpora NIH-a, što prijeti usporavanju medicinskih otkrića; ukidanja većine proračuna i osoblja USAID-a, čime se prekida isporuka hrane i medicinskih potrepština u zemlje u razvoju; ukidanja Ureda za financijsku zaštitu potrošača; smanjenja broja zaposlenika u Poreznoj upravi (IRS) uoči porezne sezone; ukidanja sezonskog osoblja u nacionalnim parkovima; i potencijalnog ukidanja Ministarstva obrazovanja, uključujući rezove vitalnih sredstava za najsiromašnije školske okruge u zemlji.

Svi plaćaju, a on bogat

Čak su i Trumpovi pristaše, poput Kasha Patela, koji vjerojatno dobiva odobrenje Senata za sljedećeg direktora FBI-ja, istaknuli koliko Musk profitira od državnih ugovora. Referirajući se na SpaceX-ovu Starlink uslugu u intervjuu za Fox News u prosincu 2021., Patel je rekao: “Svi mi to plaćamo. Zato je on tako bogat.”

Iako je milijarder postao javno lice DOGE-a i dobio Trumpovu pohvalu za svoje napore, savezna advokatica ove je sedmice izjavila da Musk tehnički nije na čelu projekta rezanja troškova i da “nema stvarnu ovlast donositi odluke u vladi”. Njegov je status neplaćeni, posebni vladin zaposlenik. No, budući da je Musk državni ugovaratelj preko SpaceX-a, neograničen pristup DOGE-a bazama podataka u agencijama poput Ministarstva financija, Socijalne sigurnosti, Porezne uprave i Ministarstva obrane izaziva zabrinutost.

“Kako mu mogu dopustiti da uđe na glavni ulaz gdje su svi ugovori, a on je ugovaratelj?” rekao je umirovljeni general američke vojske Russel Honoré za Forbes. “Mislim da to mora biti protuzakonito.”

Trumpovi suradnici također su rekli da se oslanjaju na Muska da sam identificira potencijalne sukobe interesa. No to nimalo ne zadovoljava Eisen, stručnjaka za etiku u vladi iz Obamine administracije i su-koordinatora Odbora za pravosuđe Zastupničkog doma tijekom prvog Trumpovog opoziva.

REUTERS/Nathan Howard

Svjedočimo uspostavljanju američke oligarhije

“Ne znamo odgovore, unatoč njegovim proklamacijama o transparentnosti, na pitanja poput toga koje su mjere opreza poduzete kad radi na nekom pitanju, a da pritom nema osobni financijski interes vezan uz to,” rekao je.

Posljedice DOGE-ovih aktivnosti još uvijek nisu jasne, ali već sada uzrokuju bolne rezove za mnoge agencije, što bi uskoro mogli osjetiti i širi slojevi Amerikanaca, osobito oni s nižim primanjima, kao i programi koje vode gradovi, savezne države i škole koje ovise o saveznom financiranju. Zasad Kongres, koji je stvorio te programe i prethodno odobrio njihovo financiranje, nije reagirao.

Ironično je što milijarder koji je primio milijarde dolara iz državnih programa – poput Muska, koji je također dao najmanje 200 milijuna dolara za Trumpovu kampanju 2024. – sada bez jasnog pravnog temelja provodi rezove u saveznim agencijama, rekao je Eisen, bivši američki veleposlanik u Češkoj.

“Kada imate magnate, uključujući one koji su u prošlosti imali koristi od državne velikodušnosti, koji podrže kandidata sa stotinama milijuna dolara, a zatim taj kandidat pobijedi i postavi ih na pozicije s ovlastima za donošenje državnih odluka koje otvaraju ovakva pitanja sukoba interesa,” rekao je, “za to postoji riječ: oligarh. Svjedočimo uspostavi američke oligarhije i to bi Amerikancima trebalo biti duboko zabrinjavajuće.”

Alan Ohnsman, novinar Forbesa