Nova njemačka turistička influencerica zapravo je – AI chatbot

Upoznajte Emmu, novu njemačku AI influencericu za turizam na koju industrija putovanja nije ostala nimalo ravnodušna.

Ona je mlada, lijepa, govori 20 jezika, ima račun na Instagramu. I jako voli putovati po svojoj domovini.

Ali ona nije stvarna.

Prvi put je predstavljena u videu njemačke turističke zajednice. Opisana kao “inovativna, interaktivna ambasadorica brenda”, Emma je AI avatar kreiran da uvjeri turiste da posjete Njemačku.

“Bok, ja sam Emma,” kaže avatar, stojeći ispred umjetnih Brandenburških vrata. “Uzbuđena sam što vas mogu odvesti na nevjerojatno putovanje kroz ovu fascinantnu i inspirativnu zemlju,” dodaje iz lažnog vlaka koji prolazi lažnom njemačkom prirodom. U ruci drži fotoaparat, kosa joj vijori na vjetru.

Njemačka turistička zajednica via FORBES

“Lik Emme osmišljen je da ona bude moderna, kozmopolitska stanovnica Berlina koja se osjeća prirodno u digitalnom svijetu. U srednjim je tridesetima i voli tehnologiju i pitovanja,” stoji u priopćenju. “Dugoročna vizija je da Emma postane središnja, nezamjenjiva komponenta strategije zajednice za digitalnu komunikaciju.”

Stvarni influenceri mogu mirno spavati

“Emma će funkcionirati zajedno s našim već ustaljenim strukturama influencerskog marketinga,” rekla je izvršna direktorica njemačke turističke zajednice Petra Hedorfer. “U suradnji s ‘tradicionalnim’ influencerima prošle smo godine uspjeli dostići 148 milijuna interakcija na društvenim mrežama.”

Hedorfer naglašava kako Emma “ne može zamijeniti osobna iskustva i doživljaje u Njemačkoj kao turističkoj destinaciji, ali može optimizirati putovanje za putnike iz perspektive usluge.”

Dakle, riječ je o korisničkoj usluzi.

“Možete pitati što god želite, a ja ću vam sa zadovoljstvom odgovoriti,” kaže Emma veselo na kraju prvog videa. I ona to i misli. Posljednja 24 sata provela je komunicirajući sa svojih 1.061 pratitelja na Instagramu i odgovarajući na pitanja na internetskim stranicama turističke zajednice.

Zašto? Zato što je Emma, kako se ispostavilo, chatbot. Znači li to da je ona malčice, hm, pretjerala u svojem životopisu?

Chatbotovi koje pokreće strojno učenje najčešća su primjenjivana vrsta umjetne inteligencije u kompanijama. Oni pružaju automatizirane, brze odgovore na upite klijenata, a istovremeno smanjuju troškove. Njemačka turistička zajednica priznaje kako “chatbot temeljen na umjetnoj inteligenciji na pitanja klijenata na našoj internetskoj stranici odgovara još od 2020. godine.”

Umjetna inteligencija i industrija putovanja

AI chatbotovi postaju sve češća pojava u industriji putovanja. Koriste ih Expedia, Tripadvisor, Booking.com i Kayak. Neizbježno je da će ih biti sve više.

Je li onda cijela priča o Emmi zapravo – mnogo buke nizašto?

Čak i ako njemačka turistička zajednica zaista i jest preuveličala ulogu svoje najnovije “zaposlenice”, oni jasno kažu kako planiraju uvesti još sličnih verzija. Emmu opisuju kao “inauguralni projekt AI influencera” i sugeriraju kako će vrlo brzo ove virtualne dame “moći pristupati ne samo informacijama na stranici germany.travel, već i podacima u stvarnom vremenu iz turističke zajednice.”

Hoće li ovo uspjeti?

To je najvažnije pitanje: može li lažna žena pridobiti turiste da u Njemačkoj troše svoj stvarni novac?

Neki promatrači industrije su skeptični. “Njemačka želi postaviti standard u budućnosti umjetne inteligencije u marketingu destinacija,” piše Dawit Habtemariam na stranici za putovanja Skift. “Ipak, moramo se zapitati može li nova njemačka AI influencerica stvoriti publiku koja joj vjeruje. Takvi zadaci predstavljaju izazov čak i stvarnim ljudima.”

Pisci o putovanjima, blogeri i influenceri na društvenim su mrežama na Emmu u početku reagirali izrazito negativno. “Danas je @germanytourism lansirao svoju novu kampanju, u kojoj AI influencerica putuje po AI njemačkoj,” napisao je na Threadsu Chris Dubin, američki influencer koji živi u Ženevi. “Ali ozbiljno, ŠTO su mislili? Ovo je uznemirujuće na toliko razina. I ne, nije svaka reklama dobra reklama.” Kanadska blogerica Claudia Laroye na to je odgovorila kratko, ali jasno: “Jednostavno – nein!”

I Emmin Instagram profil obasut je nevjericom i bijesom. “Žao mi je, ali nitko ne želi gledati lažnu AI osobu u lažnoj AI verziji Njemačke i tu dobivati savjete ili inspiraciju,” napisao je jedan korsinik. Drugo je dodao: “Molim vas da koristite prave ljude koji imaju pravu ljubav prema Njemačkoj.”

Emma je obojici (i još desecima drugih) korisnika odgovorila identično: “Predstavljanjem Emme kao naše AI influencerice pravimo uzbudljiv iskorak u našoj digitalnoj strategiji!”

Da, Emma o sebi često govori u trećem licu.

Nije prvi put

Njemačka turistička zajednica nije prva koja je iskušala AI influencere. Prošle godine, talijansko ministarstvo turizma u marketinškoj je kampanji digitalno “oživjelo” Botticellijevu Veneru kao virtualnu influencericu. Ipak, čini se kako kampanja nije uspjela. Venere Italia sada ima 241.000 pratitelja, ali komentari ispod njenih objava uglavnom ne prelaze dvije znamenke.

Što se tiče Emme, kritičari ju najviše prozivaju zbog nedostatka autentičnosti. “Korištenje umjetne inteligencije za promociju vlastite države stvara lažnu vibru,” napisao je jedan korisnik Instagrama. Drugi se našalio: “Fali joj jedan prst na šalici. Mora da je iz Saarske.”

Emma je odmah odgovorila svojim uobičajeno vedrim cvrkutom: “Hvala na povratnim informacijama! Ja sam AI, što znači da mali detalji ponekad mogu nedostajati.”

Autor originalnog članka: Suzanne Rowan Kelleher, Forbes

Link: Germany’s New AI Travel Influencer Is A Chatbot Still Working Out Some Kinks

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript