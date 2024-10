Elon Musk postao još bogatiji na rastu dionica Tesle, a Trumpu donirao gotovo 120 miliona dolara

Najbogatiji čovjek svijeta Elon Musk u četvrtak je postao još puno bogatiji: dionice njegove tvrtke Tesla zabilježile su nevjerojatan rast uslijed pozitivnog izvješća o zaradi u posljednjem tromjesečju i donijele mu dodatnih 26,4 milijarde dolara. Istovremeno, kontrovrezni milijarder dosad je političkim odborima za Donalda Trumpa donirao ukupno 118 milijuna dolara i tako postao jedan od najvećih donatora kampanje republikanskog kandidata.

Cijene dionica Tesle porasle su u četvrtak za 22 posto, što je drugi najveći porast u povijesti tvrtke. Rast je izazvan pozitivnom reakcijom investitora na dobit ostvarenu u trećem tromjesečju ove godine, kao i predviđanja o 30-postotnom rastu isporuke vozila sljedeće godine.

Optimizam i kontroverze

Izvješće o zaradi “podsjeća nas da je profitabilno širenje automobilskog biznisa za Teslu još uvijek veliki prioritet,” napisao je analitičar Morgan Stanleya, Adam Jones, aludirajući na ranije strahove zbog smanjenja dobiti u Tesli uslijed naglaska na inicijative autonomne vožnje.

Ovakav rast najvećem je dioničaru Tesle donio još 24,6 milijarde dolara.

Usprkos nevjerojatno pozitivnoj reakciji na burzi, Tesla ne bi bila Tesla da nema kontroverzi. Analitičar Bersteina Toni Sacconaghi kritizirao je sastanak na kojemu su objavljeni podaci o zaradi, rekavši kako je on izgledao “više kao navijački skup” i naglasivši kako je kompanija dopustila tek dva – neobično blaga – pitanja analitičara.

Kršenje izbornog zakona?

Istovremeno, Musk je do 16. listopada političkom odboru America, koji pomaže u predsjedničkoj kampanji bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, donirao 43,6 milijuna dolara. Tako je milijarder prestigao Miriam Adelson i postao drugi najveći pojedini donator za Trumpa u ovom izbornom ciklusu, piše New York Times. Prvi je milijarder Timothy Mellon koji je odborima za bivšeg predsjednika donirao ukupno 150 milijuna dolara.

Politički odbor America posljednjih je tjedana izazvao velike kontroverze. Naime, svakoga dana odbor je davao milijun dolara jednom nasumično odabranom glasaču iz ključnih saveznih država koji je potpisao peticiju na internetskim stranicama odbora. Musk je zbog toga navodno dobio i upozorenje ministarstva pravosuđa da bi takve radnje mogle predstavljati kršenje saveznih zakona.

Musk je preko političkog odbora America počeo dijeliti milijun dolara nasumično odabranim glasačima u ključnim saveznim državama, zbog čega je navodno dobio i upozorenje ministarstva pravosuđa / FOTO: Michael Swensen / Getty images / Profimedia

Još se ne zna hoće li se Musk morati suočiti s pravnim posljedicama zbog ovakvih postupaka. Savezni zakoni zabranjuju bilo kome da ponudi novac ili druge nagrade građanima u zamjenu za njihovo glasanje ili registriranje za glasanje. Kazna predviđena za kršenje tih zakona iznosi 10.000 dolara i/ili do pet godina zatvora. Iz odbora nisu željeli komentirati pismo, ali CNN naglašava kako odbor u srijedu nije objavio pobjednika za taj dan nakon što su u javnost procurile informacije o pismu.

Političko djelovanje

New York Times u četvrtak je izvijestio kako Musk “sve mahnitije” pokušava pomoći Trumpu, a nastavit će mu pružati potporu sve do izbora 5. studenog. Ovog vikenda pojavit će se s bivšim predsjednikom i na skupu u Madison Square Gardenu. Musk je osnovao i dvije kompanije – Group America LLC i United States of America Inc. – što je znak da on možda želi dugoročno ostati u političkom svijetu.

Njegova snažna podrška Trumpu promjena je smjera za milijardera koji je prethodno donirao demokratskim političkim kandidatima i glasno kritizirao bivšeg predsjednika. Trump je nedavno izjavio kako će Musku dati mjesto u svojoj administraciji ako uspije pobijediti na izborima, a direktor Tesle – čije kompanije bi mogle imati velike koristi od Trumpovog novog mandata – pozvao je republikanskog kandidata da osnuje “ured za efikasnost vlade.”

Autori originalnih članaka: Alison Durkee, Forbes; Derek Saul, Forbes

Linkovi: Elon Musk Is Now Trump’s 2nd-Biggest Financial Backer: Donates Nearly $120 Million To Super PAC; Tesla Stock’s Best Day Since 2013 Makes Elon Musk $26 Billion Richer

(Prevela: Nataša Belančić)