Unikatni LaFerrari iz 2015. godine u vlasništvu legendarnog muzičara ide na aukciju

Legendarni američki muzičar Sammy Hagar odlučio je prodati svog ljubimca, posebno proizvedenog La Ferrarija, na aukciji Barret-Jacksona u Arizoni. Suradnik Forbesa razgovarao je o automobilu s Hagarom koji je za novog vlasnika pripremio zanimljiv izazov.

Ovaj jedinstveni Ferrari LaFerrari dizajniran je za Sammyja Hagara, piše na stranicama aukcijske kuće Barret-Jackson. Ima V12 motor od 6,3 litre, kao i električni motor za ukupno 949 konjskih snaga. Novu bateriju za električni motor ugradio je Ferrari 2024. godine.

“Automobil je prešao 1.770 kilometara, a iz 2015. je godine. Star je gotovo deset godina i rekao sam si da ga ne vozim dovoljno,” objašnjava Hagar odluku da proda automobil. “Ovi automobili moraju se voziti. Ja nemam dovoljno vremena, ali ni samopouzdanja da vozim taj automobil onako kako ga se treba voziti. Strašno je brz i tehnološki napredan.”

“Želio sam nabaviti jednog i voziti ga. I vozio sam ga. Svaki put kad bih ušao u njega, umirao bih od straha. Gledao bih okolo, ljudi bi me salijetali, visili s prozora kamiona pokušavajući ga uslikati, snimiti. Stalno sam mrmljao ‘dajte se maknite’, a onda napokon nagazite na gas i zalijepite se za nekog ispred vas,” prepričava muzičar.

Na pitanje tko je idealan kupac, Hagar predlaže: “Ovaj automobil odličan je za mlađu osobu koja ima luđačku hrabrost. Za mene je to premoćan automobil i osjećam se grozno dok mi samo sjedi u garaži. To nije dobro za auto.”

“Rekao sam ljudima koji su ga htjeli kupiti kroz godine, nemojte ga kupovati ako ga nećete voziti. Ove baterije su užasno skupe. Ne možete ih ostaviti da trunu godinu dana. To neće funkcionirati. Imat ćete problema,” nastavlja.

La Ferrari može ići ukorak s pravim trkaćim automobilom, dodaje.

Upitan što će s novcem, Hagar kaže kako ne zna.

“Novac je čudna stvar. Samo ga negdje gurnete i nemate osjećaj prema tome. Ne želim zvučati cinično. Gledajte, ja imam avion. Imam nekretnine koje volim. Živim život gdje mogu raditi što god hoću, gdje god hoću. Novac u tom slučaju postane nešto što zbilja nije bitno. Ne želim zvučati kao arogantna budala jer to nisam. Jedino na što ovih dana trošim novac je pomaganje ljudima. Doniram dječjim bolnicama, posebno obiteljima s djecom sa smrtnim bolestima. Pomažem im kada više nemaju osiguranje. To je ono što se radi s novcem,” objašnjava.

“I ovaj novac će vjerojatno otići na to. Imam obiteljsku zakladu Hagar, sav novac od mojih restorana ide tamo,” dodaje.

Rušenje rekorda

“Ovo još nisam rekao, ali onaj tko kupi ovaj automobil morat će srušiti rekord. Najviši iznos kojeg je LaFerrari ikada dosegao je 4,8 miliona. Barem koliko znamo! Moramo srušiti rekord, to je sve što mogu reći,” kaže Hagar.

Kaže kako neće prihvatiti iznos od 4,8 miliona dolara. “Moj Ferrari mora biti najskuplji ikada prodan. Jer je najljepši. Najsavršeniji je. On je utjelovljenje ljepote. Često samo sjedim i gledam ga. Ponekad si složim koktel ili otvorim pivo, ponekad sjednem u njega. Toliko je lijep.”

Kaže kako želi da svi znaju da će osobno prisustvovati na aukciji, koja će se održati u Scottsdaleu u Arizoni. “Stajat ću tamo, gledat ću tipa (kupca) u oči. Automobil će biti prodan novom vlasniku na moj rođendan, praktički istog datuma kada sam ga i ja kupio. To je slučajnost, nije bio dio marketinga. Mislim, to je elementarni marketing, ali nismo se namjerno toga sjetili, samo se poklopilo.”

