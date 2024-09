Rad Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH pod upitnikom: Nemaju upravljačku strukturu, radnici u agoniji, Vlada FBiH još nije uplatila obećani novac

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je jedna od sedam kulturnih institucija od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Trenutno se nalaze u nezavidnom položaju jer zbog pravnog vakuuma uposlenici nemaju redovne plaće, a nemaju ni upravljačku strukturu koju treba imenovati država BiH. Nemaju upravni ni nadzorni odbor, niti direktora.

U augustu su uposlenici koje predstavlja Aldin Huskić izašli u javnost rekavši kako nisu primili pet plaća i da će prestati pružati usluge korisnicima. Dobili su obećanje Vlade FBiH i premijera Nermina Nikšića da će se naći interventna sredstva kako bi se finansirao rad institucije do kraja ove i za cijelu narednu godinu.

“Jedina sredstva koja smo dobili početkom godine su od Kantona Sarajevo, odnosno ministarstva za nauku i visoko obrazovanje. Dobili smo 220.000 KM što nam je bilo dovoljno za dvije plate. To su bila jedina naša sredstva koja smo dobili do našeg zatvaranja 26., na dan kada je zapaljena Vijećnica. Mi smo dobili informaciju tad da je Vlada KS donijela odluku i isplatila 400.000 KM interventnih sredstava. To nije nikakva budžetska stavka. To su interventna sredstva za spas Nacionalne i univerzitetske biblioteke i mi im se zahvaljujemo. Poslije toga, imali smo sastanak u Vladi FBIH sa premijerom Nerminom Nikšićem i ministricom Jasnom Duraković. Tu nam je premijer obećao da će Vlada FBiH interventnim sredstvima finansirati rad Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH do kraja ove godine, te putem transfera za niže nivoe vlasti, putem KS sufinansirati rad Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH. Prošlo je mjesec dana od obećanja i mi još uvijek nismo dobili ta sredstva od Vlade FBiH. Koristim priliku da još jednom pozovemo Vladu FBiH i ministarstvo finansija da upute ta sredstva ka našoj instituciji”, kaže predsjednik Vijeća zaposlenika NUB BiH Aldin Huskić.

Institucija pravno ne postoji jer nemamo rukovodstvo

Dodaje kako su u nekoliko navrata upućivali apel i pisali institucijama da ih uvrste u budžet jer nisu budžetski korisnici i finansiraju se putem grantova kroz projekte. Nemaju osigurana sredstva koja im se svake godine umanjuju.

“Jedini novac koji smo dobili ove godine je tih 220.000 KM ne računajući ova interventna sredstva. Veliki je problem što mi nemamo upravljačku strukturu. Možemo reći da institucija pravno ne postoji jer nemamo rukovodstvo. Nemamo ni direktora, niti upravni i nadzorni odbor. Imamo obećanje ministrice civilnih poslova BiH Dubravke Bošnjak da bi uskoro ovo pitanje trebalo biti na sjednici Vijeća ministara BiH, ali za sjednicu zakazanu za utorak smo vidjeli da nismo na planiranom dnevnom redu. Poslali smo upit da vidimo šta se tu dešava, ali još nema konkretnog odgovora. Ministarstvo civilnih poslova BiH se izjašnjava u ovom slučaju da nije nadležno, jer sektor kulture pripada entitetima po Dejtonskom mirovnom sporazumu. Kada dođemo do Vlade FBiH oni kažu, vi ste državna institucija, tako da se sada nalazimo tu u jednom pravnom vakuumu gdje se uopšte ne zna ko je nadležan za ove institucije. Tu mislim na nas konkretno i ostalih šest institucija kulture od značaja za BiH.”

Uposlenici daju otkaz, neki ne mogu u zasluženu penziju

Trenutno, na današnji dan, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH ima 37 zaposlenih. Imali su nekoliko otkaza radnika koji su radili na ugovorima o radu. Nisu mogli da izdrže da rade mjesecima bez plata.

“Pojedinim radnicima je istekao ugovor gdje su bili angažovani putem Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Ono što je bitno napomenuti je da po sistematizaciji o zapošljavanju biblioteka treba imati 110 zaposlenih. Dosta nas radi tri posla u ovoj instituciji i samo je pitanja dana kada ćemo opet doći do zatvaranja, jer svaki dan imamo probleme zbog neregulisanja upravljačke strukture. Možemo navesti primjer kolegice koja se prije par dana porodila i ne može da izganja papire za svoju porodiljsku naknadu jer nema ovlaštene osobe koja bi potpisala tu njenu porodiljsku naknadu. Imamo kolegicu koja treba ići u penziju, a koja je ovdje zarobljena jer ne može dobiti Rješenje o prestanku radnog odnosa. Imamo problem sa internet provajderom s kojim je istekao ugovor i pitanje je dana kada će oni nama isključiti internet. Kad nam isključe internet, naš će posao stati, Cobis i obrada knjiga, usluživanje korisnika i sve.”

Dodaje kako postoji obećanje Ministarstva civilnih poslova BiH da se na Vijeću ministara BiH donese odluka da se finansiranje ove institucije preda Vladi Federacije BiH i tako riješi njihov problem.

“Nadamo se da će što prije ovo pitanje doći na red u Vijeću ministara BiH i da ćemo što prije dobiti novu upravljačku strukturu, jer ako ne dobijemo u skorije vrijeme, neće radnici biti ti koji zaustavljaju radni proces, već će to biti država koja zbog neimenovanja upravljačke strukture može dovesti do toga da se institucija sama ugasi”, kaže za kraj Huskić.