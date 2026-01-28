Srebro se kreće brže od zlata, a to se gotovo nikada ne dešava

Nagli rast srebra spustio je odnos cijene zlata i srebra na nivo koji je posljednji put viđen poslije Velike finansijske krize. Šta slijedi? Po jednom pokazatelju, srebro je sustiglo zlato. I čak ga nadmašilo.

Odnos cijene zlata i srebra (cijena jedne unce zlata podijeljena sa cijenom jedne unce srebra) pao je ispod 50 prvi put od marta 2012. godine. Jednostavno rečeno, to znači da se srebrom trguje na najvišem relativnom nivou u odnosu na zlato u gotovo 14 godina. Cijena zlata porasla je više od 80% tokom posljednjih godinu dana, na 5.100 dolara po unci. Srebro je skočilo za 250%, na 110 dolara po unci. I oba su na istorijski najvišim nivoima.

Međunarodni poredak

Ovi pomaci mogu se pripisati uznemirenim investitorima. Ratovi u Evropi i na Bliskom istoku se nastavljaju. Trgovinske tenzije između SAD i Kine ponovo se pojačavaju. Povjerenje u dolar slabi kako američki dug raste, a inflacija ostaje tvrdoglavo iznad 2%. U međuvremenu, politički lideri upozoravaju da se poslijeratni globalni sistem kruni. Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu prošle nedjelje, kanadski premijer Mark Karni (Mark Carney) rekao je da se „međunarodni poredak zasnovan na pravilima“ raspada. Taj sistem se odnosi na decenije trgovinske, bezbjednosne i finansijske saradnje izgrađene nakon Drugog svjetskog rata. Kada taj poredak djeluje nestabilno, investitori imaju tendenciju da traže imovinu za koju vjeruju da će zadržati vrijednost van okvira vlada i valuta.

Operacija Twist

Posljednji put kada je odnos pao na ovako nizak nivo bilo je u martu 2012. godine. Taj period se poklopio sa „Operacijom Twist“ američkih Federalnih rezervi. Fed je pokušavao da obori dugoročne kamatne stope kupovinom 667 milijardi dolara dugoročnih obveznica i prodajom kratkoročnih.

Operacija Twist, koja se smatra trećom rundom kvantitativnog popuštanja, izazvala je zabrinutost da centralna banka ostaje bez konvencionalnih alata i da prepisuje pravila monetarne politike. Niži prinosi učinili su gotovinu i obveznice manje privlačnim mjestima za ulaganje. Investitori su se okrenuli imovini za koju su vjerovali da može sačuvati vrijednost ako politika jeftinog novca oslabi dolar. I zlato i srebro su tokom tog perioda rasli.

Širi kontekst čini rast cijena plemenitih metala lako razumljivim. Međutim, brzinu kretanja srebra u odnosu na zlato teže je opravdati.

Dva scenarija

Istorija pokazuje koliko je ovo neuobičajeno. Od 1985. godine, prosječan odnos iznosio je oko 70 i pao je ispod 50 u samo oko 6% trgovačkih dana. To ne znači da mora odmah, ili uopšte, da se vrati na viši nivo. Ratovi, dug i inflacija i dalje usmjeravaju novac ka metalima. Ipak, kada se broj koji se gotovo nikada ne pojavljuje ipak pojavi, investitori to primjećuju. A kada ih dovoljno to primijeti, to može početi da oblikuje ono što slijedi.

Pa kako bi normalizacija odnosa cijene zlata i srebra izgledala u ovom trenutku?

Brojevi mogu da se uravnoteže u dva pravca. Ako se cijena zlata ne pomjeri mnogo sa oko 5.100 dolara po unci, srebro bi moralo da padne na oko 72 dolara da bi se vratio dugoročni prosječan odnos od 70. To bi značilo pad od približno 35%. Ako, pak, srebro ostane na 110 dolara, zlato bi moralo da poraste na oko 7.700 dolara po unci.

