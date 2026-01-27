Ove poznate kompanije imaju najveće ugovore sa američkom imigracionom službom ICE

Američka imigracijska služba (ICE) našla se na meti kritika nakon što su federalni agenti u Minneapolisu ubili još jednu osobu.

Demonstranti zahtijevaju obustavu dodatnog federalnog finansiranja uoči mogućeg zatvaranja vlade uzrokovanog sporom oko budžeta.

Reakcije bi se mogle proširiti na stotine kompanija koje su posljednjih godina dobile ugovore s tom agencijom.

Koje kompanije su uključene?

Palantir : Ovaj dobavljač tehnoloških i analitičkih softverskih rješenja primio je 139,3 miliona dolara u 2022. godini. Dobio je sredstva za pomoć u “operacijama upravljanja istražnim slučajevima”, podršci održavanju i “prilagođenim nadogradnjama”.

AT&T: Telekomunikacijski gigant je 2021. godine dobio ugovor vrijedan 90,7 miliona dolara. I to za pružanje IT usluga, mrežnih proizvoda i ICE podrške. Ugovor ističe u septembru. Međutim, uključuje mogućnost produženja do 2032. godine. To bi moglo dovesti ukupnu vrijednost do 165,2 miliona dolara.

Deloitte: ICE je posljednjih godina dodijelio ovoj konsultantskoj firmi nekoliko višegodišnjih ugovora. Među njima je i ugovor od 24 miliona dolara iz 2023. godine za pružanje “podrške za modernizaciju podataka” do 2027. godine.

Dell: Vladina podružnica Della dobila je ugovor vrijedan 18,8 miliona dolara u aprilu 2025. godine. Ugovor je namijenjen podršci Uredu glavnog direktora za informacione tehnologije ICE-a, “kroz kupovinu licenci za Microsoft Enterprise softver”.

Još neke kompanije na listi

Motorola Solutions: Odvojena firma od proizvođača mobilnih telefona Motorola Mobility, koja proizvodi voki-tokije i sisteme za video nadzor, dobila je ugovor vrijedan 15,6 miliona dolara u septembru 2023. godine. Potpisan je radi “implementacije i održavanja” ICE-ove taktičke komunikacijske infrastrukture.

General Dynamics: Ova odbrambena kompanija ima ugovor vrijedan 9,6 miliona dolara sa ICE-om za pružanje “usluga sigurnosne provjere i istrage prošlosti”.

L3 Harris: Odbrambena kompanija L3 Harris dobila je 2022. godine ugovor vrijedan 4,4 miliona dolara sa ICE-om za isporuku opreme za “određivanje lokacije ciljanih mobilnih telefona za istrage kriminala i prijetnji”.

FedEx: Ova dostavna kompanija pruža transportne usluge za ICE do marta 2027. godine, kao dio ugovora vrijednog 2,3 miliona dolara.

Comcast: Kompanija ima ugovor vrijedan 60.965,64 dolara sa ICE-om za obezbjeđivanje kablovskog emitovanja za pet “regionalnih telekomunikacijskih objekata”.

Charter Communications: Kompanija pruža kablovske i internet usluge terenskoj kancelariji ICE-ovog Odjela za istrage domovinske sigurnosti u Beaumontu, Teksas. To je omogućeno ugovorom vrijednim 12.837 dolara, koji se može proširiti na 21.839 dolara i produžiti do 2028. godine.

Bojkot finansiranja Ministarstva domovinske sigurnosti

Demokrate u Senatu su u nedjelju raspravljale o bojkotu zakona o finansiranju Ministarstva domovinske sigurnosti.

Mnogi su kao razlog naveli oštru imigracijsku politiku ICE-a. Senator Mark Warner, demokrata iz Virginije, napisao je na X Networku da “ne može i neće glasati” za finansiranje Ministarstva domovinske sigurnosti “dok ova administracija nastavlja svoja nasilna saveznička preuzimanja gradova”.

Vlada bi mogla obustaviti rad odmah nakon ponoći u subotu ako prijedlog zakona ne dobije potrebnih 60 glasova.

Platforma za tržišne prognoze Kalshi pokazuje vjerovatnoću zatvaranja vlade od oko 77%. To je porast u odnosu na manje od 10% neposredno prije nego što je Alex Pretty ranjen od strane Granične patrole u Minneapolisu.

Konsultantska firma McKinsey & Company objavila je u julu 2018. da će prekinuti saradnju sa ICE-om. Otkriveno je da je ona za tu agenciju obavila konsultantske poslove u vrijednosti od 20 miliona dolara.

Navodno je ovo otkriće izazvalo proteste među zaposlenima koji su se protivili imigracijskim politikama tokom prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa.

Oštre kritike zaposlenih u tehnološkim gigantima

Zaposleni u Microsoftu su slično protestovali zbog ugovora kompanije sa ICE-om vrijednog 19,4 miliona dolara.

Microsoft nikada nije objavio da li je prekinuo veze s agencijom (izvršni direktor Satya Nadella rekao je 2018. da je kompanija pružala podršku u oblaku za ICE i nazvao Trumpovu imigracijsku politiku u to vrijeme “jednostavno okrutnom i uvredljivom”).

REUTERS/Jonathan Ernst

Prošle sedmice, više od 250 zaposlenih u Amazonu , Palantir-u , Spotify-u , Google-u i Tesli , između ostalih, zatražilo je od svojih poslodavaca da javno osude ICE.

Također da “pozovu Bijelu kuću i zahtijevaju da ICE napusti naše gradove”. Također da raskinu sve ugovore svojih kompanija s tom agencijom. Iz ovoga nije jasno da li neke od ovih kompanija imaju ugovore s ICE-om.

Protesti

Desetine hiljada ljudi protestovalo je u Minneapolisu posljednjih dana, pozivajući ICE da napusti Minnesotu i da pozove zvaničnike na odgovornost za smrt Alexa Prettyja i Renee Goode.

Ubili su ih federalni agenti. Trump i njegovi saveznici okrivili su Prettyja i Goodea za pucnjavu, tvrdeći da su obojica bili “domaći teroristi”.

Prety je imao dozvolu i legalno je nosio vatreno oružje.

Video snimci sugeriraju da nikada nije izvukao oružje, koje je, izgleda, policija oduzela prije nego što je upucan.

Tvrdnja administracije da je Goode pokušavala opremiti svoje vozilo oružjem kako bi pregazila federalnog agenta također se čini da nije potkrijepljena javno dostupnim video dokazima.

Ministar finansija Scott Bessant je u ponedjeljak najavio da će agencija otkazati sve ugovore s Buzzom Allenom, vrijedne oko 4,8 miliona dolara godišnje.

Bessent je spomenuo bivšeg izvođača radova Buzza Allena, Charlesa Littlejohna, koji je osuđen na pet godina zatvora zbog curenja poreznih dokumenata predsjednika Donalda Trumpa 2024. godine, tvrdeći da kompanija nije imala “adekvatne zaštitne mjere za zaštitu osjetljivih podataka”.

Ty Rush, novinar Forbesa

Please enable JavaScript

