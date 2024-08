Ljubav i novac: Kako djevojke vrhunskih tenisera zarađuju milione

Paige Lorenze, Morgan Riddle, Ayan Broomfield i druge djevojke tenisera potpisuju isto sponzorskih ugovora koliko i njihovi partneri na terenu.

Za mnoge profesionalne tenisere, US Open predstavlja najzahtjevnijih nekoliko sedmica u kalendaru. Zbog blizine bogatih američkih brendova, to je prilika da se druže sa trenutnim sponzorima na događajima van terena i privuku nove sjajnom igrom pred hiljadama navijača u New Yorku, plus milionima drugih pred TV ekranima. Ali, u nekoliko slučajeva, igrači nisu najuposlenije osobe u svom timu.

„Vjerovatno imam isto toliko sponzorskih ugovora kao i Tomi tokom US Open-a“, kaže Paige Lorenze, kreatorka sadržaja na društvenim mrežama i poduzetnica koja se zabavlja sa američkom zvijezdom Tommyem Paulom od 2022. godine. Dvadesetšestogodišnja Lorenze kaže da očekuje da će objaviti sadržaj na društvenim mrežama ili se pojaviti na događajima više od 15 sponzora tokom dvije sedmice, kao i da će organizirati pop-ap događaj za svoj brend odjeće Dairy Boy.

Lorenze je jedna od mnogih influenserki iz svijeta tenisa koje proživljavaju prelomnu godinu dok brendovi pokušavaju da dopru do publike koja nije tradicionalna sportska publika. Lorenze procjenjuje da su njeni pratioci – gotovo 700.000 na Instagramu – oko 80 posto žene, a da samo 10 do 15 posto njih čine teniski navijači.

Ovaj trend je prisutan u mnogim sportovima – posebno kod partnera profesionalnih sportista, uključujući Kylie Kelce, Ayeshu Curry i nekoliko supruga i djevojaka fudbalera i vozača Formule 1 – ali je tenis najprivlačniji za marketinške stručnjake zbog svog cjelogodišnjeg, svjetskog rasporeda; historijske povezanosti sa bogatim potrošačima; i tradicije uključivanja kadrova sa klupe igrača kao dijela nacionalnih TV prenosa.

Milionske zarade

Forbes procjenjuje da će najpoznatije među kreatorima povezanim sa tenisom, poput Lorenze, Morgan Riddle (djevojka Taylora Fritza), američke zvijezde rangirane na 12. mjestu u svijetu) i Ayan Broomfield (zabavlja se sa Francesom Tiafoem), rangiranim na 20. mjestu, ove godine zaraditi između milion i tri miliona dolara od sponzorstava.

Ashley Villa, osnivačica i izvršna direktorica Agencije za upravljanje talentima Rare Global, koja se fokusira na ženske klijente, kaže da su ovi kreatori životnog stila pomogli da se stil, koji ona naziva „teniscore“, pretvori u modni trend tokom prošle godine i da ga usvoje mlade žene bez obzira na to da li zapravo igraju tenis. Sadržaji poput videa „spremi se sa mnom“ i „nedjelja u mom životu“ mogu privući sponzore iz modnih i beauty kompanija jednako kao i sportske i athleisure brendove.

„Zabilježili smo veliki rast u ovoj kategoriji [sportskih kreatora]“, kaže Villa, „a takođe vidimo i da se to odražava na iznose koje brendovi žele da potroše i ulože u svoje aktivacije na ovim događajima“.

Koliko košta objava na mrežama

U poređenju sa kreatorima koji nisu povezani sa profesionalnim sportistima, ova nova klasa talenata može tražiti premijum cijenu. Na Instagramu, najvažnijoj platformi u ovom prostoru, ugovori se kreću od 5.000 do 25.000 dolara po objavi za većinu kreatora sa sličnim brojem pratilaca, prema procjenama Forbesa, dok se za kreatore iz svijeta sporta kreću od 30.000 do 60.000 dolara po objavi. Naknade su nešto niže na TikToku, iako će brend koji želi da se oglašava na obje mreže platiti nešto višu ukupnu cijenu.

Ti iznosi privukli su pažnju menadžera talenata i agenata, koji usmjeravaju klijente ka manjem portfoliju dugoročnih partnerstava, umjesto prolaska kroz jednokratne objave. Početkom 2023. godine, kompanija Ville počela je da radi sa Riddle, dvadesetsedmogodišnjom kreatorkom koja se zabavlja sa Fricom od 2020. godine, i od tada je potpisala dugoročne ugovore sa brendovima kao što su Grey Goose, Boss ženska odjeća, Wilson, Bumble i bumble, David Yurman nakit i Ole Henriksen njega kože. Zahvaljujući svom radu kao influenserica, Lorenze je početkom ove godine potpisala ugovor sa WME i obezbijedila partnerstva sa Targetom, Davom, Saint James Iced Tea i beauty brendom Wella.

Ova kategorija ugovora – koji u mnogim slučajevima traju godinu i zahtijevaju redovne označene objave i pominjanja u vlogovima, uz očekivanje da bi proizvodi mogli biti nošeni dok su u loži igrača – može iznositi od 200.000 do 500.000 dolara po ugovoru.

„Lagala bih kada bih rekla da tenis nije utjecao na moj prihod; sa strane sponzorskih ugovora, učinio je moj sadržaj vrijednijim“, kaže Paige Lorenze za Forbes. „Imala sam vrlo jaku publiku prije tenisa, ali mislim da je blizina sportu ono što brendovi zaista vole“.

Reklame u loži

Iako je najveća prilika do sada postojala za ženske kreatore, biće gotovo nemoguće gledati meč na ovogodišnjem US Open-u, a da se ne primijete treneri – i muškarci i žene – u loži igrača obučeni u sponzorske majice, kape i drugu brendiranu opremu.

TV kamere takođe traže prepoznatljive momke i muževe igračica, poput repera Cordae (muž Naomi Osake) i bivšeg fudbalera Jozyja Altidorea (koji se 2022. godine oženio šampionkom US Open-a iz 2017. godine Sloane Stephens), tokom mečeva, bez obzira na to da li pokušavaju da unovče pažnju.

U nekim slučajevima, kompanije će angažovati i sportistu i influensera zajedno, kao što je slučaj u novoj kampanji US Open-a sa Heinekenom u koju su uključeni Fric i Riddle. Ali, u većini slučajeva, kreatori imaju svoje posebne portfolije. Broomfield, koja je i sama bivša nacionalna šampionka u tenisu na UCLA, promoviše Wilson odjeću i na terenu i van njega, čak i dok njen dugogodišnji dečko Tiafoe ima sponzorski ugovor sa kompanijom Nike.

„Kažem mu da moram da koristim ovaj brend, a on kaže: ‘Pa, ja moram da koristim ovaj brend,’ tako da moramo da pokušamo da uskladimo to“, kaže dvadesetsedmogodišnja Broomfield kroz smijeh. „Mislim da je bolje što nemam iste sponzore kao on, iskreno. Mislim da je lijepo imati svoj put, a on ima svoj; nije previše u sukobu“.

Broomfield se fokusirala na kreiranje sadržaja tek u januaru, ali kaže da su joj na turnirima već prilazile mlade žene koje joj kažu da je njen sadržaj razlog zbog kojeg su odlučile da prisustvuju događaju. U vezi s tim, kaže da je primijetila da neki turniri direktno sarađuju sa kreatorima, sa sličnim honorarima koje manji turniri plaćaju igračima da učestvuju. Lorenze je imala takav ugovor sa Maimi Openom, pod nazivom „Chief Lifestyle Officer“.

Cilj i za Broomfield i za Lorenze, kao i za uspješne kreatore u drugim kategorijama, jeste da direktno unovče svoju publiku kroz sopstvene projekte. Broomfield kaže da je počela da kreira sadržaj kako bi finansirala svoju fondaciju, koja podržava inicijative za mlade sportiste. Pored Dairy Boy-a, Lorenze je pokrenula American Charm, koji prodaje proizvode za dom i stil života.

Iako obje tvrde da su u New York prije svega da podrže svoje partnere, svaka brzo ističe koliko su naredne dvije sedmice važne za njihove karijere.

„Zovem US Open svojim Met Gala“, kaže Broomfield, „jer svakog dana postoje događaji. Ovo je, za američke djevojke, naše vrijeme“.

Autor: Matt Craig, Forbes

