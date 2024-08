Kako spriječiti da naši stariji – ali i mi sami – postanemo žrtve internetskih prevara

Prijevare u kojima su žrtve starije osobe postaju sve češće, a kriptovalute i ubrzani prijenosi novca otežavaju vraćanje ukradenih sredstava. Forbes donosi savjete kako se zaštititi.

Poziv je započeo naoko rutinskom molbom. “Zanima me možete li mi pomoći oko slučaja međunarodnog nasljedstva,” rekla je starija žena. Na Googleu je potražila “odvjetnike za međunarodnu imovinu” i otkrila ime autorice ovog članka koja se kao odvjetnica, uz to što piše za Forbes, još uvijek bavi pravom.

Žena je rekla kako pokušava za prijatelja riješiti pitanje imovine u inozemstvu. “Carol” (lažno ime za potrebe zaštite njenog identiteta) je objasnila kako je otac njenog prijatelja preminuo prije 20 godina dok je radio u Engleskoj, no da njen prijatelj – jedini nasljednik – nije mogao pristupiti novcu koji je otac ostavio. Sin živi u SAD-u a zakoni u Engleskoj, rekao joj je, zahtijevaju da pronaće treću stranu koja će postupati kao posrednik. Zamolio je Carol da mu pomogne i posudi nešto novca za pravne troškove. Ona se sažalila, a uz to joj je obećao i da će joj vratiti novac kada dobije nasljedstvo.

Kada je Carol upitala kako se zove osoba koja upravlja nasljedstvom u Engleskoj, prijatelj joj je dao posjetnicu odvjetnika s uredom u Londonu. Posjetnica nije izgledala tipično, a brza pretraga na Googleu pokazala je kako je navedena adresa nečija kuća, a ne uredska zgrada.

Cijela priča djelovala je kao prijevara. Carolin glas – kao i činjenica da je bila dovoljno pametna i oprezna da zatraži drugo mišljenje – sugerirao je da je i ona sumnjala na nešto slično. Ipak, bila je previše vezana za prijateljstvo da bi samo tako prihvatila taj zaključak. Prijatelja je upoznala prije samo tri mjeseca na internetu, a čitavo vrijeme su bili u kontaktu. Čak su se jednom upoznali i uživo.

Sljedećeg dana Carol je nazvala s novim informacijama. Njen prijatelj dao joj je kopiju dokumenta “visokog suda u Londonu” koji je navodno izdan prije 20 godina, a izgledao je slično dokumentu koji izdaju američki sudovi kada osoba premine bez oporuke.

Usprkos silnim pečatima i potpisima, dokument je izgledao lažno. Carol nije željela zvati policiju. “Kladim se da vam je rekao da ne znam o čemu govorim,” rekla joj je odvjetnica. “Točno to je rekao,” odgovorila je Carol. Prijatelj joj je rekao kako odvjetnica ne može znati ništa o engleskom pravu jer prakticira u Americi.

Odvjetnica je ponudila kontaktirati britanskog odvjetnika za drugo mišljenje, koji je potvrdio da je dokument zaista lažan. Nakon toga je Carol prihvatila ružnu istinu o svom lažnom prijatelju.

Ona je bila žrtva prastare prijevare u kojoj se žrtvu nagovara da prevarantu uplati manju sumu novca, a zauzvrat joj se obećaje veći iznos. U prošlosti bi se prevarant pretvarao da je pronašao vrijedan predmet poput prstena i zamolio prolaznika na cesti da mu ga pomogne prodati i da nešto novca kao osiguranje. Devedesetih godina ta prijevara dolazila je u obliku sada već smiješnih “nigerijskih prinčeva”, dok u ovom desetljeću prevaranti preko poruka ostvaruju bliske veze sa svojim žrtvama.

Online prijevare kojima su žrtve pojedinci stariji od 60 godina u velikom su porastu. U SAD-u s prošle godine izazvale 3,4 milijarde dolara u gubicima, dok je taj iznos 2021. iznosio 1,7 milijardi, a 2019. 835 milijuna dolara, pokazuje centar za pritužbe (IC3) FBI-ja. Prosječno su starije žrtve prošle godine prijavile gubitak od 33.915 dolara, a njih 5.920 je izgubilo više od 100.000 dolara.

Stariji ljudi podložniji su prijevarama vezanima za tehnologiju. Prevaranti na računala ili na mobitele šalju poruke upozorenja o sigurnosnoj ranjivosti koju žrtva mora riješiti – najčešće pozivom na broj koji daju. U telefonskom pozivu prevaranti će za rješavanje problema zatražiti novac, a ponekad – što je još i opasnije – pristup računalu žrtve.

Ipak, žrtve starije životne dobi prošle su godine najviše izgubile u prijevarama vezanima za investicije, koje uglavnom uključuju nekretnine ili kriptovalute. Prevarant upoznaje potencijalnu žrtvu putem interneta (recimo putem društvene mreže ili navodno nasumičnog “krivog broja”) i počne graditi odnos. S vremenom otvore temu investicijskih strategija i žrtvu počnu uvjeravati da postoji prilika za “sigurnu” investiciju. Malena investicija unaprijed može se pretvoriti u uplaćivanje sve više novca, jer prevarant nudi lažna jamstva ili čak podatke kako bi “dokazao” kako govori istinu.

DOB ŽRTVE UKUPAN BROJ ŽRTAVA UKUPNI GUBICI Ispod 20 godina 18,174 40.703.428 dolara 20-29 62,410 360.743.568 dolara 30-39 88,138 1.167.165.071 dolara 40-49 84,052 1.501.216.581 dolara 50-59 65,924 1.681.873.944 dolara Iznad 60 godina 101,068 3.427.717.654 dolara

IZVOR: FBI INTERNET CRIME COMPLAINT CENTER via FORBES

Gubitke povećava i sve brže prebacivanje novca s računa na račun, van zemlje ili u kriptovalute. IC3 ima poseban tim koji može zamrznuti navodno ukradena sredstva vrlo brzo, ako se ona još uvijek nalaze u američkoj banci. Prošle godine taj tim uspio je povratiti samo mršavih 32 milijuna dolara. Jednom kada novac nestane s računa žrtve, često se prebacuje na nekoliko različitih novih računa, a potom i van zemlje unutar 24 sata, zbog čega ga je vrlo teško pratiti, objašnjava Matt O’Neill, konzultant za sigurnost koji je preko 25 godina proveo u američkoj tajnoj službi.

Budući da novac nestaje toliko brzo, jedina prava obrana je da prevarante odbijete prije nego se dočepaju vašeg ili novca nekog od vaših bližnjih. Ključno je znati koji su znakovi upozorenja da je riječ o prijevari, ali i upitati nekoga za savjet ako imate loš predosjećaj.

Forbes donosi neke od najčešćih znakova upozorenja. Neki od njih su potpuno novi, a neki postoje već godinama:

Obećanja o povratu uloženog zvuče predobro da bi bila istinita

Ovaj stari, ali dobar savjet nudi Raj Dasgupta, viši direktoru tech kompaniji BioCatch koja koristi najnoviju bihevioralnu biometriku kako bi pomogla financijskim institucijama u efikasnoj borbi protiv prijevare.

Traži vas se da čuvate tajne

Starije ljude često će se pokušati “manipulirati da povjeruju da pomažu u legitimnoj situaciji,” kaže O’Neill, a prevaranti će ih uvjeravati da ništa o situaciji ne govore članovima svoje obitelji, financijskim savjetnicima ili vlastima. Jedna česta taktika je ta u kojoj prevaranti meti kažu kako su oni već žrtve i kako pomažu u tajnoj istrazi.

Rečeno vam je da šaljete novac ili bitcoine ili da kupujete darovne kartice za plaćanje poreza, karata ili odvjetničkih naknada

Prevaranti vas mogu tražiti da plaćate nekonvencionalnim sredstvima kako bi novac mogli brže oprati.

Dobivate telefonski poziv ili poruku od broja koji izgleda službeno

Prijevare često kreću komunikacijom gdje se prevarant pretvara da je iz porezne uprave ili banke. Ako vjerujete da je poziv legitiman, recite im da ćete ih nazvati kasnije, a potom nazovite direktni, službeni broj. Nemojte koristiti broj koji vam je dao pozivatelj jer se oni mogu manipulirati kako bi vas zavarali.

Prisiljava vas se da korake poduzmete brzo

Prevaranti često govore kako je situacija hitna i stvaraju pritisak kako bi žrtve reagirale brzo.

Traži vas se da pomognete nekome koga nikada niste uživo upoznali

Ključ online prijevara je sposobnost prevaranata da stvore dojam kao da ih poznajete, iako to zapravo uopće nije istina.

Dobivate dokumente ili poruke s jezičnim greškama ili tipfelerima

Potražite i znakove da prevaranti pokušavaju “ugurati” službene nazive u lažni dokument. Ipak, imajte na umu da umjetna inteligencija prevarantima značajno olakšava posao boljom gramatikom i imitiranjem službenih naziva i tonom komunikacije.

Ako postanete svjesni da ste povjerovali u prijevaru, odmah prestanite komunicirati s prevarantom. Ako ste mu predali osobne podatke, odmah promijenite lozinke, razmislite o zatvaranju računa i počnite pratiti svoje bankovne i druge račune kako biste na vrijeme zamijetili potencijalne sumnjive aktivnosti. Na kraju, bez odlaganja prijavite što se dogodilo – mnoge žrtve to nikada ne učine. Možda ćete vratiti nešto od ukradenog novca ili barem pomoći spasiti sljedeću potencijalnu žrtvu.

Autor originalnog članka: Kelly Phillips Erb, Forbes

Link: How To Prevent Grandma, Grandpa – And Yourself – From Getting Ripped Off Online

(Prevela: Nataša Belančić)