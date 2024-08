Humanoidni roboti nova su kineska opsesija, država dijeli poticaje, sve da pretekne Teslu

Kina koja dominira tržištem električnih automobila, sada želi nadmašiti Teslu u broju humanoidnih robota na linijama za sastavljanje automobila na baterije

Na Svjetskoj konferenciji robotike koja se ovoga tjedna održava u Pekingu, brojne su kineske kompanije demonstrirale svoje humanoidne robote dizajnirane za rad u tvornicama i skladištima, a još ih je više predstavilo dijelove potrebne za njihovu izradu, piše Reuters.

Kinezi se pošto poto žele iskazati u proizvodnji tih robota, a kako bi se što prije ubacili u industriju država koristi iste metode kao što je činila želeći povećati proizvodnju električnih automobila prije deset godina. Drugim riječima, dijele se državne potpore, a cijene robota bit će nemilosrdne prema konkurenciji.

Ulaganja u robotiku dio su politike kineskog predsjednika Xi Jinpinga kojoj će fokus biti na razvoju “novih proizvodnih snaga” u tehnologiji.

Peking je u siječnju pokrenuo državni fond za robotiku vrijedan 1,4 milijarde dolara, dok je Šangaj u srpnju objavio planove za osnivanje fonda namijenjenog razvoju industrije humanoidnih robota vrijednog 1,4 milijarde dolara.

Jeftinije verzije – najveća kineska prednost

Goldman Sachs je u siječnju prognozirao kako će globalno tržište humanoidnih robota dosegnuti vrijednost od 38 milijardi dolara do 2035. godine. Procjenjuju kako su lani troškovi materijala za izgradnju takvog robota pali na oko 150 tisuća dolara. To je iznos koji ne podrazumijeva troškove istraživanja i razvoja.

“Postoji veliki prostor za smanjenje troškova. Kina je specijalizirana za brzu proizvodnju”, rekao je Hu Debo, izvršni direktor Shanghai Kepler Exploration Robotics, tvrtke koju je osnivao prošle godine inspiriran Teslinim humanoidnim robotom Optimusom. Ta tvrtka trenutačno radi na petoj verziji robota – tvorničkog radnika. Očekuje se kako će se prodavati za manje od 30 tisuća dolara.

U utrku za razvoj robota koji su postali fokus kineskih vlasti uključili su se proizvođači koji su već iskoristili priliku koju im je pružila elektromobilnost te su se počeli baviti razvojem električnih vozila, baterija ili senzora.

Kada je Tesla 2019. godine otvorio tvornicu u Šangaju, kineski dužnosnici rekli su kako očekuju da će pionir električnih vozila natjerati kineske rivale da se razvijaju brže. Teslin robot Optimus imao je sličan učinak, smatra Hu.

Optimus

Američki proizvođač automobila predstavio je Optimus 2021. godine. Izvršni direktor Tesle Elon Musk tada je ustvrdio kako bi taj robot potencijalno mogao tijekom vremena postati značajniji segment poslovanja od vozila. Upakiravši ga poput lutke u kutiju od pleksiglasa, Tesla je izložila Optimusa pokraj Cybertrucka na izložbi u sklopu konferencije u Pekingu. Iako su kineski humanoidni roboti mahali, hodali pa čak i slijedili ramenima, Optimus je bio jedan od najpopularnijih eksponata.

“Sljedeće godine u tvornici će biti više od tisuću mojih sunarodnjaka”, pisalo je na natpisu pored Optimusa.

Iz Tesle su najavili kako sljedeće godine planiraju započeo proizvodnju Optimusa.

Iako Tesla ima početnu prednost i što se tiče umjetne inteligencije, kineski konkurenti i analitičari ocjenjuju kako je Kina u povoljnijem položaju jer ima veće mogućnosti smanjiti trošak proizvodnje.

Tisuće humanoidnih robota u tvornicama

Jedna od tvrtki koja testira robote u tvornicama električnih automobila je i UBTECH Robotics, koji je izlistan na burzi Hong Kongu. Dogovorio je suradnju s Geelyjem, a u četvrtak je najavio da je dogovorio posao i u tvornici Audija u Kini.

“Do sljedeće godine naš cilj je masovna proizvodnja. Tisuću robota radit će u tvornicama automobila. To će značiti prekretnicu prema masovnom uvođenju robota u proizvodne pogone”, istaknuo je Sotirios Stasinopoulos, voditelj projekta u UBTECH-u. Tvrtka u svojim robotima koristi Nvidijine čipove, ali više od 90 posto komponenti nabavljaju iz Kine.

Kina dominira po korištenju robota u industriji, u 2022. godini tamo je postavljena polovica svih globalno instaliranih industrijskih robota

U proizvodnji industrijskih robota kao što su robotske ruke za zavarivanje i slične zadatke trenutno su predvodnici tvrtke kao što su japanski Fanuc, švicarska inženjerska grupa ABB i njemačka Kuka koja je u vlasništvu kineskog proizvođača uređaja za kuću Midea.

Kineske tvornice rekorderi po broju industrijskih robota

Iako nije među najvećim proizvođačima tvorničkih robota, Kina ih ima najviše u svojim tvornicama. Prema podacima Međunarodne federacije robotike, više nego trostruko po broju instaliranih industrijskih robota nadmašuje Sjevernu Ameriku.

Zemlje u kojima je 2022. godine uvedeno najviše tvorničkih robota (po komadu), Kina uvjerljivo vodi

Kina je u studenom prošle godine pozvala na masovnu proizvodnju humanoidnih robota do 2025. godine, no ne očekuje se kako će se ubrzo to područje dovoljno razviti kako bi transformiralo proizvodnju električnih vozila.

“Vjerujem da će proći najmanje dvadeset, trideset godina prije nego što humanoidni roboti postignu veliku komercijalnu primjenu”, kaže Arjen Rao, analitičar u LeadLeo istraživačkom institutu sa sjedištem u Kini.

