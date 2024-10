Forbesova lista: Ove zvijezde zarađuju najviše čak i nakon smrti

Matthew Perry pridružio se nebeskom horu pop zvijezda kao jedan od najplaćenijih u “velikom podzemlju”, u kojem su i Michael Jackson, Freddie Mercury i Whitney Houston.

“Smrt je,” jednom je napisao kritičar pop kulture Chuck Klosterman, “jedina stvar koja garantuje da će rok zvijezda ostaviti naslijeđe koje nadilazi privremenu važnost.” Zvijezde zarađuju novac čak i nakon smrti.

I dalje donosi profit. Godine 2024., nekoliko muzičkih velikana – uključujući Majkla Džeksona, Fredija Merkjurija, Boba Marlija i Vitni Hjuston – ponovo je na vrhu liste najplaćenijih preminulih slavnih ličnosti. Prihodi od muzičkih kataloga i nekretnina i dalje su glavni izvori prihoda preminulih muzičkih umjetnika.

Prodaja muzičkih prava donosi nove prihode

Organizacija zadužena za imanje kralja popa postigla je veliki uspjeh u augustu. Sudija je presudio da bi prodaja kataloga vrijedna 600 miliona dolara, koja uključuje njegova izdavačka prava i snimljene mastere za Sony, mogla da se nastavi, uprkos protivljenju njegove majke, Ketrin Džekson. U isto vrijeme, višestruki tokovi prihoda nastavljaju da se pojavljuju, uključujući Jacksonove brodvejske mjuzikle i produkcije na turnejama. Ukupno, Forbes procjenjuje da je Jackson zaradio više od 3,3 milijarde dolara od svoje smrti 2009. godine.

U međuvremenu, Queenov Freddie Mercury ostaje kraljevska figura u podzemlju. Ponovo se našao na listi, prvi put od 2020. godine, sa procijenjenim 250 miliona dolara. To se dogodilo zahvaljujući prodaji kataloga grupe od milijardu dolara kompaniji Sony u junu. Prihod je podijeljen između Mercuryja i živih članova benda, Briana Maya, Rogera Taylora i Johna Deacona, prema izvoru bliskom dogovoru.

Prema ugovorima, Rick Ocasek iz The Cars-a (koji je umro 2019.) zaradio je 45 miliona dolara. Primary Wave je u septembru preuzeo udio u njegovom izdavaštvu, pravima na ime i likove.

Malo zvijezda van muzike

Međutim, nisu samo muzičari ti koji zarađuju u zagrobnom životu. Preminula zvijezda serije “Prijatelji” Matthew Perry, postao je jedan od rijetkih televizijskih glumaca koji su se našli na ovoj listi. (Komedijski duo Abbott i Costello – uglavnom poznati po svojim filmskim ulogama – prvi put su se pojavili davne 1988. godine, kada je Forbes objavio listu najplaćenijih preminulih slavnih ličnosti.). Perry, zajedno sa svojim kolegama Dženifer Aniston, Kortni Koks, Lizom Kudrou i Dejvidom Švimerom, zarađuje oko 18 miliona dolara godišnje od honorara za ovu megauspješnu seriju.

Ako se zvijezde A-liste ove godine druže u Great Central Perk na nebu, čaj od limunade bi vjerovatno bio na meniju. Piće Arnolda Palmera donosi oko 300 miliona dolara godišnje prihoda. Alkoholne verzije donose dodatne milione, zahvaljujući milijarderu Donu Voltagiju iz Arizona Beveragesa i besmrtnoj ljubavi iz “Arniejeve armije”.

Michael Jackson – 600 miliona dolara

25. juna 2009. (50) | Uzrok smrti: predoziranje/ubistvo

Kralj popa još uvijek vlada u Njemačkoj, zahvaljujući međunarodnoj turneji MJ: The Michael Jackson Musical. Džeksonov advokat za imovinu, Džon Branka, tvrdi da se karte za otvaranje Hamburga 2025. prodaju kao pakao. Sa potencijalom da bude najveće tržište za ovaj mjuzikl. Dodatne produkcije u Londonu, Las Vegasu i turneja po SAD – odvojeno od Broadway showa – donose 6 miliona dolara sedmično.

Freddie Mercury – 250 miliona dolara

24. novembar 1991. (45) | Uzrok smrti: AIDS

Neponovljivi frontmen Queena vratio se na listu po prvi put u četiri godine. Prodaja kataloga benda u junu za milijardu dolara postavila je rekord za najveću vrijednost ikada zabilježenu. Mercury je ukupno zaradio 241 milion dolara više od liste za 2020. godinu, zahvaljujući skoku prihoda nakon biografskog filma Bohemian Rhapsody, u kojem glumi Rami Malek.

dr. Sus – 75 miliona dolara

24. rujna 1991. (87) | Uzrok smrti: rak

Omiljeni autor knjiga za djecu (rođen Theodore Suess Geisel) nastavlja da oduševljava mlade čitaoce, dok su Mačka u šeširu, Kako je Grinch ukrao Božić i Loraks dostupni novim generacijama. Licenciranje za tematske parkove, TV, filmove i odjeću čini ostatak prihoda ovog autora. Dva nova dodatka uključuju kolekcionarske zlatne i srebrne novčiće i „Dr. Seuss Babies” – minijaturne verzije Grincha i Cindy Lou Huh, između ostalih, osmišljene da privuku najmlađe čitatelje.

Elvis Presley – 50 miliona dolara

16. kolovoza 1977. (42) | Uzrok smrti: srčani udar

Kralj je mrtav, ali njegovi poklonici nisu napustili njegovu “zgradu”. Kombinacija licenciranja, muzičkog striminga i prihoda iz Gracelanda, njegovog doma u Memphisu, i dalje donosi veliki profit. 600.000 ljudi posjetilo je Graceland prošle godine, prema predstavnicima porodice. To se dogodilo uprkos pokušaju prevaranta da ga proda na aukciji za ovrhu u maju. U augustu je Ministarstvo pravde optužilo ženu iz Misurija za pokušaj prevare i krađe miliona dolara od porodice Presley.

Rick Ocasek – 45 miliona dolara

15. septembar 2019. (75) | Uzrok smrti: kardiovaskularne bolesti

Okasek je zaradio milione u septembru nakon što je Primary Wave stekao udio u njegovom izdavaštvu, pravima na ime i likove. Među mnogim hitovima, Ocasek je napisao najpoznatiji singl benda, “Just What I Needed”. koju je časopis Rolling Stone proglasio jednom od “500 najvećih pjesama svih vremena”. Okasek i The Cars su imali 13 Top 40 singlova i prodali više od 20 miliona ploča.

Prince – 35 miliona dolara

21. aprila 2016. (57) | Uzrok smrti: predoziranje

Zarada od Princeovih master verzija, uključujući legendarni album Purple Rain, donosi milione dolara godišnje, zajedno sa prihodima od njegovog imena, lika i imidža, kao i posjetitelja njegovog imanja Paisley Park u Minneapolisu. Kontroverze su pratile Princa čak i nakon njegove smrti, nakon što su u julu procurile vijesti da devetosatni Netflix dokumentarac o njegovom životu možda nikada neće biti prikazan. Među primedbama imanja bile su i to što im se nije dopao snimak Pejsli parka i nisu bili zadovoljni sekvencom koja poredi stihove njegove pesme “Let's Go Crazy”, u kojoj se pominje lift, sa mestom gde je pronađeno njegovo telo – lift u Paisley Parku.

Bob Marley – 34 miliona dolara

11. maj 1981 (36) | Uzrok smrti: rak

Marleyev posthumni prihod uključuje tantijeme iz njegovog muzičkog kataloga, zajedno sa onim što osnivač Primary Wavea Larry Mestel naziva “velikim brendom”. Uključujući proizvode i druge opcije licenciranja. Zarada reggae legende porasla je 2024. zahvaljujući objavljivanju njegovog biografskog filma Bob Marley: Jedna ljubav . Marleyeva porodica se ove godine udružila i sa brendom kanabisa Jeeter za jedinstveni brend kanabisa.

Charles M. Schultz – 30 miliona dolara

12. februar 2000. (77) | Uzrok smrti: rak

“Sparky”, kako su prijatelji nazvali autora stripa Peanuts, zaradio je još 30 miliona dolara 2024. zahvaljujući saradnji sa brendom i strimingu. Obožavatelji Snoopyja na Tiktoku ponovo podstiču interesovanje generacije Z za 70 godina staru franšizu. Proizvodi koji predstavljaju voljenog Bigla, kao i prijatelja Charlieja Browna i Woodstocka, rasprodaju se u radnjama kao što su CVS, Aeropostale i Urban Outfitters.

Matthew Perry – 18 miliona dolara

28. oktobar 2023. (54) | Uzrok smrti: predoziranje

Perryjevo slučajno predoziranje ketaminom u oktobru 2023. izazvalo je šok i tugu širom nacije, posebno kada je javno govorio o svojim prošlim borbama s ovisnošću. Do danas je najmanje pet osoba optuženo za njegovu smrt. Njegova autobiografija iz 2022. godine, Prijatelji, ljubavnici i velika strašna stvar, o njegovoj borbi sa zavisnošću, prodata je u više od 2,5 miliona primeraka. Kao i svi njegovi kolege iz serije Prijatelji , on nastavlja da zarađuje više od 17 miliona dolara godišnje od honorara čak i nakon svoje smrti.

John Lenon – 17 miliona dolara

8. decembar 1980 (40) | Uzrok smrti: ubistvo

Legenda Bitlsa donosi stalne godišnje prihode zahvaljujući vječnoj odanosti njegovih obožavatelja njegovoj muzici. U novembru 2023., reditelj Peter Jackson je koristio istu tehnologiju umjetne inteligencije koju je koristio za restauraciju dokumentarca Beatlesa iz 1970., Let It Be, kako bi proizveo demo iz 1978. koji Lennon nije mogao završiti prije svog ubistva 1980. Rezultat je pjesma “Now And Onda’, koju je njegov kolega iz benda Paul McCartney opisao kao ‘poslednju pjesmu Bitlsa’.

James Brown – 15 miliona dolara

25. decembar 2006. (73) | Uzrok smrti: zatajenje srca

Intelektualna svojina “Najvrednijeg čovjeka u šoubiznisu” donosi milione godišnje. Ali Primary Wave, koji posjeduje Brownova izdavačka prava, majstore, kao i prava na ime i sličnost, ima za cilj daljnje povećanje prihoda vlasništvom nad njegovim imanjem u Južnoj Karolini. U toku je restauracija i arhiviranje Brownovih ličnih stvari na imanju od 24 hektara, s ciljem da kuća i obližnji grad Augusta postanu regionalna turistička atrakcija poput Gracelanda.

Arnold Palmer – 14 miliona dolara

25. septembar 2016. (87) | Uzrok smrti: kardiovaskularne bolesti

Ono što je počelo kao domaće piće koje je Palmer ponio na golf teren sada je pravi poslovni uspjeh. Ledeni čaj i limunada Arnold Palmer, koji proizvodi Arizona, godišnje se proda 500 miliona limenki. Njegova porodica prima tantijeme. U isto vrijeme, Molson Coors, koji proizvodi alkoholnu verziju pića, kaže da je Arnold Palmer Stout drugo najpopularnije alkoholno piće na bazi čaja u zemlji.

Whitney Houston – 13 miliona dolara

11. februar 2012. (48) | Uzrok smrti: utapanje

Whitney Houston možda nije iskusila redovne nastupe u Las Vegasu, ali pobjeđuje u omiljenoj kockarskoj igri Sin Cityja – slot mašinama. Kockari mogu okušati sreću na slotovima s njenim brendom. Puštaju njene pjesme i spotove, dok se zarada ostvaruje kroz postotak igre koji raste kako se slot mašine više igraju. Najmanje 1.000 njenih brendiranih slotova biće instalirano do 2025. godine, kaže Larry Mestel iz Primary Wavea, koji upravlja njenim imanjem.

METODOLOGIJA

Ovogodišnja lista preminulih poznatih ličnosti uključuje zaradu prije oporezivanja od prodaje, striminga, ugovora o licenciranju i drugih izvora u periodu od 1. oktobra 2023. do 30. septembra 2024., kao i ono što su organizacije koje brinu o svojim imanjima zaradile u istom periodu. Forbes prikuplja podatke uz pomoć Luminatea i intervjua sa insajderima iz industrije. Naknade za agente, menadžere i advokate se ne odbijaju od obračuna.

