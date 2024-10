Od ideje do realizacije: Kako je Sarajevo dobilo najveći coworking space u regionu?

Koncept coworking prostora u BiH sve je popularniji. “Sarajevo ima vjerovatno najveći takav prostor u regionu”, kaže za Forbes Bosne i Hercegovine osnivač Tershousa Nermin Šehić. Bussines je pokreno 2019. godine nakon što je širom Evrope, posebno u Berlinu, upoznao koncept rada ovakvih prostora. Ideja i iskustvo koje je stekao radeći kao freelancer za jednu berlinsku kompaniju, pomogli su mu da svoju ideju pretoči u lični bussines i u Sarajevu otvori Tershouse.

“Tershouse je u suštini coworking prostor. To je jedan novi koncept organizacije radnog prostora za freelancere, u našem slučaju obrtnike i male kompanije, koje se uglavnom bave nekim digitalnim uslugama. Funkcioniše na principu jedne fakture preko koje dobijete paket usluga koje vam možda trebaju za vaš biznis. Od prostora, networkinga, održavanja interneta i svih drugih stvari gdje bi nekoj maloj firmi u njenim osnivanjima i počecima bio teret da se tim bavi, ali u ovoj varijanti to dobijete od prvog dana.”

Forbes BiH/Tershouse

Taj koncept je vidio u Berlinu s obzirom na svoje poslovne konekcije. Berlin, Amsterdam i London su tri najveća grada u Evropi po koncetraciji startupa Epicentri su dešavanja i prirodno je da su lideri coworking scene.

“Mislim da je prvi coworking space upravo otvoren u Berlinu. Kao freelancer sam radio za jednu berlinsku kompaniju prije par godina koja se bavila razvojem softwarea za coworking prostore i kroz prirodu tog posla sam posjetio 30 coworking prostora u cijeloj Evropi, te startupe i korporativne prostore. Barclays ima svoje coworking prostore po cijeloj Evropi i vidio sam neke zanimljive stvari za koje sam smatrao da mogu uspjeti ovdje u Sarajevu, odnosno da je to nešto što nam je nedostajalo. Ja sam lično bio korisnik coworking prostora u tom trenutku u Sarajevu i tako je krenula bussines ideja”, kaže Šehić.

“Fali ti jedan papir”

“Iz moje perspektive”, kaže Šehić, “to je bilo prilično komplikovano”, mileći na registraciju firme 2019. godine u Sarajevu.

“S obzirom da ja nisam imao dodira s takvim poslovanjem u BiH, jer sam prije toga radio za jednu lokalnu IT kompaniju, pa sam se bavio freelancom, nisam dolazio u kontakt sa kompleksnijom administracijom. Iskreno, mi smo to pokušali sami i u jednom trenutku smo se zapetljali u paprima i tim krugom “fali ti papir” i riješili to tako što smo angažovali advokatsku kancelariju koja je to za nas uradila. Cijeli taj proces je trajao oko mjesec dana i iskreno nije bio jednostavan, i na osnovu iskustava nekih kompanija koje se danas registruju u BiH taj proces je ostao isti. Jako je malo toga digitalnog, još uvijek se nose papiri. Odneseš papirologiju, pa se to ovjeri, pa vi to čekate, pa fizički pokupite te papire…”

Nermin Šehić, osnivač Tershousa: Forbes BiH

Izabrao sam najgori tajming kada da pokrenem firmu

Češto se šali za korona da je trebao izdati knjigu “Najgori tajming kada pokrenuti firmu”. Zaista, u njihovom slučaju je bilo tako.

“Mi smo bili posebno pogođeni, jer je cijeli koncept bussines modela uspostavljen tako da dovedemo ljude u prostor. Da damo razlog zašto bi neko izabrao nas, a ne neki prostor u Uniticu ili nekoj klasičnoj poslovnoj zgradi. Način na koji smo mi preživjeli tih sedam ili osam mjeseci korone i nakon naredbe Vlade da se ne smije boraviti u zatvrorenom prostoru, pokušali smo ubaciti što više digitalnih stvari i diversificirati naše polovanje, tako da smo u sklopu našeg potfolio usluga nudili i snimanje podacsta , pomoć pri organizaciji snimanja Zoom konferencija kako bi donekle pokrili naše troškove. To je sada izraslo u jedan cijeli tim koji se bavi samo tom stranom u sklopu coworking prostora. To nam je, kada smo se vratili u normalu, ostao dodatni izvor finansija.”

Forbes BiH

Dodatnih 1.500 kvadrata prostora u pripremi

Prostor koji su otvorili prije dva mjeseca se u suštini još uvijek sređuje. Kapacitet trenutnog prostora je 1.800 kvadrata gdje imaju kancelarije za timove i veliki open space za freelancere, obrtnike i male kompanije.

“Imamo i dodatni prostor od 1.500 kvadrata koji se renovira i adaptirat ćemo ga za naše potrebe. Imamo doguročni plan širenja s obzirom da postoji potreba i interes ljudi. Imamo plan da napravimo studio za snimanje, hardware lab, tako da ljudi imaju dodatnu vrijednost osim radnog prostora, da mogu eksperimentisati. Također, planiran je i prostor za evente i konferencije, prostor za odmaranje, teretana i ono što ima Google u svojim kancelarijama. Želimo to pružiti klijentu jer mu u suštini treba mnogo novaca da to ima sam, a ovdje ima sve u jednom reprezentativnom prostoru koji može pokazati klijentu. To je prostor gdje provede praktično pola radnog dana”, kaže Nermin Šehić.