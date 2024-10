Vijekovi u jednom gradu: Zašto je Sarajevo postalo najbolja svjetska destinacija za čitatelje National Geographica

Dolina Suru u Indiji, Haida Gwaii u Britanskoj Kolumbiji, Northland na Novom Zelandu, Cerrado u Brazilu, Brasov u Rumuniji, Kanazawa u Japanu, Grenland, Los Angeles u Californiji, rijeka Murray u Australiji, samo su neke od 25 ovogodišnjih destinacija koje su prema izboru istraživača, fotografa i urednika National Geographica, ocijenjene kao najbolje za posjetiti ove godine. Na ovoj listi najboljih mjesta na svijetu za posjetiti je i glavni grad Bosne i Hercegovine Sarajevo, koji je osvojio prvo mjesto prema izboru čitatelja.

Šta sve vidjeti u Sarajevu

Sagleda li se bogata historija i kulturno nasljeđe Sarajeva, čiji su današnji temelji grada postavljeni davne 1462. godine kada je Isa-beg Isaković izgradio ćupriju i druge građevine koje su činile okosnicu urbanog dijela grada, epitet jedne od najboljih destinacija na svijetu postaje kao logičan slijed statusa grada. Stoljećima njegova vrata su otvorena svima onima koji žele vidjeti spoj istoka i zapada, uroniti u vladavine Osmanlija i Austrougara, ali i istražiti daleku prošlost ovih prostora. Ostaci ilirskih naselja na Soukbunaru, Zlatištu, Debelom brdu i Kotorcu, kao i rimske antičke kulture u naselju Ilidža, dokaz su života na ovim prostorima.

Čuveni magazin Nacionalna geografija (National Geographic), u svom pisanom osvrtu osvrće se na rijeku Miljacku koja protiče ispod nekoliko mostova, uključujući Latinsku ćupriju i Skenderija most, za koji se veže zanimljiva legenda koja se “potegne” i danas tokom dugih čaršijskih razgovora. Prema njoj željezni most na Skenderiji izgrađen je prema projektu Gustava Eiffela, arhitekte Eiffelovog tornja. Iako za ovu priču nema historijskih dokaza, ona i dalje živi u narodnom sjećanju, stvarajući dodatnu magiju glavnom bh. gradu u čijem opisu nije zaboravljeno spomenuti ni Tunel spasa, simbol otpora i hrabrosti grada i njegovih ljudi tokom agresije na BiH 1992. – 1995. godine, kao i mogućnost uživanja u gastronomskim užicima, vinima domaćih sorti Žilavke, Blatine i Vranca, ali i testirati visinu adrenalina na skijanju na nekoj od Olimpijskih planina ili mir pronaći pješačeći do jednog od najveličanstvenijih evropskih slapova (Vodopad Skakavac, drugi po visini u Evropi nalazi se 12 kilometara od Sarajeva, op.a).

Mufida Garibiju, uglednog bh. arhitektu i historičara pozicioniranje Sarajeva na listu najboljih destinacija svijeta ne iznenađuje, jer Sarajevo je kaže, jedinstveno po svojoj historiji i multikulturalnosti.

“Imamo tri ključna događaja koji su oblikovali Sarajevo u modernoj historiji i koji su interesantni ljudima koji su imalo čuli o Sarajevu. Prvi je Sarajevski atentat, koji je bio povod za početak Prvog svjetskog rata. Zatim, Olimpijske igre 1984. godine, prve takve na Balkanu, te velika opsada Sarajeva za koju je svijet čuo”, kaže Garibija i ukazuje na srednjovjekovne ostatke u gradu, ali između ostalog i vodovod koji je Sarajevo imalo prije drugih evropskih centara. Sve to je, kaže, od Sarajeva napravilo brend.

Foto: Screenshot članka”25 najboljih mjesta na svijetu za putovanje u 2025.” kojeg je objavila Nacionalna geografija

On podsjeća na jedinstvenu atmosferu grada, koja privlači strane goste, gdje su stoljećima crkve, sinagoge i džamije stajale jedna uz drugu, simbolizirajući miran suživot različitih kultura i religija. “Ta multikulturalnost, iako danas ugrožena u mnogim dijelovima svijeta, još uvijek je prisutna u Sarajevu,” kaže Garibija naglašavajući i značaj savremene arhitekture, koja je počela rasti tokom priprema za Olimpijske igre.

Prema zvaničnim podacima od januara do augusta ove godine Sarajevo je posjetilo 1.308.147 turista, 10,8 posto više u odnosu na isti period 2023. godine. Domaći turisti ostvarili su 2,3 posto posjeta više u odnosu na isti period 2023. godine, dok su strani turisti ostvarili 14,4 posto posjeta više u odnosu na isti period prethodne godine.

Prema podacima Agencije za statitsiku u istom periodu turisti su u BiH ostvarili 2.767.926 noćenja, što je za osam posto više u odnosu na isti period 2023. godine, ali i pokazatelj da polovina turističkih dolazaka otpada na glavni grad BiH.

Šta su stvorili novi ljudi

Nije nužno pročitati historijske dokumente da bi se podsjetilo na njegovu bogatu i daleku prošlost, dovoljno je proći ulicama Sarajeva i njegova arhitektura, koja je živa i danas će reći sve o ljudima čije su ruke projektovale objekte i izgrađivale grad. Ono što lista destinacija i osvrt na Sarajevo National Geographica otvara svakako je pitanje šta su ljudi novog vremena (posljednjih trideset godina) izgradili vrijedno i ostavili budućim generacijama, kao što su to činile ranije generacije?

Nakon rata Sarajevo je doživjelo veliki pad u urbanističkom smislu. Obnovljena je ove godine tramvajska pruga i u proteklim godinama izgrađeno nekoliko hotela i mnogo više stambenih zgrada, ali to nisu ključni pomaci koji bi donijeli Sarajevu prepoznatljivost na svjetskoj sceni i učinili ga savremenom metropolom.

“Nažalost, mi poslije 95. godine imamo nekih pomaka, ali nije to što bi trebao ovaj grad da ima. Iako postoje određeni pomaci koji su vidljivi, oni su gotovo neprimjetni u poređenju s onim što donosi krupni kapital u svojoj nezasitnoj pohlepi. U pogledu arhitekture stvara se jedna svaštara koja nije interesantna gostima koji dolaze, kaže Garibija dodajući da ljude privlači historija, kao i domaćinski pristup njegovih stanovnika. Začuđujuće je kada neko dođe prvi put u grad i u jednoj ulici vidi tačno liniju izlaska iz jednog historijskog perioda i ulaska u drugi.

Ključno je, smatra naš sagovornik, vratiti ljubav prema gradu ljudi koji žive ovdje, koji su se nekada natjecali po dobru, a ne marketingu kome je cilj stjecanje novca, i strateški se posvetiti njegovom daljem razvoju, jer Sarajevo ima svoju posebnu atmosferu koja ga čini nezaboravnim i drugačijim od gradova u susjedstvu.