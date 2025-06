Ko su najbogatije američke slavne žene

U poslu je tajming sve – čak i za bogate i slavne.

Vrijeme procvata preduzetništva slavnih krenulo je poput rakete krajem 2020. godine, a pop zvijezde, glumci i voditelji tok-šoua (talk show), koji su to najbolje iskoristili, stekli su bogatstvo u stotinama miliona, čak i milijardama u nekim slučajevima, stavljajući svoje ime na sve – od kozmetičkih marki do TV i filmskih produkcijskih kuća.

Ali sada oni, kao i mnogi drugi, osjećaju posljedice hlađenja ekonomije.

Na Forbes listi najbogatijih američkih žena koje su same stvorile svoje bogatstvo ove godine, među 100 preduzetnica, direktorki i zabavljačica, nalazi se i 16 slavnih žena. Da bi ušle na listu, kandidatkinje su morale imati bogatstvo vrijedno najmanje 350 miliona dolara – u odnosu na 300 miliona dolara prošle godine i 225 miliona dolara 2023.

Šta posjeduju zvijezde?

Bogatstvo ovih zvijezda sa scene i ekrana zajedno iznosi 14,1 milijardu dolara, u odnosu na 13,3 milijarde dolara prošle godine – zahvaljujući dolasku glumice Selene Gomez (br. 48), koja još nije milijarderka, ali čija procijenjena neto vrijednost od 700 miliona dolara čini gotovo cijelu tu razliku. Većina bogatstava ostalih 15 zvijezda malo se promijenila u odnosu na prošlu godinu.

Gomez je pokrenula svoju kozmetičku kompaniju Rare Beauty na početku procvata poslovanja sa slavnim osobama – u septembru 2020. godine. Do 2023. godine prijavila je prihod od 367 miliona dolara.

Slično tome, Judy Sheindlin (br. 61) potpisala je mega ugovor krajem 2020. o preseljenju svoje istoimene TV arbitražne emisije na Amazon Prime.

Pop zvijezda Rihanna (br. 35) prikupila je novac za svoj brend donjeg veša Savage X Fenty, koji je 2021. procijenjen na milijardu dolara.

Madonna (br. 42) potpisala je unosan novi ugovor sa Warner Music-om tog ljeta, a – možda najznačajnije – filmska zvijezda Reese Witherspoon (br. 82) prodala je većinski udio u svojoj produkcijskoj kući Hello Sunshine u augustu 2021. po procjeni od 900 miliona dolara.

Prodaja Helo Sanšajna sada se redovno pominje širom Holivuda kao vrhunac balona produkcije slavnih osoba. U vrijeme akvizicije od strane Candle Media, koju podržava Blackstone, kompanija je predviđala profit od 80 miliona dolara do 2023.

Međutim, prema izvještaju Bloomberg iz oktobra 2023, te godine je ostvarila manje od 10 miliona dolara dobiti, a tempo novih produkcija samo se nastavio usporavati tokom dvije godine od tada.

Forbes procjenjuje da od 2025. godine Helo Sanšajn vrijedi manje od trećine svoje prodajne cijene. (Predstavnik Viterspun nije se složio sa Forbesom, ali nije ponudio nikakve smjernice).

Pad prihoda od muzičkih kataloga

Tržišta su se slično ohladila i u sektoru kozmetike – industriji koja stoji iza nekoliko žena sa liste, uključujući Gomez, Rijanu, Kardashiani njenu polusestru Kylie Jenner (br. 52).

Forbes procjenjuje da je neto vrijednost Rijane pala skoro 30% u protekloj godini, zbog stagnacije prodaje Fenty Beauty i brenda donjeg veša Savage X Fenty. „Trenutno stanje na tržištu vrši svojevrsni pritisak na smanjenje vrijednosti“, rekao je analitičar Morningstara Dan Su za Forbes početkom maja, misleći na kozmetičke kompanije.

Isto važi i za muzičke kataloge. Katy Perry (br. 97) prodala je udjele u svojim glavnim snimcima i izdavačkim pravima 2023. godine za procijenjenih 225 miliona dolara, ali slična umjetnica koja bi danas pokušala sklopiti isti posao očekivala bi 20 do 30% manje, kažu analitičari za Forbes.

Peri se ovog ljeta vraća na turneju, kao i Beyoncé Knowles-Carter (br. 45), koja je zabilježila ogroman skok neto vrijednosti tokom svoje uspješne turneje Renaissance 2023. godine.

Međutim, bilježi niže cijene ulaznica i pad prodaje tokom ranih etapa svoje nove turneje Cowboy Carter.

Veliki izuzetak u ovom trendu je Taylor Swift (br. 21), čije se bogatstvo prema procjenama Forbesa povećalo za 300 miliona dolara u protekloj godini, dostigavši 1,6 milijardi dolara. Njena prepoznatljiva turneja Eras počela je 2023. i završila u decembru 2024, ostvarivši rekordne dvije milijarde dolara i generišući zaradu na razne načine – uključujući prodaju ulaznica, blokbaster film i knjigu o turneji – fenomen koji ju je učinio imunom na trend koji je pogodio druge poznate osobe.

Oprah Winfrey

Foto: Shutterstock

Neto vrijednost: 3,1 milijarda dolara | Izvor: TV emisije | Godine: 71 | Promjena u odnosu na 2024: +3%

Njen istoimeni tok-šou ne emituje se već skoro 15 godina, ali Vinfri ostaje stalno prisutna na TV ekranima, pojavljujući se u Netflix filmu The Six Triple Eight i vodeći tri TV specijala tokom protekle godine. Takođe je prošle godine navodno potrošila 75 miliona dolara na novi privatni avion, i održava značajna ulaganja u nekretnine na Havajima. Kompanija WeightWatchers, čiji je odbor napustila u maju 2024, podnijela je zahtjev za stečaj ovog maja.

Kim Kardashian

Foto: Shutterstock

Neto vrijednost: 1,7 milijardi dolara | Izvor: Oblikovanje tijela, njega kože | Godine: 44 | Promjena: identično

Kompanija Skims kojom upravlja Kardašijan, ostvaruje skoro 900 miliona dolara prihoda godišnje. U februaru je predstavila novi brend NikeSkims, čiji se proizvodi očekuju na policama u narednim mjesecima. Kozmetička kompanija Coty prodala je u martu svoj 20-postotni udio u liniji za njegu kože SKKN by Kim, zabilježivši gubitak od 71 milion dolara.

Taylor Swift

Neto vrijednost: 1,6 milijardi dolara | Izvor: Muzika | Godine: 35 | Promjena: +23%

Nakon 149 koncerata u 54 grada, njena turneja Eras završila je u decembru kao najuspješnija turneja u istoriji muzike – zaradila je preko dvije milijarde dolara od prodaje ulaznica, dvostruko više od prethodnog rekorda. Svift je pronašla brojne načine da monetizuje svoju lojalnu publiku – filmovi, knjige i ponovna snimanja svojih albuma donijeli su joj više od 200 miliona dolara u protekle dvije godine.

Krajem maja otkupila je master snimke svojih prvih šest albuma od kompanije Shamrock Capital, čime je prvi put stekla potpuno vlasništvo nad cijelim svojim katalogom. U pismu na svojoj web stranici nazvala je to svojim „najvećim ostvarenjem sna“.

Rihanna

Neto vrijednost: 1 milijarda dolara | Izvor: Muzika, kozmetika | Godine: 37 | Promjena: -29%

Bogatstvo pop zvijezde palo je za 400 miliona dolara zbog neuspjeha u ključnim poslovima.

Izvršna direktorka njenog brenda donjeg veša Savage X Fenty dala je ostavku u avgustu 2024. kako bi preuzela vođenje Victoria’s Secret. Prodaja njene kozmetičke linije Fenty Beauty, u suvlasništvu sa luksuznim konglomeratom LVMH, stagnirala je. Fenty Beauty je prošle godine lansiran i u Kini, usred onoga što je LVMH nazvao „izazovnim okruženjem“. Rihanna je na Met Gali u maju otkrila da je trudna i čeka treće dijete.

Madonna

Foto: Reuters/Pilar Olivares

Neto vrijednost: 850 miliona dolara | Izvor: Muzika | Godine: 66 | Promjena: identično

Karijera joj traje više od 40 godina i još nije završena. U decembru je na društvenim mrežama otkrila da je u studiju, rekavši: „Ko želi da čuje novu muziku 2025?“ Ta najava uslijedila je neposredno nakon završetka njene turneje Celebration Tour prošlog maja, koja je donijela skoro 230 miliona dolara – njena šesta turneja sa više od 100 miliona dolara prihoda od 2001.

Beyoncé Knowles-Carter

Neto vrijednost: 780 miliona dolara | Izvor: Muzika | Godine: 43 | Promjena: +4%

Krajem aprila, pop zvijezda je započela turneju Kauboj Karter, sa 32 nastupa na stadionima tokom ljeta, u devet gradova širom SAD-a i Evrope. Razgovori o nastupu u Sphere u Las Vegasu prošle godine su propali, a napetosti sa vlasnikom prostora, James Dolan, eskalirale su ovog proljeća kada je na njenim prvim koncertima prikazan CGI video u kojem džinovska Beonce uzima Sferu, što je podstaklo Dolana da joj pošalje pismo o prekidu i odustajanju.

Selena Gomez

Foto: Reuters/Mike Blake

Neto vrijednost: 700 miliona dolara | Izvor: Kozmetika | Godine: 32 | Promjena: nova na listi

Prije pet godina, Gomez je pokrenula Rare Beauty, nazvanu po svom trećem samostalnom albumu.

Kompanija je poznata po svojim tečnim rumenilima, koja se prodaju preko web stranice i Sephore, a prošle godine ostvarila je prihod od oko 370 miliona dolara. Forbes procjenjuje da vrijedi 1,3 milijarde dolara, a Gomez posjeduje najmanje 51%. Bivša zvijezda Disney Channel navodno zarađuje 600.000 dolara po epizodi (do sada ih je bilo 40) kao glumica i koproducentkinja hit serije Only Murders in the Building. U decembru je nominovana za Zlatni globus za najbolju sporednu glumicu za film Emilia Pérez. U martu je sa vjerenikom, producentom Benny Blanco, objavila novi album.

Kylie Jenner

Neto vrijednost: 670 miliona dolara | Izvor: Kozmetika | Godine: 27 | Promjena: -6%

Iako je Coty prodao udio u liniji za njegu kože njene polusestre Kim Kardashian, zadovoljan je uspjehom brenda Kylie Cosmetics. Brend se uspješno proširio na nova tržišta, uključujući Indiju i Singapur. Čini se da novi parfem Cosmic takođe podstiče prodaju. Iako su svijetla tačka za Coty, vrijednosti dionica kozmetičkih kompanija generalno su pale. Dionice Coty-ja su pale 50% u odnosu na prošlu godinu.

Kylie, najmlađa od djece Kris Jenner, prošle godine je zasebno lansirala i limenku gaziranog pića sa votkom pod nazivom Sprinter.

Matt Craig, Forbes

America’s Richest Women Celebrities 2025

