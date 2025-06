Zašto je Irska sve omiljenija među iseljenicima

Želite da otkrijete Smaragdno ostrvo? Saznajte šta znači biti bogat u Irskoj, od prosječnih primanja, neto imovine i troškova života, do prilika za iseljenike koji tragaju za dobrim provodom i zabavom.

Sa svojim slikovitim predjelima, bogatom istorijom i kulturom, Irska je postala jedna od najpoželjnijih destinacija. I za iseljenike i za putnike. Ali, šta zapravo znači biti bogat u Irskoj? Od prosječnih primanja i neto imovine, do troškova života i mogućnosti za vize razumijevanje bogatstva na Smaragdnom ostrvu pruža uvid u njegovu jedinstvenu kombinaciju tradicije i savremenosti.

Nakon posljednjih predsjedničkih izbora u SAD, pretrage na internetu za preseljenje u inostranstvo naglo su porasle. Mnoge su usmjerene upravo na Irsku. To i nije iznenađenje ako uzmemo u obzir jake istorijske veze između SAD-a i Irske.

Irska je zauzela 23. mjesto na listi USA Today-a o najboljim zemljama svijeta u 2024. godini. Razlozi su gostoprimstvo njenih stanovnika i interesantno keltsko nasljeđe. Takođe je visoko rangirana po kvalitetu života i društvenoj svrsi.

Irska 9. najbolja zemlja u svijetu

Slično tome, čitaoci časopisa Condé Nast Traveler su obožavali Irsku u 2024. rangirajući je kao 9. najbolju zemlju u svijetu. Ne samo zbog istorije, već i zbog toga kako je prihvatila tehnološke gigante u Dablinu. Takođe, zbog otvaranja prve nove destilerije viskija u posljednjih 125 godina. Van glavnog grada, predjeli za svaku priliku — od Džinove staze (Giant’s Causeway) do Divlje atlantske rute (Wild Atlantic Way), puta duž zapadne obale dugog 1600 milja, koji obuhvata restorane sa Mišlenovim zvjezdicama i ekološkim oazama.

Ova zapadna strana Irske obuhvata obalu okruga Klare (County Clare). Ovo mjesto se našlo na listi časopisa Condé Nast Traveler kao jedno od najboljih mjesta za posjetu u Evropi u 2025. godini, jer se ponovo definiše kao destinacija za eko-turizam.

Centar Common Knowledge je prostrano imanje sa prirodnim šumama i regenerativnim poljoprivrednim zemljištem, gdje gosti jedu svjež hljeb iz pekare sa kisjelim tijestom i uživaju u organskoj hrani koju priprema kuvar obučen kod Otoleingija (Ottolenghi). Posjetioci takođe mogu da nauče kako da prave namještaj i suve kamene zidove, ako ih to zanima.

Jedini izazov? Spakovati se za promjenljivo vrijeme, koje je podjednako šarmantno i atmosferski bogato kao i sami pejzaži. U tome može da pomogne i Lonely Planet vodič.

Prosječna zarada u Irskoj

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) rangira svojih 38 zemalja članica prema različitim ekonomskim, društvenim i ekološkim faktorima, i otkriva da u Irskoj prosječan neto prilagođeni raspoloživi prihod po stanovniku iznosi 29.488 dolara godišnje, što je nešto niže od prosueka OECD-a, koji iznosi 30.490 dolara godišnje.

Za poređenje, u Sjedinjenim Američkim Državama, prosuečan neto prilagođeni raspoloživi prihod po osobi iznosi 51.147 dolara godišnje.

Studija Euronews-a iz 2023. godine uporedila je prosuečne zarade za samce u svih 27 članica Evropske unije i ustanovila da je prosuek iznosio 31.588 dolara (28.217 eura), dok je u Irskoj prosječna godišnja neto zarada za samca bez djece iznosila 48.306 dolara (43.151 euro) — što je znatno više od prosjeka EU.

Foto: Shutterstock

Kao i u mnogim drugim zemljama, prosječna zarada u Irskoj varira u zavisnosti od regije ili okruga. Dablin bilježi najviše srednje godišnje plate, dok su prema izvještaju iz 2024. najniže plate bile u okrugu Donegal.

Troškovi života u Irskoj

Troškovi života u Irskoj su uporedivi sa Sjedinjenim Državama, Velikom Britanijom i Njemačkom, ali su oko 2,5 odsto viši nego u Francuskoj. Ti troškovi su oko 1.100 dolara.

Međutim, situacija se malo mijenja kada se uključi kirija, jer je u Irskoj kirija gotovo 100 odsto viša nego u Francuskoj. Približna je onoj u SAD-u. Sa druge strane, namirnice su skuplje u SAD-u, otprilike 15 odsto.

Najbogatijih 10 odsto i prosječna neto imovina

Najveći broj onih koji spadaju u jedan odsto najbogatijih u Irskoj živi u glavnom gradu, odnosno Dablinu.

Istraživanje o finansijama domaćinstava i potrošnji iz 2020. pokazalo je da najbogatijih 10 odsto domaćinstava ima neto imovinu oko 788.400 eura. Nasuprot tome, najsiromašnijih 10 odsto domaćinstava ima neto imovinu od oko 100 eura.

Medijana bruto imovine iznosila je nešto manje od 300.000 eura (tačnije 265.100 eura).

Foto: Shutterstock

Kako dobiti zlatnu vizu

Kao što piše Washington Post, može biti skupo i komplikovano odseliti se na duže u bilo koju stranu zemlju, pa mnogi se odlučuju da prvo naprave probni boravak, koristeći zlatni pasoš ili vizu za digitalne nomade.

Ako želite da živite u Irskoj, prvo morate da obezbijedite radnu dozvolu da biste mogli da podnesete zahtjev za kratkoročnu ili dugoročnu vizu. Bićete na vrhu liste za dobijanje dozvole ako radite u oblastima koje su trenutno veoma tražene, poput zdravstva i poljoprivrede.

Generalna radna dozvola dostupna je za pozicije sa minimalnom platom od 30.000 eura (oko 32.000 dolara), ali to ne pokriva sve vrste poslova. Bogate osobe i neki penzioneri koji ispunjavaju kriterijume prihoda mogu dobiti boravišnu dozvolu i putem drugih opcija. Takođe, studenti i nedavni diplomci iz SAD mogu biti kvalifikovani za jednogodišnji program „working holiday“ u Irskoj. Moguće je da dobijete irsko državljanstvo ako imate djeda ili baku rođenu u Irskoj.

Biti bogat u Irskoj znači više od finansijske stabilnosti. To znači uživanje u visokom kvalitetu života, bogatoj kulturi i snažnom osjećaju zajedništva. Sa konkurentnim platama, razumljivim troškovima života i mogućnostima preseljenja kroz različite vrste viza, Irska nudi privlačan način života za one koji žele da žive u inostranstvu. Bilo da vas privlače zadivljujući pejzaži, prosperitetni gradovi ili gostoljubivi ljudi, Smaragdni otok ostaje destinacija koju vrijedi istražiti za one koji žele da redefinišu bogatstvo i uspjeh.

Alex Ledsom, saradnica Forbesa

What It Means To Be Wealthy In Ireland

