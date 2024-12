Forbes donosi popis najplaćenijih sportašica svijeta u 2024. godini

Po prvi puta otkad Forbes prati primanja svjetskih sportašica, čak 11 žena je premašilo zaradu od 10 milijuna dolara. Teniska zvijezda Coco Gauff iza je samo Naomi Osake i Serene Williams po najvećoj zaradi svih vremena.

Ženski sport u velikom je naletu, a taj zamah napokon se odražava i na njihovoj plaći. Mlada zvijezda WNBA, Caitlin Clark, pomogla je podići gledanost ženske košarke u SAD-u, a ove je godine zaradila oko 8,1 milijun dolara, izjednačivši tako rekord koji je prošle godine postavila sada umirovljena Candace Parker. Tajlandska golferica Jeeno Thitikul u studenom je na CME Group Tour Championshipu osvojila nagradu od 4 milijuna dolara – najveću u povijesti ženskog golfa.

Istovremeno, 20-godišnja teniska zvijezda Coco Gauff zaradila je oko 34,4 milijuna dolara, što je jedan od najboljih rezultata za neku sportašicu ikada zabilježenih. Ispred nje su samo Naomi Osaka i Serena Williams, koje su 2021. godine zaradile 57,3, odnosno 45,9 milijuna dolara.

Zajedno je 20 najplaćenijih sportašica svijeta ove godine zaradilo više od 258 milijuna dolara. Ipak, ta cifra još uvijek čini manje od 12 posto zarade 20 najplaćenijih sportaša, koji su ove godine ukupno zaradili 2,23 milijarde dolara.

Tradicionalno manje prilika za zaradu od muških sportaša

Žene u sportu tradicionalno su imale manje prilika za sponzorstva, a te prilike bile su slabije plaćene – ove godine najplaćenijih 20 žena u tom segmentu je zaradilo oko 191 milijun dolara (muškarci su zaradili 624 milijuna) – no najveća razlika je ona u zaradi od samog sporta.

Ipak, postoje i neki obećavajući znakovi za ženski profesionalni sport. Popisom najplaćenijih sportašica još uvijek dominiraju tenisačice, no postoji sve veći balans između drugih sportova. Ovogodišnja rang-lista 20 najplaćenijih uključuje tri golferice, dvije košarkašice, nogometašicu, gimnastičarku, skijašicu i igračicu badmintona. Za usporedbu, prije pet godina svih deset najplaćenijih bavilo se tenisom.

Jedanaest sportašica premašilo je 10 milijuna dolara zarade, što je prvi put ikada, a njih čak 17 mlađe je od 30 godina. Medijalna dob samo je 26 godina, što znači da su najbolje godine ovih sportašica tek pred njima.

Puni popis 20 najplaćenijih sportašica svijeta možete pogledati ovdje, a Forbes Hrvatska izdvaja top 10:

1. Coco Gauff

34,4 milijuna dolara

SPORT: Tenis DRŽAVA: SAD DOB: 20 godina TENIS: 9,4 milijuna dolara IZVAN TERENA: 25 milijuna dolara

Juergen Hasenkopf / imageBROKER / Profimedia

Iako je njena forma pala tijekom ljeta, Coco Gauff tijekom jeseni bila je u svom najboljem izdanju. Osvojila je China Open i WTA Finals u Saudijskoj Arabiji. Ta druga pobjeda donijela joj je nagradu od 4,8 milijuna dolara. Ipak, 20-godišnja zvijezda još više zarađuje zvan teniskih terena. Nedavno je svom popisu dugogodišnjih sponzorskih partnera dodala brend za njegu kose Carol’s Daughter, Fanatics i Naked Juice.

2. Iga Świątek

23,8 milijuna dolara

SPORT: Tenis DRŽAVA: Poljska DOB: 23 godine TENIS: 8,8 milijuna dolara IZVAN TERENA: 15 milijuna dolara

DPPI Media / Alamy / Alamy / Profimedia

Świątek je prošle godine bila prva na rang-listi najplaćenijih sportašica sa zaradom od 23,9 milijuna dolara. Njenom portfelju sponzora u 2024. pridružili su se i Lancôme i Lego. Ipak, ova 23-godišnjakinja proživjela je i burna razdoblja. Prekinula je suradnju sa svojim trenerom, a nakon 50 uzastopnih tjedana izgubila i prvo mjesto na WTA ljestvici. U studenom je buknula vijest da je Świątek tri mjeseca ranije bila pozitivna na zabranjenu supstancu, no ITIA, Međunarodna agencija za integritet u tenisu, presudila je da Świątek nije namjerno uzimala supstancu. Zbog toga je dobila tek jednomjesečnu suspenziju.

3. Eileen Gu

22,1 milijun dolara

SPORT: Slobodno skijanje DRŽAVA: Kina DOB: 21 godina TENIS: 0,1 milijun dolara IZVAN TERENA: 22 milijuna dolara

JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Gu ima iznimno lukrativne sponzorske ugovore sa zapadnim brendovima, uključujući Louis Vuitton, Tiffany & Co. i Porsche, kao i s kineskim brendovima kao što su Anta, Bosideng i Mengniu Dairy. Ovog mjeseca osvojila je svoju 16. pobjedu u svjetskom kupu.

4. Qinwen Zheng

20,6 milijuna dolara

SPORT: Tenis DRŽAVA: Kina DOB: 22 godina TENIS: 5,6 milijuna dolara IZVAN TERENA: 15 milijuna dolara

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

U posljednje dvije godine, Zheng je osvojila nagrade za najbolju novu WTA igračicu godine i igračicu koja je ostvarila najveći napredak, no 2024. je za nju bila iznimno uspješna. Došla je do finala Australian Opena i uzela zlato na Olimpijskim igrama. Taj uspjeh učinio ju je ogromnom zvijezdom u njenoj rodnoj Kini, a postala je ambasadorica brendova Audi, Chagee, Lancome i Vivo. Njen uzlet već je izazvao usporedbe sa sunarodnjakinjom Li Na, koja je osvojila dva Grand Slama i bila u top 10 najplaćenijih sportašica svijeta od 2011. do 2014. godine

5. Aryna Sabalenka

18,7 milijuna dolara

SPORT: Tenis DRŽAVA: Bjelorusija DOB: 26 godina TENIS: 9,7 milijuna dolara IZVAN TERENA: 9 milijuna dolara

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sabalenka je preskočila Świątek i zauzela prvo mjesto WTA ljestvice, a nakon osvajanja Australian Opena i US Opena osvojila je i nagradu za WTA igračicu godine. Također je ostvarila i najveću zaradu od samog sporta od svih tenisačica. Izvan teniskih terena, potpisala je ugovore s brendovima Audemars Piguet, Master & Dynamic i Oakberry.

6. Naomi Osaka

12,9 milijuna dolara

SPORT: Tenis DRŽAVA: Japan DOB: 27 godina TENIS: 0,9 milijuna dolara IZVAN TERENA: 12 milijuna dolara

Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Osaka se prvog dana u godini vratila na teniske terene nakon jednogodišnjeg izbivanja – 2023. godine rodila je svoje prvo dijete. Godina za četverostruku osvajačicu Grand Slama nije bila laka. Ipak, uspjela je sudjelovati na 19 turnira i vratila se na 58. mjesto WTA ljestvice. Još uvijek ima više od 10 sponzora, a suosnivačica je i produkcijske kompanije Hana Kuma koja u suradnji s LPGA Tourom kreira kampanje oko sportaša i radi na anime seriji u kojoj će Osaka posuditi svoj glas.

=6. Emma Raducanu

12,9 milijuna dolara

SPORT: Tenis DRŽAVA: Velika Britanija DOB: 22 godine TENIS: 0,9 milijuna dolara IZVAN TERENA: 12 milijuna dolara

Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Raducanu još uvijek ima niz lukrativnih sponzorskih ugovora potpisanih nakon što je 2021. godine kao 18-godišnjakinja osvojila US Open. Među brendovima se nalaze British Airways, Dior i HSBC, ali tenisačica se od 2021. bori s ozljedama i bolešću. Trenutno je 57. tenisačica svijeta, a u 2025. godinu ulazi s novim fitness trenerom – Yutakom Nakamurom, koji je prethodno radio s Mariom Sharapovom i Naomi Osakom.

8. Nelly Korda

12,5 milijuna dolara

SPORT: Golf DRŽAVA: SAD DOB: 26 godina TENIS: 4,5 milijuna dolara IZVAN TERENA: 8 milijuna dolara

Jefferee Woo/Tampa Bay Times/ZUM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Korda je ove godine izjednačila rekord LPGA Toura s pet uzastopnih pobjeda. Usprkos ozljedi vrata, godinu je završila sa sedam titula, što je najbolji rezultat toura još od 2011. godine. 4,4 milijuna dolara nagrada premašio je rekord tura, a ove godine Korda je osvojila i LPGA nagradu za igračicu godine. Najboljem sponzorskom portfelju ženskog golfa dodala je i suradnju s brendom Tumi.

9. Venus Williams

12,1 milijun dolara

SPORT: Tenis DRŽAVA: SAD DOB: 44 godine TENIS: 0,1 milijuna dolara IZVAN TERENA: 12 milijuna dolara

MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Williams je ove godine igrala na samo dva turnira, a u oba je izgubila u prvom krugu. Iako se sponzorski ugovori uglavnom vrte oko rankinga tenisačica, ova 44-godišnjakinja nije tek “obična” 977. tenisačica svijeta. Sedmerostruka osvajačica Grand Slama ambasadorica je i poduzetnica. Među njenim posljednjim projektima ističe se AI platforma za dizajn interijera Palazzo, a bila je i model za jedinstvenu Barbie lutku kreiranu u sklopu proslave 65. godišnjice ove legendarne igračke.

10. Simone Biles

11,2 milijuna dolara

SPORT: Gimnastika DRŽAVA: SAD DOB: 27 godina TENIS: 0,2 milijuna dolara IZVAN TERENA: 11 milijuna dolara

Walter Arce / Zuma Press / Profimedia

Nakon slabog rezultata na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, Biles je ove godine trijumfirala: u Parizu je osvojila tri zlatne i jednu srebrnu medalju. Njen veliki povratak zabilježen je u Netflixovom dokumentarnom serijalu Simone Biles Rising, a organizirana je i serija izložbi u SAD-u naziva Gold Over America Tour, ili GOAT (Greatest of All Time), čime se odala počast njenom neupitnom statusu najbolje gimnastičarke svih vremena.

