Smrtni slučajevi zbog hladnoće udvostručeni: Naučnici vjeruju da su klimatske promjene razlog

Broj ljudi koji su u SAD-u preminuli od uzroka povezanih sa hladnim vremenom više je nego udvostručen. To se odnosi na period između 1999. i 2022. godine, prema članku objavljenom u časopisu „Journal of the American Medical Association“ u četvrtak. Naučnici navode da bi povećanje ekstremnih zimskih nepogoda, nastalih usljed klimatskih promjena, moglo biti uzrok.

Ključne činjenice

U periodu od 24 godine zabilježeno je ukupno 40.079 smrtnih slučajeva. Kod tih slučajeva je hladnoća navedena kao osnovni ili doprinoseći uzrok.

Između 1999. i 2022. stopa smrtnosti povezane s hladnoćom porasla je sa 0,44 (na 100.000 ljudi) na 0,92. To je rast od 109 posto.

Smrtni slučajevi povezani sa hladnoćom najčešće su se dešavali među odraslima i to starijim od 75 godina. Osobe između 45 i 74 zabiliežile su najveći godišnji rast. Muškarci su bili podložniji smrtnim ishodima povezanim sa hladnoćom nego žene.

Više američkih starosjedilaca, domorodaca Aljaske i Afroamerikanaca godišnje umire od posljedica hladnoće. I to više nego bilo koja druga rasna ili etnička grupa. Međutim, Hispanoamerikanci i bijelci zabilježili su najveći godišnji rast stope smrtnosti povezane sa hladnim vremenom.

Studija koju su sproveli istraživači iz Medicinskog centra Beth Israel Deaconess u Bostonu, Medicinskog fakulteta Univerziteta Harvard i bolnice Brigham and Women’s pokazuje da bi uzroci rasta mogli biti sve češće ekstremne zimske nepogode. Tu je i rastući uticaj faktora rizika za smrtnost povezanu s hladnoćom, kao što su beskućništvo, socijalna izolacija i zloupotreba supstanci.

Pozadina

Naučnici iz NOAA ukazuju na to da bi ubrzano zagrijevanje Arktika mogao biti uzrok sve ozbiljnijih zimskih vremenskih nepogoda. Na primjer, poput rekordno niskih temperatura u Teksasu u februaru 2021. godine koje su dovele do najmanje 200 smrtnih slučajeva. Ovaj fenomen uzrokovao je slabljenje arktičke polarne vrtložne struje – snažnog pojasa vjetrova u stratosferi oko Sjevernog pola – što je omogućilo ekstremnoj hladnoći da prodre južnije.

NOAA objašnjava da se ovakvi slučajevi sve češće dešavaju u periodu od oktobra do februara. Ekstremna hladnoća mnogo je opasnija od izloženosti ekstremnoj toploti i može da dovede do smrti usljed hipotermije, promrzlina, pogoršanja već postojećih medicinskih stanja, kao i otežavanja sposobnosti tijela da se bori protiv virusa.

Stope smrtnosti tokom zimskih mjeseci bile su više osam do 12 odsto nego tokom drugih mjeseci u SAD-u u posljednjih nekoliko godina, prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine (EPA).

Ranjivost pojedinačnih grupa

Studija objavljena u četvrtak navodi da su američki starosjedioci, domoroci Aljaske i Afroamerikanci najčešće stradali od posljedica hladnoće. Ove grupe su takođe najizloženije strukturnim faktorima rizika, poput nedostatka izolacije u domovima ili grijanja. Istraživanja dosljedno pokazuju da afroamerička domaćinstva doživljavaju energetsku nesigurnost u većoj mjeri od drugih grupa. Ministarstvo energetike SAD-a je izvijestilo da je 36,4 posto domaćinstava koja su iskusila energetsku nesigurnost između jula 2021. i maja 2023. godine bilo afroameričko (34,9 posto hispanoamerička, 33,7 poto „ostala“ ili multirasna, 19,9 posto azijska i 19,7 posto bjelačka domaćinstva).

Pored toga, starosjedioci i domoroci Aljaske umiru po višim stopama od ostalih Amerikanaca zbog različitih uzroka, uključujući tuberkulozu, alkoholizam, dijabetes, nenamjerne povrede, bolesti jetre i hronične donje respiratorne bolesti. Indian Health Service, savezna zdravstvena služba za starosjedioce, sugeriše da bi lošiji zdravstveni status ovih grupa mogao biti posljedica neadekvatnog obrazovanja, nesrazmjernog siromaštva, diskriminacije u pružanju zdravstvenih usluga, kulturnih razlika, ekonomske ugroženosti i nepovoljnih socijalnih uslova.

