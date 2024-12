Forbes donosi listu najplaćenijih vozača Formule 1 u ovoj godini

Nizozemac Max Verstappen ostao je vladar Formule 1 i u 2024. godini, kako na stazi, tako i u banci. Ukupno je 10 najplaćenijih vozača F1 ove godine zaradilo 317 milijuna dolara od plaća i bonusa.

Nakon što je prošle godine s čak 19 pobjeda u ukupno 22 utrke ostvario najdominantniju sezonu nekog vozača u povijesti Formule 1, Max Verstappen je u 2024. ipak imao mnogo žešću konkurenciju. Ipak je uspio osvojiti titulu prvaka, ali sa “samo” 63 boda prednosti ispred drugoplasiranog Landa Norrisa. Što se pak tiče plaća, 27-godišnji superstar Red Bulla prednost je – povećao.

Treću uzastopnu godinu Verstappen je najplaćeniji vozač F1. Ove je godine ostvario procijenjenu zaradu od 75 milijuna dolara, od čega je rekordnih 60 milijuna dolara od plaće i 15 milijuna dolara bonusa. Tako je 18 milijuna dolara ispred svog nekadašnjeg rivala, Lewisa Hamiltona, koji je zaradio oko 55 milijuna dolara plaće i 2 milijarde dolara bonusa.

McLarenov Lando Norris, koji je ove sezone ostvario prve pobjede u svojoj karijeri i nakratko čak i zaprijetio Verstappenu u utrci za prvaka u poretku vozača, završio je na trećem mjestu Forbesove rang-liste sa zarađenih 35 milijuna dolara. Ovaj 25-godišnji Britanac potpisao je u siječnju produljenje ugovora kojim je, vjeruje se, dobio i povišicu. Tako njegova plaća, procjenjuje Forbes, sada iznosi 12 milijuna dolara, a oko 23 milijuna zaradio je od bonusa.

Malena zarada od sponzorstava u odnosu na druge sportove

Iznosi plaća i bonusa vozača Formule 1 rijetko se kad objavljuju, ali vjeruje se kako se ugovorima povezuje plaća s uspjesima na stazi. Već etablirani vozač u jednom od najboljih timova ima zajamčenu visoku plaću, kao i bonuse za pobjede u utrkama ili čitavom prvenstvu. Nešto neiskusniji vozači ili oni koji voze za manje timove imaju i niže plaće, ali mogu dobiti značajne bonuse za pobjede u utrkama ili osvajanje bodova u poretku konstruktora.

Za razliku od rang-lista najplaćenijih nogometaša ili košarkaša, Forbes pri sastavljanju popisa najplaćenijih vozača F1 ne uzima u obzir prihode od sponzorstava, već se fokusira isključivo na plaće i bonuse. Dijelom je to i zato jer su obveze vozača prema timovima i sponzorima timova iznimno velike i ne ostavljaju im mnogo prostora za privatne poslove. Na primjer, Verstappen je od vlastitih poslovnih poduhvata u 12 mjeseci zaključno sa svibnjem zaradio oko 5 milijuna dolara, što je ništa u usporedbi s velikim zvijezdama drugih sportova.

Ipak, vozačima nije teško. Ukupno su desetorica najplaćenijih na stazi ove godine zaradili 317 milijuna dolara, procjenjuje Forbes, što je 23 posto više u odnosu na prošlogodišnjih 258 milijuna dolara.

Max Verstappen (Red Bull Racing), Lando Norris (McLaren) i Lewis Hamilton (Mercedes) / FOTO: ACTIVE PICTURES / profimedia.com / Profimedia

Što je izazvalo rast plaća vozača?

Za rast plaća odgovorna su dva glavna faktora. Prvo, Formula 1 kao sport nikada nije bila veća: središnji prihodi dosegli su 2023. godine 3,2 milijarde dolara, što je 25 posto više u odnosu na prethodnu godinu, pokazuju podaci o zaradi vlasnika franšize, Liberty Media. To znači da ima i više novca za 10 timova, kao i boljih prilika za sponzorstva. Injekcija novca izaziva rast vrijednosti timova na prosječnih 1,88 milijardi dolara prema posljednjem popisu Forbesa, a istovremeno im omogućuje da više ulažu u vozače.

Vozači također imaju koristi i od financijskih ograničenja za timove uvedenih 2021. godine. Naime, sustav ograničava iznose koje timovi mogu potrošiti na dizajniranje i proizvodnju bolida, no kompenzacija za vozače nije uključena u izračun budžeta. To stvara prostor za najbogatije timove koji mogu mnogo potrošiti kako bi se uz najbolji talent odvojili od konkurencije.

Promjene u timovima od sljedeće sezone

Treba očekivati kako će sljedeće godine zarada vozača nastaviti rasti, nakon niza novih ugovora i produljenja u velikom broju timova. Charles Leclerc tako je u siječnju potpisao novi ugovor s Ferrarijem, a očekuje se kako će taj novi ugovor 2025. godine donijeti i veliku povišicu. Leclerc će dobiti i novog timskog kolegu: Lewis Hamilton šokirao je obožavatelje sporta kada je u veljači najavio da će napustiti svoj dugogodišnji tim Mercedes i prijeći u Ferrari.

Vožnja u crvenom bolidu, napisao je Hamilton na Instagramu, “ispunit će mi dječji san”, ali ne treba ignorirati ni financijsku komponentu tog poteza. Forbes procjenjuje kako će ga ugovor s Ferrarijem vratiti na prvo mjesto popisa najplaćenijih, ali i srušiti rekord Formule 1.

1. Max Verstappen

75 milijuna dolara

TIM: Red Bull Racing NACIONALNOST: Nizozemska DOB: 27 godina PLAĆA: 60 milijuna dolara BONUSI: 15 milijuna dolara

ANP / Alamy / Alamy / Profimedia

Iako je ove godine konkurencija za prvaka u kategoriji vozača bila žešća nego lani, Verstappen je ostao najdominantniji vozač Formule 1, s četiri uzastopne titule. Iako mu je tek 27 godina, već je nekoliko puta javno govorio o mogućnosti odlaska u mirovinu. “Ugovor mi vrijedi do 2028.,” rekao je nedavno Verstappen. “Kad istekne, imat ću 31 godinu. Naravno da je to još uvijek malo, ali počeo sam kad sam imao 17 – to je dugo vremena provedenog u Formuli 1.” Verstappen je inače najmlađi vozač u povijesti koji je u karijeri sudjelovao u 200 utrka. Dodao je kako će njegova dugovječnost u sportu ovisiti o tome koliko će mu biti zabavno voziti bolide pod novim tehničkim specifikacijama od 2026. godine. “Nemam tu ambiciju da osvojim osam ili devet naslova,” kaže Verstappen. To ne znači da će se u potpunosti ostaviti utrkivanja. Mladi je Nizozemac već rekao kako ga zanimaju 24-satne utrke Le Mans i Daytona, ali i drugi formati.

2. Lewis Hamilton

57 milijuna dolara

TIM: Mercedes NACIONALNOST: Ujedinjeno Kraljevstvo DOB: 39 godina PLAĆA: 55 milijuna dolara BONUSI: 2 milijuna dolara

XPB Images Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia

Posljednja sezona u Mercedesu za Hamiltona je bila slaba i frustrirajuća, no – iako je završio sedmi u finalnom poretku – uspio je oduševiti domaću publiku u Silverstoneu, gdje je u srpnju odnio pobjedu. Ipak, sedmerostruki prvak Formule 1, koji će sljedećeg mjeseca navršiti 40 godina, nedavno je novinarima rekao kako je “drastično podcijenio koliko će teško biti” napustiti Srebrne strijele, za koje je vozio posljednjih 12 godina. Njegov prelazak u Ferrari znači da će najuspješniji vozač u povijesti F1 biti u najobožavanijem timu tog sporta, a brendovi su to itekako primijetili. Već su počela nagađanja kako bi Hamilton Ferrariju mogao donijeti nova sponzorstva.

3. Lando Norris

35 milijuna dolara

TIM: McLaren NACIONALNOST: Ujedinjeno Kraljevstvo DOB: 25 godina PLAĆA: 12 milijuna dolara BONUSI: 23 milijuna dolara

ACTIVE PICTURES / profimedia.com / Profimedia

Norris nije uspio prestići Verstappena i osvojiti titulu u kategoriji vozača, ali ove je godine u 13 utrka došao do pobjedničkog postolja i tako odigrao važnu ulogu u neočekivanom McLarenovom osvajanju titule konstruktora – prve od 1998. godine. “Vjerojatno nisam bio dovoljno spreman natjecati se s Red Bullom i Maxom,” rekao je Norris novinarima prošlog mjeseca. “Ali mislim da je moj rad nakon ljetne stanke bliži onome gdje trebam biti i da ću se moći boriti sljedeće godine.” A u tom pothvatu će imati i više nego dovoljno fanova. Norris je u rujnu u suradnji sa Silverstoneom kreirao “Landostand”, posebnu tribinu na stazi u Britaniji za utrku 2025. godine. Obožavatelji su svih 10.000 karata – po cijeni od oko 600 dolara za tri dana – razgrabili za manje od dva sata.

4. Fernando Alonso

27,5 milijuna dolara

TIM: Aston Martin NACIONALNOST: Španjolska DOB: 43 godine PLAĆA: 24 milijuna dolara BONUSI: 3,5 milijuna dolara

SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia

Nakon odlične 2023. godine, kada je u poretku vozača završio na 4. mjestu, Alonso je ove sezone imao mnogo više problema i na kraju bio deveti. Ipak, popularni Španjolac – prvi vozač u povijesti Formule 1 koji je sudjelovao u više od 400 utrka – priznao je kako je nakon dugog razmišljanja o budućnosti odlučio potpisati produljenje s Aston Martinom do 2026., kada će navršiti 45 godina.

5. Charles Leclerc

27 milijuna dolara

TIM: Ferrari NACIONALNOST: Monako DOB: 27 godina PLAĆA: 15 milijuna dolara BONUSI: 12 milijuna dolara

DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Leclerc je ove godine u poretku vozača završio na trećem mjestu, samo 18 bodova iza Landa Norrisa. Sljedeće godine privući će mnogo pozornosti zbog svog novog timskog kolege Lewisa Hamiltona, ali već i ove sezone bio je u povijesnom tandemu. Uoči posljednje utrke sezone u Abu Dhabiju, 27-godišnji Charles u prvom je treningu vozio sa svojim 24-godišnjim bratom Arthurom (koji je u Ferrarijevom razvojnom programu), čime su njih dvojica postali prva braća u povijesti F1 koji su vozili kao timski kolege.

6. George Russell

23 milijuna dolara

TIM: Mercedes NACIONALNOST: Ujedinjeno Kraljevstvo DOB: 26 godina PLAĆA: 15 milijuna dolara BONUSI: 8 milijuna dolara

Cal Sport Media / Alamy / Alamy / Profimedia

Russellov ugovor s Mercedesom vrijedi do kraja sljedeće sezone, a dobit će i novog timskog kolegu: 18-godišnjeg Kimija Antonellija. Tako sve upućuje na to da će 26-godišnji Britanac postati prvi vozač Srebrnih strijela. “Mislim da će to biti pozitivna promjena za sve,” rekao je Russell nedavno. “Ove posljednje tri godine nisu dobro funkcionirale za nas.” Inače, Russell je završio šesti u poretku vozača, a pobijedio je i u dvije utrke. Treća, u Belgiji, promakla mu je zbog diskvalifikacije.

7. Oscar Piastri

22 milijuna dolara

TIM: McLaren NACIONALNOST: Australija DOB: 23 godine PLAĆA: 5 milijuna dolara BONUSI: 17 milijuna dolara

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon odlične prve sezone u Formuli 1 prošle godine, Piastri je u 2024. bio još i bolji. Pobijedio je u dvije utrke, u Mađarskoj i Azerbajdžanu, i završio četvrti u poretku vozača. Potpisao je produljenje ugovora u rujnu 2023. godine, par dana prije nego je prvi put završio na podiju, i osigurao si još dvije sezone u McLarenu.

8. Sergio Perez

19,5 milijuna dolara

TIM: Red Bull Racing NACIONALNOST: Meksiko DOB: 34 godine PLAĆA: 12 milijuna dolara BONUSI: 7,5 milijuna dolara

FLORENT GOODEN / AFP / Profimedia

Perez je u lipnju potpisao dvogodišnje produljenje ugovora, no u ostatku sezone nije bio nimalo kompetitivan. Završio je tek osmi u poretku vozača, dok je prošle godine bio drugi. Toliko loša izvedba Meksikanca izazvala je velika nagađanja o njegovoj budućnosti u Red Bullu. Dugogodišnji savjetnik tima Helmut Marko u listopadu je rekao: “Ako nema dobrih rezultata, i ugovori su beskorisni. Na kraju sezone ćemo svi zajedno sjesti i odlučiti tko je najbolji timski kolega za Verstappena.” Nakon završne utrke u Abu Dhabiju, čak i Perez je – po prvi put – priznao kako se možda neće vratiti u narednoj sezoni: “Vidjet ćemo što će se dogoditi narednih dana.”

9. Carlos Sainz

19 milijuna dolara

TIM: Ferrari NACIONALNOST: Španjolska DOB: 30 godina PLAĆA: 10 milijuna dolara BONUSI: 9 milijuna dolara

Eibner-Pressefoto/Memmler / imago sportfotodienst / Profimedia

Sainz je ove godine bio peti u poretku vozača, a sljedeće sezone neće više biti vozač Ferrarija: njegovo mjesto preuzima Lewis Hamilton. Tako će Sainz od 2025. godine voziti za Williams, nakon četiri sezone u crvenom. “Imam ego vozača i nije mi tada bilo jasno,” rekao je za Sky Sports u studenom, četiri mjeseca nakon potpisivanja ugovora za Williams. “Istovremeno, to je sada za mene još i veći izazov i još sam uzbuđeniji što ću biti u Williamsu. Williams je tim koji je uložio u mene, koji me podržava od početka, koji mi je sam prišao još prije godinu dana.”

10. Pierre Gasly

12 milijuna dolara

TIM: Alpine NACIONALNOST: Francuska DOB: 28 godina PLAĆA: 10 milijuna dolara BONUSI: 2 milijuna dolara

ACTIVE PICTURES / profimedia.com / Profimedia

Iako se francuski tim Alpine mučio većinu sezone, Gasly je u posljednjih nekoliko tjedana ostvario fenomenalan uspjeh: na utrci u Brazilu bio je treći, a u Kataru peti. U timu će ostati i do kraja 2026. godine, nakon potpisivanja produljenja ugovora u lipnju.

Autor originalnog članka: Brett Knight, Forbes

Link: Formula 1’s Highest-Paid Drivers 2024

(Prevela: Nataša Belančić)

