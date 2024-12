Zašto je Kopenhagen idealna destinacija za blagdansko putovanje ove sezone

Sa svojim blagdanskim sajmovima, božićnim lampicama i uz pravu dozu danskih tradicija, Kopenhagen u vrijeme Božića nudi nezaboravna iskustva za obitelji, parove – ali i ljubitelje dizajna.

Ako ste u potrazi za putovanjem uoči Božića, Kopenhagen je možda baš prava blagdanska destinacija za vas. Glavni grad Danske nudi šarmantne božićne sajmove prepune poslastica, a tu su i vrtovi Tivoli gdje obitelji mogu uživati u veličanstvenim ukrasima, uzbudljivim vožnjama i udobnim štandovima s hranom.

Vrijeme Božića u vrtovima Tivoli

Božićna sezona u vrtovima Tivoli započela je 15. studenog, a traje do 5. prosinca. Povijesni zabavni park tada se pretvara u pravu zimsku bajku, nudeći pravo skandinavsko iskustvo prepuno radosti, svjetla i topline hyggea.

U srcu proslave u vrtovima je slavni božićni sajam. To je čarobno mjesto ispunjeno svjetlošću božićnih lampica, ukrasima i gotovo 900 božićnih drvaca. Posjetitelji mogu isprobavati tradicionalne slastice poput pečenih badema i lješnjaka, a i zagrijati se uz kuhano vino.

Tivoli / FOTO: Ida Marie Odgaard / AFP / Profimedia

Za nešto zaista jedinstveno uputite se do japanske pagode, gdje se nalazi slovenski restoran Hiša Franko. Na štandu ovog restorana s tri Michelinove zvjezdice dočekat će vas nezaboravno gastronomsko iskustvo.

Ipak želite nešto jednostavnije? Obližnji štandovi nude manje kompliciranu hranu koja grije dušu.

Ako putujete s mališanima, oduševit će ih to što u Tivoliju mogu upoznati Djeda Božićnjaka, podijeliti svoje božićne želje i igrati se s veselim vilenjacima.

Od kulturnog programa ističe se izvedba Orašara, s kostimima i setovima koje je dizajnirala danska kraljica Margrethe. Tu su i koncerti mlade straže Tivolija.

Kako bi godinu ispratili zaista veličanstveno, Danci u Tivoliju organiziraju spektakularan vatromet 25., 26. i 31. prosinca.

Ulaz u Tivoli / FOTO: Roger Cracknell 01/classic / Alamy / Alamy / Profimedia

Božićni sajmovi u Kopenhagenu

Iako je upravo Tivoli središte božićne proslave u Kopenhagenu, nije ni blizu jedino.

Nyhavn, jedna od najpoznatijih lokacija u čitavoj Danskoj, u prosincu postaje živahna blagdanska destinacija. Ovaj slavni kanal u Kopenhagenu savršeno je mjesto gdje možete uživati upijajući atmosferu.

Nyhavn / FOTO: Francis Joseph Dean / Deanpictures / Alamy / Alamy / Profimedia

Samo nekoliko koraka dalje nalazi se Kongens Nytorv, živi božićni sajam s još više štandova. Lokalci pak najviše vole Højbro Plads, koji nudi udobno mjesto za opuštanje uz tradicionalne zalogaje.

Najbolji način da vidite sve što grad pruža je preuzimanje besplatne aplikacije Copenhagen Local Walks. Tamo ćete pronaći posebnu božićnu šetnju kroz Kopenhagen, dostupnu do 22. prosinca.

Božićni pokloni u Kopenhagenu

Ovaj grad prava je riznica za sve koji vole skandinavski dizajn; prema tome je savršeno mjesto za pronaći jedinstvene božićne poklone.

Od bezvremenskih modernističkih komada inspiriranih legendama poput Arnea Jacobsena i Hansa Wegnera do najsuvremenijih kreacija, dizajnerska baština ovog grada iznimno je bogata, a konstantno se razvija.

Možete istražiti renovirani muzej dizajna. Osnovan 1926. godine, muzej ima fascinantne izložbe u elegantnoj zgradi rococo stila. Idealan je da se napunite inspiracijom prije odlaska u shopping.

U potrazi za poklonima najbolje mjesto je Strøget, poznata ulica s dućanima. Tamo vas čekaju prestižni izlozi i lokalni butici. Prepoznatljivi plavo-bijeli porculanski dizajn Royal Copenhagena kombinira tradiciju i modernu eleganciju, dok butik Jan Machenhauer nudi nešto moderniji danski stil.

Za nešto zaista posebno, prošetajte Bredgadeom, gdje galerije i dućani sadrže suvremenu umjetnost i namještaj. Dizajnerska scena Kopenhagena jamči vam da ćete pronaći nezaboravan poklon za Božić.

Autor originalnog članka: David Nikel, viši suradnik Forbesa

Link: Why Copenhagen Is Ideal For A Festive Break This Christmas Season

(Prevela: Nataša Belančić)

