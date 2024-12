Pet grešaka u umrežavanju koje treba izbjeći tokom potrage za poslom

Dobijanje poziva na razgovor za posao i razvoj profesionalne karijere nije tako lako kao što neki misle. Za mnoge tražioce posla, taj proces može izgledati kao da se vrte u krug, podnoseći bezbroj prijava koje ne donose rezultate. Na sreću, tokom godina ljudi su shvatili vrijednost umrežavanja i sticanja povjerenja kako bi izgradili značajne veze. Zapravo, efikasno umrežavanje može dovesti do značajnog napretka u vašoj karijeri.

Kako se efikasno umrežavati?

Jedan od načina da to postignete je da znate šta ne treba raditi. Iako su neke greške uobičajene, one nisu neizbježne. Evo nekoliko zamki koje biste mogli da izbjegnete dok se umrežavate radi pronalaženja posla.

Umrežavanje samo kada vam treba posao

Umrežavanje ima mnogo više koristi od samo dobijanja poziva na razgovor za posao. Ako gradite kontakte samo kada vam je posao potreban, zanemarujete dugoročne aspekte. Nastavite da širite svoju mrežu i jačate odnose – nikad ne znate kada bi vam ti kontakti mogli pomoći u ostvarivanju vaših profesionalnih ciljeva.

Svaka osoba s kojom se povežete može vam ponuditi uvide ili podijeliti iskustva koja vam mogu pomoći da prevaziđete izazove s kojima se suočavate ili ćete se suočiti. Sa snažnom i dobro uspostavljenom mrežom, iznenadićete se koliko možete napredovati, kako profesionalno, tako i lično.

Njegovanje kontakata

Jedna od ključnih komponenti umrežavanja je njegovanje veza. Problem je što mnogi tražioci posla ne nastavljaju komunikaciju sa svojim kontaktima, bojeći se da će djelovati napadno ili dosadno. Međutim, ako su ti ljudi pristali da vam pruže podršku ili ponudili pomoć, nema ničeg lošeg u tome da im se ponovo obratite.

Zapamtite da umrežavanje ne prestaje s posljednjim pozdravom te večeri. Da biste olakšali komunikaciju, redovno se angažujte s ljudima s kojima ste ranije razgovarali. Na primjer, pozivanje na razne događaje ili na kafu može doprinijeti jačanju te veze. Čak i jednostavna poruka u kojoj pokazujete zahvalnost i interesovanje za nastavak komunikacije može mnogo značiti.

Zanemarivanje pružanja pomoći zauzvrat

Nemojte dozvoliti da vaše prilike za umrežavanje budu isključivo usmjerene na vas. Umjesto da se fokusirate samo na to kako druga osoba može vama pomoći, razmislite o tome kako vi možete pomoći njoj. Podijelite uvide iz svog iskustva. Pružite koristan savjet. Zapamtite, cilj je stvaranje smislenih veza, a ne samo prikupljanje imena i vizitkarti.

Neautentičnost ili neiskrenost

Možda mislite da je mala „bijela“ laž bezopasna, ali kada se te laži gomilaju, posljedice mogu biti katastrofalne. Povjerenje je poput temelja, a svaka laž je kao udarac čekića koji ga postepeno urušava. Ne biste željeli da se cijela građevina sruši na vas, zar ne? Umrežavanje se zasniva na izgradnji značajnih i čvrstih veza. Ne možete postići nešto trajno i vrijedno na temeljima punim laži.

Bez obzira na to koliko male laži izgledale, one mogu biti štetne za vašu reputaciju. Ljudi bi mogli početi da vas vide kao neiskrene ili čak obmanjujuće, što može ozbiljno narušiti vašu profesionalnu karijeru. Budite iskreni i budite svoji. Ljudi će vas zbog toga više poštovati.

Zaboravljanje da zahvalite ljudima

U uzbuđenju zbog nove veze ili zaposlenja, lako je zaboraviti da izrazite zahvalnost. Ipak, posljednje što želite jeste da vas drugi doživljavaju kao nezahvalne ili nepristojne. Poštovanje i ljubaznost prema ljudima oko vas ne koštaju ništa, a mogu učiniti da vas još više cijene. Kada vam neko ponudi pomoć, uvijek se sjetite da mu zahvalite.

Umrežavanje nije čarobno rješenje za sve karijerne probleme, ali je svakako odličan alat za izgradnju pravog temelja i otvaranje mnogih mogućnosti. Efikasno umrežavanje zavisi od vašeg pristupa. Izbjegavajte ove greške, vježbajte i usavršavajte se. Što više radite na umrežavanju, to ćete postajati bolji u prepoznavanju i prevazilaženju uobičajenih prepreka. Možete vi to!

Sho Dewan, saradnik Forbesa 5 Networking Mistakes To Avoid During Your Job Search

