Usred pustinje sagrađena kuća od kontejnera za filmskog producenta

Brodski kontejneri promijenili su svijet kada je riječ o prekograničnoj, međunarodnoj trgovini. Sada, dobijaju novu ulogu u arhitekturi.

Iako su prvobitno korišteni kao „jednostavnije i jeftinije“ rješenje za izgradnju kuća, danas se transportni kontejneri sve češće mogu vidjeti i u luksuznim izdanjima. Tako je rad arhitekte Džejmsa Vitakera, osnivača kompanije Vitaker Studio u Londonu, privukao pažnju javnosti.

Neko bi pomislio da je riječ o sceni iz Holivuda. Kuća sagrađena od bijelih transportnih kontejnera koji izviru iz centralne tačke. I sve to usred pustinje, na obronku planine, gdje je kiša napravila malu uvalu. Sve ovo i nije tako daleko od Holivuda, budući da je sagrađena za filmskog producenta Krisa Henlija, poznatog po filmovima „Američki psiho“, „Bufalo ’66“, „Buntovnice“ i mnogim drugim.

Whitaker Studio / Ferrari / Profimedia

Kuća na neravnom terenu

Smještena je na parceli od 36,4 hektara neravnog terena u Nacionalnom parku Džošua Tri u Kaliforniji. Unutrašnjost kuće ima 200 kvadrata i nosi naziv Džošua Tri Rezidens. Obuhvata tri spavaće sobe, svaka sa sopstvenim kupatilom, dnevnu sobu, trpezariju i kuhinju.

Projekat je, kažu iz kompanije, nastao sasvim slučajno, kada su Vitakera posjetili prijatelji sa kojima je otišao u pustinju, na izlet.

Ideja se rodila slučajno

„Dok smo bili tamo, među suhim pejzažem i stijenama, jedna prijateljica je, prije nego što je otvorila laptop i pokazala svima sliku koju je vidjela na internetu, rekla ‘znate li šta bi ovde izgledalo sjajno?’. Slika je bila fotografija kancelarije koju sam dizajnirao prije nekoliko godina, ali nikada nije bila izgrađena“, rekao je Vitaker u razgovoru za Forbes.

Vitaker je za Forbes rekao da je ideja za dizajn nastala još 2010. godine. Tada ga je prijatelj zamolio da dizajnira kancelariju za startap marketinšku agenciju, ali da ta agencija nikada nije zaživjela.

„Kada me je moj klijent kontaktirao i kada sam počeo da razmatram pejzaž lokacije u Džošua Tri, osjetio sam da je to savršeno mjesto da oživim ovaj dizajn“, rekao je za Forbes.

„Klijent je filmski producent sa iskustvom u vođenju kreativnih projekata do realizacije. Na mnogo načina bio je saradnik iz snova“, kaže on.



Iza kuće, nalazi se drvena terasa sa đakuzijem. Unutrašnjost i spoljašnjost ofarbane su u bijelo. Sve to sa idejom da se sunčeva svjetlost reflektuje i da se smanje visoke temperature koje su karakteristične za pustinju. Na obližnjoj garaži postavljeni su solarni paneli koji će kuću snabdijeti potrebnom energijom.

Hristina Kovačević, Forbes Srbija

