Kako vozila pod pratnjom u BiH zloupotrebljavaju zakonske okvire? Bahata vožnja, ugrožavanje saobraćaja…

“Bahata vožnja vozila pod pratnjom”, “Službena vozila preticala kolonu automobila”, samo su neki od natpisa u medijima ili na društvenim mrežama, objavljenim uz snimke “agresivne vožnje” kakvu viđamo samo u akcionim filmovima. Građani negoduju. Šta su vozila pod pratnjom i šta smiju, a šta ne smiju raditi u saobraćaju? Šta je obaveza vozača koji se nađe ispred vozila u pratnji, kako reagovati? Pitanja na ove odgovore ponudili su nam Semir Šut, koordinator za poboljšanje stanja sigurnosti u saobraćaju u Kantonu Sarajevo i bivši komesar MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, Elvedin Mahmutović – zamjenik komandira Jedinice za saobraćaj MUP-a Kantona Sarajevo i Mirzet Sarajlić – sudski vještak saobraćajne struke.

Nedavno je u medijima objavljeno da je ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić, odnosno njegovo osiguranje vozila pod pratnjom, došlo u sukob s jednim građaninom Sarajeva koji je navodno ugrozio sigurnost njegovog vozila, te da nije pratio upustva osiguranja. Ko je upravu i šta su vozila po pratnjom, te koje su njihove zakonske ovlasti?

“To je vozilo koje ima policijsku pratnju i postoje propisi u MUP-u kome se ona dodjeljuju. Vozilo pod pratnjom je vozilo koje ima policijsku pratnju i mora imati obilježja policijskog vozila, što danas nije tako. Njima je zakonodavac dao prednost u odnosu na druge učesnike u saobraćaju, prvenstvo prolaska na raskrsnici, a nije im dao prednost na semaforu, preticanje na punoj liniji. Pješaci se moraju pridržavati ovih uputa vozila pod pratnjom. Posljednim izmjenama zakona sada imamo prednost vozila hitne i vatrogasaca u odnosu na vozila pod pratnjom. To se na terenu ne dešava”, kaže Mirzet Sarajlić, sudski vještak saobraćajne struke.

Kada su pitanju pravila i odredbe MUP-a KS, takve zadatke ispunjavaju jedinice za saobraćaj. Policija asistira Direkciji za koordinaciju policijskih tijela kada se radi osiguranje za osobe kojima je dodijeljena policijska pratnja.

“Mi imamo pritužbe građana kada su u pitanju vozila koja saobraćaju pod pratnjom. Ukoliko se jave, mi provjeravamo te prijave, da li su ugrožavali saobraćaj. Ako je u pitanju neki drugi prekršaj, uključuje se neka druga agencija. Prema takvim licima se sprovode zakonske mjere i radnje. Građani moraju poštovati zakonske okvire i ustupati takvim vozilima prednost da im omoguće bezbjedan prolazak”, kaže Elvedin Mahmutović, zamjenik komandira Jedinice za saobraćaj MUP-a Kantona Sarajevo.

Sagovrnici Šut, Sarajlić i Mahmutović.

Zloupotreba zakonskih okvira

Učesnici osiguravanja vozila pod pratnjom moraju svoje zadatke raditi profesionalno ne ugrožavajući ostale učesnike u saobraćaju.

“Ima pozitivnih i negativnih primjera. Putujem i postoje pozitivni i loši primjeri koji izazivaju opravdano nezadovoljstvo građana. Ako je zakon predvidio da im se da prednost u saobraćaju, to ne znači da građanina treba izgurati sa ceste i izazvati nezgodu. Nažalost, postoje i takvi primjeri. Odgovoran je menadžment policijskih organa koji učestvuju u pratnji. Treba analizirati na koji se način to radi, da li je profesionalno i etički, da li izazivate nezadovoljstvo građana, ili to radite na profesionalan način”, kaže Sarajlić.

Šut dodaje kako teba razumjeti policijske službenike jer im je neko izdao radni nalog. Treba dodati kaže, da su policajci izloženi nerazumim zahtijevima osoba pod pratnjom.

“Mora se stići na neku sjednicu i voze neprirodnom vožnjom i takva vožnja krši sve saobraćajne zakone. Bilo je pravomoćnih presuda. Presuđen je policijski službenik koji je upravljao vozilom zbog neopravdanih zahtjeva. Imate u Sarajevu osobe pod pratnjom koji svaki dan dolaze na posao pod pratnjom. Postavlja se pitanje da li je opravdana ta žurba i preticanje. To iritira ljude dodatno”.

Problem je kako kažu i u zloupotrebama svjetlosne i zvučne signalizacije.

“Imate na stotinama vozila signalizacije koja nemaju nikakva prava na to. To je neko tražio i zloupotrebljavaju to. To se mora istražiti jer građani mogu prepoznati šta je službeno vozilo, a šta nije. Policijski službenici tu pratnju vrše s civilnim vozilima. Moraju biti obilježena. Vozač očekuje da se na osnovu malih blinkera svi sklone s puta. Naši građani imaju respekt prema policijskim vozilima, ali ovakva civlina vozila nemaju taj respekt”, kaže Šut.

Pixabay

Sarajlić kaže da je u velikom broju slučajeva, analizirajući nesreće vozila pod pratnjom, uzrok nesreća nepoznavanje drugih učesnika u saobraćaju šta se zapravo dešava.

“Ne mogu ocijeniti ko se tamo nalazi, diplomata, političar, ili neki bitan državnik za našu zemlju. Postoji neznanje i kažu, oni nama nameću silu. Nismo pod zakonom isti, zato što Član 125 daje privilegiju autima pod pratnjom. Kad naiđete pored vozila pod pratnjom, ustupite im prednost i pratite šta ljudi pod pratnjom rade, iako to nekada zna izazvati revolt. Nismo jednaki jer im morate ustupiti ono što im je zakonodavac dao. Nemojte se konfrontirati s vozilima pod pratnjom”.