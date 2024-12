Sačuvajte svoje omiljene TikTok video snimke na nekoliko jednostavnih načina

Savezni apelacioni sud potvrdio zabranu TikToka, koja bi mogla učiniti aplikaciju nedostupnom korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama od januara. I dok TikTok čini sve što može da preokrene ovu odluku, korisnici još imaju vremena da sačuvaju svoje omiljene video snimke prije nego što potencijalno nestanu.

Korišćenje TikToka na desktopu je najlakši način za preuzimanje video snimaka. Bilo da su kreirani sa prijavljenog naloga ili imaju podešavanja privatnosti koja omogućavaju njihovo preuzimanje.

Video snimci sa odgovarajućim podešavanjima na TikTok.com mogu se preuzeti na desktop računar kao .mp4 fajlovi desnim klikom i izborom opcije „Download Video” (ako opcija za preuzimanje nije dostupna, autor video snimka je vjerovatno izmijenio podešavanja da bi spriječio preuzimanje od strane trećih lica).

Na mobilnim uređajima, video snimci se mogu sačuvati dodirom na dugme „Share” u donjem desnom uglu ekrana dok je video otvoren, zatim odabirom opcije „Save Video”, i izborom da li želite da ga pošaljete kao prilog u imejlu, otpremite na Google Drive ili sačuvate direktno na uređaj.

Kod preuzimanja direktno sa TikToka, bilo na desktopu ili mobilnom uređaju, moguć je samo pojedinačan pristup – jedan video u isto vrijeme. Međutim, nekoliko servisa trećih strana nudi mogućnost preuzimanja većeg broja video snimaka odjednom.

Na primjer, softverska kompanija Repurpose.io omogućava kreatorima da objavljuju video snimke na više platformi istovremeno nakon što su kreirani u Tiktok aplikaciji. Takođe, ova platforma ima opciju preuzimanja svih video snimaka sa jednog naloga na Google Drive, omogućavajući kreatorima da sačuvaju cio svoj rad lokalno.

Ekstenzija za Chrome pretraživač, myfaveTT, obećava da će izvesti sve omiljene i sačuvane video snimke korisnika kao .mp4 fajlove, i da će ih organizovati u foldere kao što su bili u aplikaciji.

Pravni izazovi i potencijalni ishodi zabrane TikToka

Zabrana Tiktoka, trenutno zakazana za 19. januar, izazvala je brojne pravne sporove. Kompanija je podnijela hitan zahtjev za privremenu zabranu. To je urađeno kako bi spriječila primjenu ove odluke dok Vrhovni sud ne odluči da li će preuzeti slučaj. Takođe, postoji mogućnost da novoizabrani predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) interveniše i zaustavi zabranu nakon što bude inaugurisan.

Predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) potpisao je zakon o zabrani TikToka u aprilu. Navedena je zabrinutost zakonodavaca zbog privatnosti podataka i povezanosti sa Kinom. Iako TikTok već dugo poriče bilo kakvu vezu sa kineskom vladom, novi zakon zahtijeva da matična kompanija BajtDens (ByteDance) proda svoj udio u platformi kako bi spriječila zabranu u SAD-u. TikTok se suprotstavio ovom zakonu na sudu, tvrdeći da zabrana krši prava kompanije prema Prvom amandmanu. Američki apelacioni sud u Vašingtonu odbio je njihovu žalbu i potvrdio zabranu.

Šta korisnici mogu da očekuju?

Još nije potpuno jasno kako će zabrana, koja bi mogla uticati na oko 170 miliona Amerikanaca, biti sprovedena. Prema izvještajima, zakon neće odmah ukloniti aplikaciju sa uređaja korisnika u SAD-u. Internet provajderi i kompanije poput Epla (Apple) i Gugla (Google) biće kažnjavani ako nastave da omogućavaju ažuriranja aplikacije. Na taj način, aplikacija bi postepeno prestala da funkcioniše.

Da li postoji način da se zabrana zaobiđe?

Da i ne. Onemogućavanje usluga lokacije ili promena lokacije unutar TikToka vjerovatno neće spriječiti aplikaciju da pokuša da zaključi približnu lokaciju koristeći druge faktore (kao što su podešavanja uređaja), što znači da zabrana i dalje može važiti. Međutim, korisnici koji koriste virtuelnu privatnu mrežu (VPN) za promjenu svoje lokalne IP adrese mogu imati šanse da zaobiđu zabranu preusmjeravanjem svoje veze preko druge zemlje. VPN-ovi se često koriste u zemljama sa strogim zakonima o informisanju za pristup cenzurisanom sadržaju i veb sajtovima.

