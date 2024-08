Poslovno oblačenje u ljetnjim danima: Treba li „ukinuti“ dres kod na 40 stepeni

Udobnost, funkcionalnost i stil – tri su komponente koje treba uskladiti kada je riječ o poslovnom oblačenju tokom vrelih, ljetnjih dana. Na koji način to postići, koje materijale koristiti i da li kompanije treba da ukinu dres kod? Šta će se desiti ako to učine? Da li će to nužno dovesti do neprimjerenih odevnih kombinacija?

Na sva ova pitanja odgovorio nam je modni dizajner Igor Todorović. On je za Forbes Srbija istakao da industrija tkanina danas nudi dosta veliki dijapazon materijala koji mogu da budu adekvatni za visoke temperature, ali kaže i da je izuzetno važno osluškivati i sopstveno tijelo, navike i stil, da bismo na pravi način izabrali adekvatan materijal, a samim tim i odjevni komad koji može da bude dobro ljetnje rješenje.

Koje materijale odabrati?

Kaže, na prvo mjesto svakako treba staviti pamuk, s tim što ne preporučuje gusto tkan i brušen pamuk i džins veće gramature. Kaže – treba birati laganije komade odjeće ili rjeđe tkane materijale koji će „disati“ na visokim temperaturama, a to je donekle stvar i ličnog iskustva koje steknete noseći određene kombinacije.

„Sledeći je lan, koji je udoban i ‘diše’ na visokim temperaturama. Higijenski je i hiperalergenski. Jedina sugestija je da birate one, koji su obrađeni i u tkanju dorađeni na način da nema pretjeranog gužvanja, jer u tom slučaju možete izgledati neuredno. Svila je naredni materijal koji je preporučljiv. Birajte laganiju svilu da bi se bolje ponašala na visokim temperaturama i kao takva je adekvatna za formalnije prilike i predstavlja skupu tkaninu koju treba kupovati sa pažnjom“, objašnjava Todorović.

Foto: Shutterstock

Hladna vuna takođe može biti dobar izbor za formalne i poslovne prilike, a ni viskoza, kaže, ne zaostaje puno za drugim tkaninama.

„Viskoza je mješavina prirodnog vlakna i celulozne sintetičke baze, otporna na gužvanje i udobna je za nošenje. Jednostavnija je za održavanje od pamuka i lana što je čini dobrim izborom. Pored toga tu je i mješavina lana, pamuka, viskoze sa sintetičkim vlaknima i elastinom“, kaže Todorović.

Posebno treba obratiti pažnju na procenat prirodnih materijala pri kupovini, objašnjava on, jer sintetika nije najbolji izbor za ljeto.

Po pravilu se ljeti biraju svijetle boje, kaže on, ali to nije rješenje da se izbjegnu fleke od prekomjernog znojenja. Ključ je u izboru materijala.

Ukinuti pravila nije rješenje

Razlike u poslovnom odijevanju u različitim industrijama su evidentne. Kreativniji poslovi često dozvoljavaju ono što je u nekim drugim poslovima nezamislivo.

„Veoma je važno razlikovati formalnost industrije kojom se bavite, jer moda je neverbalna kraljica komunikacije, pa je otuda takva vrsta greške u odijevanju neprihvatljiva za nekoga ko želi da napreduje u odabranoj profesiji“, ukazuje Todorović.

On dodaje i da nije rješenje ukinuti dres kod u vrelim danima.

„Dres kod postoji sa razlogom, on predstavlja standard odijevanja kompanije. Treba prilagoditi tkanine klimatskim uslovima, ali bez forme to može da postane pogubno po estetiku kompanije. Odgovornost prema uslovima rada, ekologiji i kvalitetu tkanina pri izboru odjevnih predmeta je tema kojom se svaka odgovorna kompanija bavi i sugeriše zaposlenima adekvatna rješenja“, kaže on.

Papuče su neprimjerene za posao

Foto: Shutterstock

Todorović uviđa i da je u posljednje vrijeme primijetan trend nošenja papuča na posao. Kaže da su to primijetile i kompanije različitih cjenovnih rangova, a ovu formu ocjenjuje kao modernu, ali neprimjerenu za poslovne prilike.

„Forma je svakako moderna, ali nije preporučljiva za posao, ili bar većinu poslova koji u sebi imaju formalne elemente, pa ne mislim da su pravi izbor za posao. Po nekom pravilu, generalno ne bi trebalo otkrivati prste na nogama u poslovnom okruženju, ali smo često svjedoci da do toga dolazi i na najformalnijim pozicijama i kompanijama“, zaključuje Todorović.

Hristina Kovačević, Forbes Srbija

