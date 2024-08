Upoznajte poduzetnika koji je za američku policiju izgradio alat za nadzor koji podsjeća na Google

Peregrine Technologies osnovali su bivši rukovoditelji u Palantiru, a tvrtka se nada kako će lokalnim policijskim upravama omogućiti mnogo bolji uvid u podatke iz nadzora, ali istovremeno i ograničiti zloupotrebu svoje tehnologije od strane policije.

Sredinom 2021. godine, Nick Noone svjedočio je u sudnici kao stručni svjedok na suđenju za ubojstvo. Softver njegove kompanije Peregrine spajao je lokacije mobilnih uređaja, podatke registracijskih tablica, policijske spise i snimke nadzornih kamera, sve to kako bi pomogao istražiteljima policijske uprave u San Pablu pronaći lokacije osumnjičenih.

Porota je njegovo svjedočenje smatrala uvjerljivim. Nedugo nakon osumnjičeni su dobili dugačke zatvorske kazne. “Peregrine je u tom konkretnom slučaju bio zaista moćan za tužiteljstvo,” rekao je šef policije u San Pablu, Brian Bubar.

Bio je to trijumf za ovaj softver kojeg su Noone i suosnivač Ben Rudolph izgradili nakon 18-mjesečne suradnje s policijom San Pabla. Tamo su radili na velikim slučajevima, zajedno s iskusnim detektivima, u želji da nauče kako bi lokalna policija mogla bolje koristiti podatke koje imaju na raspolaganju u svrhu rješavanja zločina. To iskustvo upotrijebili su za razvoj softvera koji se može opisati kao super-Google za policijske podatke. Unesite ime i adresu u internetsku aplikaciju i Peregrine brzo skenira sudske spise, izvješća o uhićenjima, policijske intervjue, transkripte snimki s policijskih kamera – sve policijske podatke koje možete zamisliti – u potrazi za imenom. Softver je podatke razbacane u gomili starijih, sporijih sustava učinio dostupnima u jednostavnoj, brzoj aplikaciji kojom se može upravljati s internetskog preglednika.

Velika marketinška kampanja nije bila potrebna. U policiji su se o Peregrineu brzo počele širiti priče o Peregrineu i njegovim osnivačima. Samo godinu dana prije suđenja s početka priče, Noone je dao otkaz s pozicije jednog od rukovoditelja u 20 milijardi dolara vrijednoj kompaniji Palantir koja surađuje s američkom vladom. Dok je radio za Palantir, godine je proveo na Bliskom istoku gdje je radio s američkom vojskom pomažući pri identifikaciji članova ISIL-a u Siriji uz pomoć podataka obavještajnih službi. Nedugo nakon odlaska odlučio je zajedno s Rudolphom (bivšim tehnologom u UN-ovoj Agenciji za izbjeglice) izgraditi Peregrine. Ideja je bila donijeti tehnologiju koju je Palantir koristio za pronalazak članova ISIL-a lokalnoj policiji: spojiti raznorazne nadzorne kamere i baze podataka za brže, kvalitetnije obavljanje posla. Takve prakse donošenja vojne i obavještajne tehnologije u lokalne policijske uprave često podižu uzbunu među aktivistima za građanska prava.

Ipak, policijski direktori odmah su bili impresionirani, ponajviše zato jer su suosnivači Peregrinea zaista proveli mnogo vremena i napora da shvate potrebe policijskih odjela. “Jedan od razloga zašto smo dobili povjerenje ove zajednice je taj što – bez obzira na to što smo autsajderi – ne sjedimo u velebnim dvorcima Silicijske doline,” kaže 35-godišnji Noone. Takav pristup dobio je upravo na Bliskom istoku, gdje je naučio da bi tehnolozi, “umjesto da propovijedaju o tome što svijetu treba”, morali raditi direktno s onima čije potrebe ispunjavaju.

“Nick zaista radi ono što govori,” kaže Morgan Hitzig, koja se Peregrineu pridružila po povratku iz Afganistana. Tamo je pomagala mornarici da izvuče američke snage iz zemlje 2021. godine. “On zaista želi razumjeti problem koji svaka agencija za provedbu zakona rješava.” (Hitzig je kompaniju na pustila ranije ove godine kako bi postala investitorica u Venrocku).

Do danas je Peregrine dobio 57 ugovora u različitim policijskim i agencijama za javnu sigurnost diljem SAD-a. Prihodi su im se 2023. godine utrostručili – od 3 do 10 milijuna dolara. Noone očekuje da će se ove godine ponovno utrostručiti na 30 milijuna dolara, potpomognuti s 60 milijuna dolara investicija.

Rast nadzora u stvarnom vremenu

Lokalne policijske uprave nemaju dovoljno sredstava i rijetko kad si mogu priuštiti tehnologiju koju koriste veće agencije. Centri za nadzor u stvarnom vremenu, u industriji poznati kao “centri za zločine u stvarnom vremenu” ili RTCC, zahtijevaju skupi hardver i softver, zbog čega ih često imaju samo veliki odjeli. Peregrineova tehnologija ove centre čini mnogo dostupnijima manjim agencijama.

Što se Noonea tiče, što su troškovi manji, to bolje. “Kada gledam u ugovor od milijun dolara, mislim si da je to previše,” kaže on. “Prosječna vrijednost naših ugovorea je 280.000 godišnje. Da je i manja, bio bih sretan. Imamo jednog klijenta koji sada plaća 32.000 godišnje i to je velika stvar.”

To ne znači da dobro opremljeni odjeli okreću leđa jeftinoj ponudi Peregrinea. U posljednja dva mjeseca je ured šerifa okruga Orange s Peregrineom potpisao ugovor vrijedan 900.000 tisuća dolara. S “dolaskom aplikacija na cloudu, i velike i male agencije mogu koristiti ove moderne tehnologije vrlo jednostavno i uz mnogo manje troškove i infrastrukturu,” kaže Dave Fontneau, zadužen za informiranje u uredu šerifa okruga Orange. Krajem srpnja je čak i policijska uprava Los Angelesa – jedna od najvećih u SAD-u – potpisala 2,8 milijuna dolara vrijedan ugovor s Peregrineom za podršku projekta Blue Light, kojm se žele boriti protiv organiziranog maloprodajnog kriminala.

Ipak, oni koji zagovaraju privatnost zabrinuti su zbog nižih troškova RTCC-ja i neobuzdanog nadzora. “Policijske uprave različitih veličina dobivaju pristup RTCC-ima i to sigurno olakšava mnogo veći pristup snimkama s nadzornih kamera za te manje uprave kojima je nekoć to bilo preskupo,” kaže Beryl Lipton, viša istraživačica u Electronic Frontier Foundationu (EFF). “Te vrste kompanija u suštini će vrlo teško moći štititi privatnost jer su čitavi njihovi temelji nastali na oštećivanju privatnosti”.

Lipton prati rast RTCC-a u takozvanom Atlasu nadzora EFF-a, koji prikazuje da je danas aktivno najmanje 15 tih centara. Ona kaže kako je broj vjerojatno i viši: broj centara porastao je toliko brzo da je teško pratiti točne brojke. I RTCC-ovi i tehnologija Peregrinea mogu omogućiti “prediktivno obavljanje policijskog posla” koje se često kritizira da nepravedno ciljaju siromašnija susjedstva u kojima živi nebijelačko stanovništvo, dodaje.

Kako bi ublažio te strahove, Peregrine je angažirao Adama Kleina, bivšeg predsjednika američkog odbora za privatnost i građanske slobode, agencije koja je pazila da programi za borbu protiv terorizma u NSA-ju, CIA-i, FBI-ju i DHS-u nisu protuustavni. Kao savjetnik kompanije, Klein je zaposlenicima Peregrinea detaljno objašnjavao kako izbjeći česte greške i kako su agencije koje je nadzirao organizirale “arhitekturu” privatnosti i građanskih sloboda oko prikupljanja podataka. “Ako to ne uvedete od početka, teško je to učiniti kasnije kada nešto krene po krivu,” rekao je Klein za Forbes.

U Peregrineu to se pokazuje konstantnim ažuriranjem dnevnika revizije i kontrola pristupa osjetljivim podacima. Na primjer, ako žele potražiti lokacije automobila u čitačima registracijskih oznaka, korisnici moraju unijeti i broj slučaja i tako dati jasan razlog za svoju pretragu. Prepoznavanje lica uopće nije dozvoljeno nakon slučajeva u kojima je pretjerano oslanjanje na tu tehnologiju dovelo do uhićenja pogrešnih osoba. Kako bi nadzirali sustav u potrazi za znakovima zloupotrebe, Peregrine također može izrađivati prikaze ponašanja policije i paziti koliko policajci koriste silu. U ugovorima Peregrine ima i dio koji se bavi zaštitom privatnosti i građanskih sloboda, a u kojemu kompanija podsjeća policajce da su oni čuvari “osjetljivih podataka u ime javnosti”.

Ipak, Noone se neće zadovoljiti da ova tehnologija bude samo korisna za policijski nadzor. Nakon što su uspjeli osuditi dva osumnjičenika za ubojstvo, prisjeća se kako je mislio kako “to definitivno nije dobra stvar. Gledate ih i mislite si: To su dva čovjeka. Što se dogodilo? Zašto su ovdje? Kako su ovdje uopće završili? Kako možemo prekinuti cikluse zločina?”

Noone se nada kako će Peregrine s vremenom pomoći policiji i drugim vladinim agencijama da počnu rješavati društvene probleme zbog kojih ljudi počinju kršiti zakone. Želi otvoriti alate i za druge lokalne agencije kako bi mogle analizirati podatke i shvatiti zašto se zločini događaju u određenom vremenu, na određenom mjestu. “Kada djeca odlaze iz škole? Ima li u blizini otvorenih knjižnica? Što se zapravo nudi u izvannastavnim programima? Sve su to zanimljiva pitanja koja si grad može postaviti,” kaže on.

Autor originalnog članka: Thomas Brewster, Forbes

Link: How A Former Palantir Exec Built A Google-Like Surveillance Tool For The Police

(Prevela: Nataša Belančić)

