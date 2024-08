Lažne meduze, zabrane i kazne: Na što treba paziti pri posjetu evropskim plažama

Uz oštre zabrane u pokušaju kontroliranja pretjeranog turizma, Španjolska i Italija kažnjavaju posjetitelje stotinama eura za kršenje malo poznatih pravila o pušenju, ispijanju alkohola i nošenju neprikladne odjeće pri napuštanju plaže.

“Zabrane na plažama često se uvode kako bi se poboljšala iskustva posjetitelja i olakšao život lokalnom stanovništvu,” objašnjava Schengen News. “Europske plaže među najljepšim su destinacijama za godišnje odmore, a svake godine ih posjećuju milijuni turista kako bi u njima uživali i stvarali trenutke za sjećanje.”

Ali situacija na nekim od najpopularnijih plaža toliko se otela kontroli da su posljednjih godina gradske vlasti donijele niz zabrana i strogih kazni kako bi zaštitile okoliš.

Posjetitelji ne bi trebali pažnju obratiti samo na “nepoznata nova pravila.” Probleme na obalama Europe stvara i jedna manje poznata prijetnja: meduze, ali i još alarmantnija invazija novih vrsta kolokvijalno poznatih kao “lažne meduze”, pogotovo na sjeveru Španjolske, gdje su te vrste prisilile vlasti da zatvore nekoliko plaža.

Započnimo sa zabranama. Schengen News je popisao posljednje mjere Španjolske i Italije kojih morate biti svjesni prije posjeta tim zemljama.

Zabrane, pravila, kazne

Milijuni turista dolaze na njene obale, a ona je postala najposjećenija ljetna destinacija u čitavoj Europi prema indeksu europskog ljetnog turizma. Riječ je o Španjolskoj, a ta zemlja počela je uvoditi restrikcije vezane za odijevanje, održavanje obale i generalno ponašanje turista.

Destinacije među kojima su i Barcelona, Malaga i Palma de Mallorca, izvještava Schengen News, zabranjuju nošenje kupaćih kostima izvan plaža ili bazena. Istu zabranu ima i Sorrento u Italiji. Razne destinacije u Španjolskoj duž mediteranske obale, uključujući i Bendirom, popularan po noćnom životu, kažnjavaju turiste koji pokušavaju “rezervirati” mjesta na plaži ostavljanjem ručnika. Oni koji plivaju i/ili spavaju na plaži između ponoći i sedam ujutro riskiraju kaznu od maksimalno 1.200 eura. Grad kažnjava i one koji piju alkohol i puše cigarete, a kazne dosežu i 2.000 eura. Turisti koji se potpuno razodijevaju na plažama koje nisu nudističke mogu biti kažnjeni s maksimalno 650 eura. U obližnjem Calpeu, posjetitelji koji postavljaju suncobrane, ležaljke ili mreže prije pola 10 ujutro mogu biti kažnjeni s 250 eura. U Barceloni je uvedena i nova kazna, 30 eura za sve koji puše na plaži. Mnogi restorani u ovom popularnom gradu uveli su i pravila odijevanja za posjetitelje plaže: ulaz je zabranjen svima koji nose nogometne dresove, a isto vrijedi i za majice bez naramenica, dodatke kupljene na uličnim štadovima i bilo kakvu odjeću s logotipovima brendova alkohola. Galicija kažnjava sve koji uriniraju (ili obavljaju druge biološke potrebe) na plaži ili u moru. Galicijski grad Vigo kažnjava “kršitelje pravila s ukupno 750 eura. Nova mjera uvedena je nakon što je grad otkrio zabrinjavajuće razine kontaminacije.”

Italija je druga najpopularnija destinacija Europe, a njene stotine plaža privlače milijune turista, pokazuju podaci indeksa. I ova država počela je poduzimati mjere, a one se uglavnom tiču načina na koji se turisti odijevaju.

Sorrento na Amalfijskoj obali kažnjava turiste koji nose kupaće kostime izvan plaža ili bazena s maksimalnih 500 eura. Na Sardiniji su lokalne vlasti uvele zabranu ručnika za sunčanje jer oni skupljaju previše pijeska. Umjesto ručnika, vlasti mole posjetitelje da sa sobom uzmu prostirke. Popularne plaže na Sardiniji uvele su i gornju granicu dnevnih posjetitelja: 1.600 na plaži Cala Sisine, 1.300 na plaži Santa Maria Navarrese i samo 550 na plaži Cala Mariolu. Mnoge plaže naplaćuju ulaz. Otok također kažnjava – s maksimalno 3.500 eura – sve one koji uđu na poznatu plažu Spiaggia Rosa, predivnu plažu s ružičastim pijeskom koja je bila u velikoj opasnosti od turista koji su uništavali okoliš i krali endemski ružičasti pijesak. Poziranje za selfieje u turističkim žarištima u Portofinu može vas stajati do 275 eura. “Mjera je uvedena zbog pretjeranog broja turista na popularnim mjestima, što je otežavalo kretanje i lokalnom stanovništvu, ali i drugim posjetiteljima.” Otok Capri zabranio je na plažama pušenje duhanskih proizvoda, uključujući cigarete i vapeove, ali i bacanje duhanskih proizvoda na tlo, u odvode i u vodu. Oni koji krše pravilo riskiraju kazne od 25 do 500 eura. Vodiči u Veneciji ne smiju koristiti megafone ili zvučnike pri turističkim obilascima sa skupinama. Broj turista u grupama također je ograničen na najviše 25 ljudi. Na legendarnim rimskim “španjolskim stubama” turisti mogu biti kažnjeni s 250 d 400 eura za sjedenje na stubama. Ovu mjeru čak i talijanski aktivisti smatraju pretjeranom.

I druge popularne europske destinacije uvele su stroga pravila u naporima da kontroliraju pretjerani turizam.

U Portugalu turisti mogu biti kažnjeni s čak 4.000 eura za puštanje glasne glabe na plaži. To uključuje i glazbu iz prijenosnih zvučnika. Portugal također ima zabrane i ograničenja na neodobrene utakmice, kampiranje izvan kampova i pecanje u područjima za kupanje. Francuska je zabranila pušenje na plažama. Velika Britanija naplaćuje kazne između 100 i 1.000 funti za šetanje pasa na određenim plažama u periodu od 1. svibnja do 30. rujna, kao i kaznu od maksimalnih 2.500 funti za bacanje smeća, maksimalno 1.000 funti za uzimanje kamenčića i do 1.000 funti za kampiranje na plažama. Grčka ograničava broj ležaljki na plažama diljem zemlje: 70 posto plaža ne smije imati ležaljke, dok će zaštićene plaže dopuštati 15 posto.

Lažne i prave meduze

Problem “lažnih meduza” je kompliciran, pogotovo u Španjolskoj. Proširila se nova vrsta koja nije meduza, ali izgleda kao meduza i njen ubod jednako peče. Upozorenja o lažnim meduzama iznikla su na posjećenim plažama kako bi se turisti držali podalje.

Ova upozorenja, međutim, zapravo su prijevara: ona se proširila na Balearima gdje su lokalni stanovnici kojima su dozlogrdili turisti postavili znakove kojima žele odbiti turiste.

Lažni znakovi postavljeni su i u Mallorci i Minorci. Na engleskom su jeziku, ali manjim fontom na katalonskom stoji: “Otvorena plaža. Ali ne za meduze i turiste.”

“Prave” lažne meduze su životinje koje su se zaista pojavile na plažama duž Mediterana. Stvarale su probleme kupačima na plažama San Sebastiana, a primijećene su i u Cantabriji, Galiciji, Costa Bravi i Andaluziji. Huffington Post kaže kako “lažne meduze stvaraju kaos na španjolskim plažama.”

Stvorenje ima plave ili ljubičaste krakove koji su iznimno otrovni na dodir. La Nueva Espana izvještava kako je posljednjih tjedana pojava ovih meduza izazvala zatvaranje velikog broja popularnih plaža.

Znanstvenog naziva physalia physalis, izgleda vrlo slično kao meduza, no zapravo se radi o skupini organizama koja funkcionira kao kolonija kako bi preživjela.

Do povećanja broja ovakvih organizama, ali i stvarnih meduza, dolazi zbog “onečišćenja, zagrijavanja vode i nestašice predatora.”

Autor originalnog članka: Cecilia Rodriguez, viša suradnica Forbesa

Link: Fake Jellyfish, Bans And Fines To Beware Of When Visiting European Beaches

(Prevela: Nataša Belančić)

