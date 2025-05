I bez radnog iskustva možete privući pažnju poslodavca: Evo kako to da učinite

Budimo iskreni: većina radnih biografija izgleda isto. Većina sadrži iste fraze, nabrojane stavke i uobičajeni naslov na LinkedInu: „U potrazi za novim prilikama“.

Ne mogu ni da izbrojim koliko puta mi je neko na koučing pozivu rekao: „Prijavio/la sam se na oglase za desetine poslova, ali mi se niko ne javlja.“

Kada pogledam njihov profil ili CV, priča je gotovo uvijek ista – imaju dobro iskustvo, ali je predstavljeno isto kao kod svih ostalih.

A evo u čemu je stvar: u 2025. godini, način na koji ste predstavljate važan je isto koliko i ono što ste postigli. Iskustvo vas samo po sebi neće izdvojiti iz mase.

A šta hoće? Prisustvo, jasnoća i malo kreativnosti.

Evo tri jednostavna načina da odmah povećate svoju šansu za zaposlenje — bez dodatnog iskustva.

Izgledajte sređeno – vizuelno i digitalno

Prošlo je vrijeme kada se prvi utisak stvarao tek u prostoriji za intervju. On danas počinje onog trenutka kada neko pogleda vaš CV, portfolio ili LinkedIn profil.

Jedno istraživanje kompanije CareerBuilder pokazalo je da je 47 odsto poslodavaca manje sklono da pozove kandidata na razgovor, ako ga ne mogu pronaći na internetu. To znači da vaš digitalni trag govori prije nego što uopšte dobijete priliku.

Menadžeri za zapošljavanje svakodnevno pregledaju gomilu radnih biografija i portfolija. Ako vaš CV još izgleda kao da je rađen u wordu 1990. godine, vjerovatno propuštate veliku priliku.

Dobra vijest je da ne morate biti dizajner da bi vaš CV izgledao uredno i profesionalno. Bilo da preuzmete jedan od besplatnih šablona za CV (dizajniranih tako da vaše vještine dođu do izražaja) ili koristite alat poput Adobe Express-a da napravite dotjerane i brendirane materijale za svoj CV, portfolio ili LinkedIn baner – cilj je isti: učinite da neko lako vidi vašu vrijednost.

Foto: Shutterstock

Pravila koja vrijedi pratiti:

Izaberite čist i profesionalan font – Helvetica, Arial ili Times New Roman su uvijek siguran izbor;

Održavajte dosljedan format. Veličine naslova, razmaci i oznake u listama treba da budu usklađeni;

Dajte sadržaju prostora da „diše“. Nemojte da pretrpavate stranicu informacijama – ostavite dovoljno praznog prostora, naročito po ivicama.

I nije riječ samo o CV-u. Uređen portfolio pokazuje da ste ozbiljno razmislili o tome kako predstavljate svoj rad. Čist dizajn omogućava da vaše vještine dođu do izražaja i da ljudi ostanu fokusirani na ono najvažnije, a to su vaši rezultati.

Preporučujem da ne počinjete sve od nule. Pogledajte primjere na Adobe Express-u ili jednostavno pretražite Google za inspiraciju. Na taj način možete brzo da pretvorite svoje ideje u nešto što izgleda spremno za tržište rada.

Taj mali, promišljeni dodatni portfolio šalje jasnu poruku timu koji zapošljava. Da vam je stalo da odete korak dalje od osnovnog. Pokazujete da razumijete ulogu, da ste se pripremili i da ste spremni da doprinesete.

Znate kako da ispričate priču

Vjerovatno ste ovo već čuli, ali vrijedi ponoviti: dobra priča privlači pažnju.

Svi mogu da napišu „vodio/la tim“ ili „upravljao/la projektom“ u svom CV-u. Ali ono što zaista ima težinu jeste priča iza tih rečenica. Šta se promijenilo zahvaljujući vama? Da li ste pojednostavili neki proces? Da li ste pomogli nekome da brže postigne cilj, ili poboljšali neki rezultat? To su stvari koje se pamte.

Kada predstavite svoje iskustvo kroz priču, dajete svom radu kontekst. Pokazujete zašto su vaše vještine važne – ne samo šta ste radili. Ovo posebno dolazi do izražaja ako vam karijerni put nije bio „klasičan“.

Takođe, to vam daje priliku da istaknete meke vještine – one koje često prave najveću razliku u timu. Rešavanje konflikta, prilagođavanje teškoj situaciji ili povezivanje ljudi – to su trenuci koji otkrivaju ko ste zapravo. Umjesto da jednostavno napišete „dobre komunikacione vještine“ ili „timski igrač“, dozvolite da vaši primjeri govore umjesto vas.

Ovaj pristup možete primijeniti svuda: bilo da pišete prijavu za posao, sekciju „O meni“ u portfoliju, ili razgovarate na intervjuu, ispričajte kompletnu priču:

Gdje ste počeli

Koje ste izazove savladali

Kako su vaše akcije uticale na krajnji rezultat.

Snažna priča može da vas izdvoji čak i pored nekoga sa „jačom“ titulom. Na kraju krajeva, diplome i zvanja otvaraju vrata, ali priče stvaraju veze.

Pokazujete inicijativu i prije nego što vas zaposle

Ovdje većina kandidata napravi grešku.

Uobičajen pristup izgleda ovako: pronađete oglas, sredite CV, kliknete „Prijavi se“ i nadate se najboljem. Međutim, faza prijave je zapravo jedno od najlakših mjesta da se izdvojite, jer većina kandidata stane kod osnova. Malo dodatnog razmišljanja može napraviti ogromnu razliku.

Jedan od najpametnijih načina da to postignete jeste da pokažete kako već razmišljate kao član tima. Umjesto da pošaljete samo CV, dodajte i nešto što pokazuje vašu inicijativu.

Ako se prijavljujete za poziciju u oblasti sadržaja, napišite kratak blog post ili prepravite neki naslov sa njihove stranice. Ako ciljate na dizajn ili marketing, napravite primjer Instagram objave ili jednostavan predlog kampanje na jednoj stranici. Ako želite da radite u oblasti analize podataka, analizirajte njihove finansije ili podatke koji su javno dostupni.

Ne treba vam deset godina iskustva da bi bili zapošljivi. Treba vam jasnoća, prisutnost i spremnost da odete korak dalje od drugih.

Počnite od toga kako se predstavljate.

Ispričajte svoju priču kako treba.

I pokažite inicijativu – čak i u malim stvarima.

Navijam za vas!

Sho Dewan, saradnik Forbesa

3 Career Hacks To Instantly Boost Hireability (No Experience Needed)

