Forbes preporuka 12 maratona na koje vrijedi otputovati ove godine

Od Arube do Vankuvera, ovi slikoviti maratoni (i jedan vertikalni izazov) inspirisaće vas da obujete patike i pretrčite 42,2 kilometra.

Drugi petak u januaru postao je poznat kao Dan odustajanja, jer je to dan kada većina ljudi odustaje od svojih novogodišnjih odluka. Kada volja za zdravijom ishranom, tačnošću ili redovnim vežbanjem počinje da slabi.

Ali ako ste riješili da 2025. bude godina kada ćete istrčati maraton, urednici Forbes Travel Guide-a pripremili su pregled izuzetnih trka širom svijeta koje nude zadivljujuće pejzaže duž svojih zahtjevnih staza.

Evo 12 maratona koji su vrijedni truda ove godine:

Malta maraton

Datum trke: 23. februar

Ove godine Malta maraton slavi 40. izdanje i očekuje rekord sa više od 1.200 učesnika. Staza vodi trkače kroz slikovit i izazovan teren, prikazujući raznovrsne pejzaže Malte i istorijske znamenitosti. I maraton i polumaraton pretežno idu nizbrdo. Počinju u Mdini, srednjovekovnoj prijestolnici ove ostrvske države na visini od 190 metara. Prolaze kroz šarmantne gradiće i završavajući na nivou mora.

Maraton u Rimu

Datum trke: 16. mart

Shutterstock/Photo-Video Lab

Postoji li maraton koji prolazi pored više kultnih znamenitosti? Maraton u Rimu koristi svoj jedinstveni dizajn staze. Gotovo šest kilometara je popločano kockama. Prolazi se pored Koloseuma, Cirka Maksimusa, Španskih stepenica i drugih znamenitosti. Brži trkači neće imati mnogo vremena da uživaju u rimskim pejzažima. Ali, oni koji idu laganijim tempom mogu napraviti nezaboravne mentalne fotografije. A možda i nekoliko pravih.

Bostonski maraton

Datum trke: 21. april

Shutterstock/Marcio Jose Bastos Silva

Pokrenut 1897. godine, legendarni bostonski maraton je najstarija godišnja trka na svijetu sa jednom od najtežih staza. Na Dan patriota (praznik u Masačusetsu u znak sjećanja na prvu bitku Američke revolucije), više od 30.000 trkača startuje iz predgrađa Hopkintona. I suočava se sa ozloglašenim usponom „Heartbreak Hill“ (tokom 32. kilometra) prije nego što završe blizu Bostonske javne biblioteke.

Vankuver maraton

Datum trke: 4. maj

Kako se temperature počinju zagrijavati u jugozapadnoj Britanskoj Kolumbiji, uzbuđenje oko najvećeg maratona u Kanadi raste. Pored idealnih vremenskih uslova, više od 20.000 učesnika svake godine uživa u slikovitoj stazi koja prolazi kroz različite dijelove grada. Poput plaže Vrek, Jeltauna i Zapadnog kraja, prije nego što se završi u centru grada.

Maraton na Arubi

Datum trke: 8. juna

Vrućina je najgori neprijatelj maratonaca, zbog čega se mnogi od najpoznatijih svjetskih maratona održavaju na jesen. Ili bar u hladnijim vremenskim uslovima. Međutim, trčanje 42,2 kilometra u suncem obasjanom raju sigurno će nadoknaditi dio napora. Staza koja prolazi duž zapadne obale Arube vodi trkače kroz palme i domaće drveće divi-divi. Trči se pored tirkizne vode plaže Igl i kraj 30 metara visokog svjetionika Kalifornija. Jedne od najpopularnijih znamenitosti ostrva. Završava se ceremonijom dodjele nagrada – i zabavom – na plaži.

Maraton du Medok

Datum trke: 6. septembar

FIEVEZ / Sipa Press / Profimedia

S ljubavlju nazivan „najveselijim maratonom na svijetu“, ovaj nekonvencionalni maraton ima stanice sa vinom i sirom. Takođe, šarene tematske aktivnosti i učesnike u smiješnim (često vinskim) kostimima. To je dan ispunjen osmjesima i uživanjem – sve dok finiš ne bude na vidiku.

Budimpeštanski maraton

Datum trke: 12. oktobar

Shutterstock/Sriya Pixels

Budimpeštanski maraton ima prelijepu stazu koja prikazuje čuvenu Andraši aveniju, Lančani most, Dunav i Budimski dvorac. Trka se simbolično završava na Trgu heroja. Za one koji nisu spremni za cijelih 42,2 kilometra, vikend maratona uključuje niz događaja za trkače svih nivoa. Uključujući trke na pet km, 10 km i nekoliko štafeta na duge staze.

Čikaški maraton

Datum trke: 12. oktobar

Shutterstock/John Gress Media Inc

Ravna i brza staza dugo je omiljena među trkačima. Rekordnih 160.000 ljudi se prijavilo za 2025. godinu. Trka prolazi kroz 29 čikaških četvrti, uključujući Pilsen (gdje marijači bendovi sviraju blizu 30. kilometra) i Kinesku četvrt (gdje se oko 34. kilometra izvode plesovi lavova). Maraton počinje i završava se u Grant Parku, uključujući Maggie Daley park, fontanu Buckingham (jednu od najvećih fontana na svijetu) i Institut umjetnosti.

Lisabonski maraton

Datum trke: 25. oktobar

Shutterstock/Manuel Fernandes

Lisabonski maraton nudi jednu od najljepših ruta u Evropi, jer cijela staza ide duž mora i drugih vodenih površina. Počinje u Karkavelosu, vijuga duž Atlantskog okeana i rijeke Težo. Završava se na trgu Praça do Comércio, okrenutom prema luci.

Njujorški maraton

Datum trke: 2. novembar

Shutterstock/Joseph Sohm

Njujorški maraton je najveća trka na svijetu. Više od 55.000 ljudi završilo je trku 2024. godine. I smatra se neslužbenim praznikom za hiljade gledalaca koji glasno bodre trkače dok prolaze kroz svih pet okruga. Trka počinje na Stejten Ajlendu, a trkači prelaze pet mostova i prolaze kroz četvrti u Bruklinu, Kvinsu i Bronksu prije nego što stignu do čuvenog finiša u Central Parku, kod restorana Tavern on the Green.

Maraton u Singapuru

Datum trke: decembar

Shutterstock/Rocis

Pun zaokreta, oštrih skretanja i brzih pravaca, maraton u Singapuru skoro podsjeća na auto-trku. Zato i ima smisla da staza počinje kod zgrade F1 Pit Building. Iako detalji za događaj 2025. još nisu objavljeni, ako budu slični prošlogodišnjim, gledaoci mogu očekivati nezaboravan završetak na slikovitom Andersonovom mostu.

Kiawah Island maraton, Južna Karolina

Datum trke: 13. decembar

Već 46 godina trkači istražuju slikovite predjele Lowcountry oblasti na Kiawah ostrvu. To je barijerno ostrvo blizu Čarlstona. U prosjeku ima visinu od samo dva metra iznad nivoa mora. Jedinstveni teren pomogao je mnogim trkačima da postignu lične rekorde i kvalifikuju se za Bostonski maraton. Prirodne znamenitosti duž staze – kao što je prelijepa tačka Ibis Pond Overlook, koja je blizu polovine trke – takođe pružaju veliku motivaciju.

Bonus trka: Lotte World Tower Sky Run, Seul

Datum trke: april

Nisu svi maratoni horizontalni tokom 42,2 kilometra. Ova godišnja trka, dio globalne serije, zahtjeva izdržljivost za uspon na najveći i najviši vertikalni maraton u Koreji. Učesnici se penju na 123 sprata kule u Seulu, šeste najviše zgrade na svijetu. To je ukupno 2.917 stepenika (više od 550 metara) na čijem vrhu vas očekuju nenadmašni pogledi i nagrade. Održava se od 2017. godine, a prošle godine je privukla rekordnih 2.200 učesnika iz Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Malezije i drugih zemalja.

