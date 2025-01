Ove godine očekuju se tri nova trenda u wellness turizmu: Evo gdje ih možete isprobati

Od novog stila joge, preko sportskih sadržaja u Istri do utočišta na padinama Alpi koji goste vraćaju prirodi, ovo su nova, transformativna iskustva koja nudi Europa.

Tržište wellness putovanja vjerojatno je u 2024. godini premašilo 1 bilijun dolara na globalnoj razini, pokazuju podaci Global Wellness Institutea. Ljudi diljem svijeta sve više prioritiziraju zdravlje i blagostanje, a upravo zato Forbes donosi neka od najnovijih iskustava koja u ovom segmentu nudi i Europa.

Renesansa tenisa u resortima

Sportovi koji se igraju reketom postaju prvi izbor svih onih koje zanimaju wellness i dugovječnost – osobe koje se bave ovim sportovima u prosjeku žive 3,7 godina dulje od onih koji to nečine. Tenis, skvoš i badminton su najbolji, a studija objavljena u časopisu British Journal of Sports Medicine pokazuje kako oni koji igraju ta tri sporta imaju čak 47 posto manji rizik od preuranjene smrti.

Ne samo da ove aktivnosti poboljšavaju fizičku formu, već imaju i pozitivan učinak na mentalno zdravlje, oslobađajući endorfine koji smanjuju stres i anksioznost. Zbog toga hoteli i resorti sve više u sadržajima nude takve sportove, kreirajući dinamičnu ponudu koja miješa zabavu i tjelovježbu.

Marbella Club u Španjolskoj mjesto je gdje gosti mogu igrati padel, najbrže rastući sport s reketom u Europi. S pogledom na planinu La Concha, svi koji odsjedaju mogu odabrati igru s trenerom ili zabavu s obitelji i prijateljima.

Tu je i Hotel Castello di Reschio u talijanskoj Umbriji, koji nudi vrhunsko iskustvo igranja tenisa na besprijekornim terenima. Gostima su na raspolaganju i profesionalni treneri i paviljon za odmor između mečeva, sve usred prekrasnog umbrijskog krajolika.

A ni Hrvatska ne zaostaje: Meneghetti Wine Hotel & Winery u Istri otkrio je svoje nove teniske terene. Ovo je pravi raj za teniske entuzijazte: u obližnjem Umagu igra se Croatia Open, a teniska akademija u tom gradu smatra se jednom od najboljih na Mediteranu.

Terapeutsko iskustvo šuma nastavlja fascinirati putnike

Putnici sve više traže iskustva kojima je u srcu priroda. Indeks razvoja putovanja i turizma Svjetskog ekonomskog foruma naglašava rast trenda ka odsjedanju u prirodi korisnom za tjelesno i mentalno zdravlje. Ovo skretanje ka biofiliji – prirođenoj vezi s prirodom – dokazano snižava krvni tlak, osnažuje imunitet i smanjuje hormone stresa.

Ovom pokretu pridružio se eriro, novi hotel u Alpama otvoren u kolovozu 2024. godine. Nalazi se na dnu planinskog lanca Zugspitze u austrijskom Tirolu. Do njega se može doći jedino žičarom, jer se tako smanjuje šteta za okoliš. Hotel ima tek devet soba, a goste poziva da urone u alpske tradicije regije.

Planinarenje s vodičem i meditacija u šumi gostima pomaže u potpunosti se povezati s prirodom. Sobe nemaju televizore, a Wi-Fi je dostupan jedino u apartmanima, što svima koji ovdje odsjedaju omogućava da se potpuno isključe iz buke svijeta. Spa hotela nalazi se na najnižem katu, gdje gosti mogu uživati u prilagođenim tretmanima okruženi raskošnim livadama i s pogledom na šume Tirola i planinu Tajakopf.

Vježbajte jogu za skijaše

“Sve više putnika traži kombinaciju pustolovina i opuštanja,” piše Luxury Travel Magazine. Zato je hotel Arula Chalets u Austriji uveo novo, restorativno iskustvo na planini. Nakon dana provedenog na skijalištu, pravi lijek je takozvana “snowga”, odnosno joga za skijaše, koju vodi trenerica joge u hotelu, Anna Kanonier.

Ova vrsta joge fokusirana je na poze za skijaše koje pomažu spriječiti ozljede pri aktivnostima. Gosti se mogu osvježiti kroz sinergiju vježbi disanja, liječenja zvukom i ayurvedskih tretmana kako bi mirno povezali svoje tijelo, um i dušu.

