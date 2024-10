Forbes donosi četiri najbolja evropska hotela za učenje novih vještina, u ponudi je i – jodlanje

Od jodlanja u austrijskim Alpama do izrade glinenih predmeta u Portugalu, Forbes donosi neke od najzanimljivijih tečajeva na koje možete otići na svojem sljedećem odmoru.

Odmori u kojima ne radimo ništa hrane dušu, ali putovanja također mogu biti način da naučimo nešto novo o drugačijim kulturama i tradicijama. Mnogi europski hoteli nude programe u kojima gostima pomažu savladati novu vještinu.

Eriro, Austrija

Naučite drvodjelstvo, jodlanje ili planinski biciklizam

Visoko u austrijskim Alpama, na 1550 metara nadmorske visine, nalazi se Eriro, skriveni hotel sa samo devet soba do kojega se može doći jedino žičarom. Riječ “eriro” na staroom njemačkom znači “početak šume”, a misija hotela je goste uroniti u prirodu uz pomoć starih planinarskih tradicija.

Uz vodiče možete bosonogi otići na planinarenje kroz šumu ili meditaciju u divljini. Možete voziti i bicikl kroz planine, penjati se, naučiti izrađivati predmete od sirovih materijala poput drveta ili kamena, uživati u skijanju ili isprobati jodlanje.

São Lourenço Do Barrocal, Portugal

Otkrijte staru umjetnost lončarstva

Smješten u livadama divljeg cvijeća, maslinika i vinograda u portugalskoj regiji Alentejo, São Lourenço Do Barrocal nedavno je restauriran hotel s vinarijom i toplicama. Imanje nudi raznolike radionice, uključujući i tečaj na kojemu uz lokalnu keramičarku Helene Fale gosti mogu naučiti antičku alentejsku umjetnost lončarstva. Radeći s lončarskim kolom gosti mogu sami izraditi i ukrašavati predmete.

Castello di Reschio, Italija

Vježbajte kaligrafiju i vezenje

U srcu ogromnog pastirskog imanja u talijanskoj Umbriji, hotel Castello di Reschio otvoren je ove godine, a goste poziva da se uključe u tradicionalne umjetnosti. Inspirirani starim praksama redovnika, gosti hotela mogu savladati kaligrafiju, a mogu se okušati i u vezenju. One koji vole praktičnu umjetnost vješti obrtnici naučit će kako izraditi košare na čak pet različitih načina.

Badrutt’s Palace, Švicarska

Naučite novi sport – skijoring

Hotel Badrutt’s Palace u švicarskom St. Moritzu priprema se za svoju nevjerojatnu 129. zimsku sezonu, u kojoj će gosti tijekom dana moći uživati u zimskim aktivnostima, a navečer u fine diningu. Jedna od aktivnosti koju nudi ovaj legendarni hotel je takozvani skijoring, sport norveškog podrijetla u kojemu osobu na skijama po zamrznutom jezeru vuče konj.

Korijeni ovog sporta sežu do davnih dana kada su lovci na Arktiku uz pomoć sobova prelazili smrznutu prirodu u potrazi za hranom. U obližnjem gradu Samedanu, gosti Badrutt’s Palacea mogu isprobati ovaj sport uz pomoć jahača koji kontroliraju konja radi dodatne sigurnosti.

