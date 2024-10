Ovo su superjahte najbogatijih Amerikanaca, a najskuplja je ona Jeffa Bezosa

Forbes je po prvi put istražio koliko jahti posjeduje 400 najbogatijih Amerikanaca i koliko one vrijede. Amerikanci nemaju najvrijednije jahte na svijetu, ali su uvjerljivo najbrojnija skupina među vlasnicima svih superjahti.

Ponekad simboli bogatstva multimilijardera zastare. Član Forbes 400 Shahid Khan i vlasnik tvrtke dobavljača autodijelova Flex-N-Gate odlučio je 2020. da njegovu superjahtu Kismet treba unaprijediti. Potrošio je gotovo 390 milijuna dolara na izgradnju nove superjahte od 120 metara — također nazvane Kismet, koja je isporučena u travnju. Nova plutajuća platforma ima kamine, staklene prozore od poda do stropa i pramac u obliku jaguara (vjerojatno posveta Khanovom Jacksonville NFL timu) plus sve uobičajene ukrase za jahte, od helidroma do bazena obloženog mozaikom.

Ali prvo je morao napraviti mjesta. Prošlog rujna prodao je svoju prethodnu jahtu — također nazvanu Kismet — za 159 milijuna dolara Ericu Schmidtu, bivšem izvršnom direktoru Googlea. Schmidt je bio u potrazi za novim brodom nakon što je njegova planirana kupnja 82-metarske Alfe Nero od 67 milijuna dolara propala, navodno zbog zabrinutosti da će navodni vlasnik jahte, sankcionirani ruski oligarh, tužiti kako bi vratio kontrolu. (Jahta, koju su američke vlasti zamrznule 2022. i koja je stajala besposlena u otočnoj državi Antigua i Barbuda, na kraju je u srpnju prodana za 40 milijuna dolara neimenovanom kupcu.)

Najviše jahti imaju Amerikanci, Rusi drugi

Khan i Schmidt nisu jedini američki milijarderi koji vole jahte. Dok su najveće i najvrjednije jahte na svijetu u vlasništvu bliskoistočnih kraljevskih obitelji i ruskih oligarha (zapravo, svih 17 najdužih jahti u vlasništvu su pojedinaca iz ove dvije skupine), Amerikanci ih posjeduju najviše. Otprilike svaka četvrta superjahta, a po definiciji to su obično one duže od 40 metara, pripada nekom Amerikancu. To je tri puta više nego što ih imaju Rusi, drugi po brojnosti vlasnici superjahti, prema podacima industrijske publikacije SuperYacht Times.

Po prvi put ikada, Forbes je sastavio popis svih jahti u vlasništvu 400 najbogatijih Amerikanaca. Zajedno, Forbes procjenjuje da 40 članova Forbes 400 posjeduje najmanje 60 jahti vrijednih više od šest milijardi dolara, prema stručnjacima za procjenu jahti VesselsValue. Neki posjeduju više njih, dok se drugi fokusiraju na jednu ekstravagantnu konstrukciju, koja može koštati stotine milijuna dolara.

Ovi brodovi variraju od skromne 36-metarske Rusalke Igora Olenicoffa vrijedne dva milijuna dolara, do grandioznih jahti, poput Rising Suna Davida Geffena. To je 18. po veličini jahta na svijetu. Sa 138 metara najduža je jahta u vlasništvu nekog Amerikanca. Opremljena je košarkaškim igralištem koje se pretvara u helidrom, a ugostila je slavne osobe poput Leonarda DiCaprija i kolegice milijarderke Oprah Winfrey. Najvrjednija jahta u američkom vlasništvu je Koru Jeffa Bezosa, po narudžbi izrađena jedrilica duga 127 metara. Vrijednost joj se procjenjuje na 500 milijuna dolara.

Geffen ima najveću, Bezos najskuplju, a Newell ima cijelu flotu

Dok Geffen posjeduje najveću, a Bezos najvrjedniju, Gabe Newell — suosnivač tvrtke za video igre Valve — posjeduje najviše jahti. Njegovih šest brodova (plus nekoliko podmornica), kojima upravlja preko svoje pomorske istraživačke organizacije Inkfish, čine najveću flotu među najbogatijim Amerikancima.

Newell nije jedini Amerikanac čija ljubav prema plutajućim vilama izgleda barem djelomično proizlazi iz strasti za boljim razumijevanjem oceana. Bivši izvršni direktor Googlea Schmidt kupio je 2021. Falkor Too, istraživački brod vrijedan 75 milijuna dolara preko svoje neprofitne organizacije Schmidt Ocean Institute. Ray Dalio, osnivač hedge fonda Bridgewater Associates, vlasnik je OceanXplorera vrijednog 82 milijuna dolara, naprednog istraživačkog broda koji je vlastitu TV emisiju na National Geographicu.

Ponekad posjedovanje superjahte može biti obaveza, ili još gore – biti pogubno. To se najbolje vidi iz tragedija u kolovozu, u kojoj je potonula jahta Bayesian nekadašnjeg milijardera Michaela Lyncha. Lynch i šest drugih, poginuli su prilikom njenog potonuća u blizini talijanske obale. Istog mjeseca, 78-metarska jahta Venus Laurene Powell Jobs vrijedna 81 milijun dolara sudarila se s Lady Moura, jahtom u vlasništvu meksičkog milijardera Ricarda Salinasa Pliega. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Početkom 2020. jahta Samadhi, milijardera hedge fonda Daniela Loeba, duga 60 metara i vrijedna 45 milijuna dolara oštetila je koraljni greben u Belizeu. Loeb s ispričao i obvezao surađivati ​​s lokalnom grupom za očuvanje na obnovi grebena.

Evo popisa jahti koje posjeduje 400 najbogatijih Amerikanaca:

Koru

Vlasnik: Jeff Bezos

Veličina: 127 metara

Procijenjena vrijednost: 500 milijuna dolara

Jahta Koru Jeffa Bezosa; Foto: Oceanco

Jedrilica izrađena po narudžbi druga je po veličini te vrste na svijetu. (Prva je SY A ruskog milijardera Andreja Melničenka). Nazvana je po riječi Koru na maorskom jeziku Novog Zelanda, što znači spiralni oblik raširenog lišća srebrne paprati, što je simbol harmonije i vječnog kretanja. Jahta je nakratko izazvala kontroverze kada je njezin nizozemski graditelj, Oceanco, predložio djelomično rastavljanje povijesnog mosta u Rotterdamu kako bi mogla proći ispod njega. Nakon lokalnih prosvjeda, ipak je prošla negdje drugo. Dolazi s vlastitim pratećim brodom imenom Abeona, vrijednim 53 milijuna dolara. Na pramcu jedrilice se nalazi skulptura žene za koju mnogi vjeruju da je napravljena po uzoru na Bezosovu djevojku, Lauren Sánchez. Ona je tvrdnju demantirala, i rekla da prikazuje nordijsku božicu Freyju.

Kismet

Vlasnik: Shahid Khan

Veličina: 121 metar

Procijenjena vrijednost: 390 milijuna

Jahta Kismet Shakida Khana; Foto: Lurssen

Treća jahta nazvana Kismet (što znači sudbina) izgrađena je za Khana. Najnovija verzija je imala kodni naziv Project Jag prije nego što je isporučena 2024. godine. (Prethodne iteracije Kismeta ugostile su glazbene goste, uključujući Charli XCX i Noela Gallaghera iz Oasisa.) Jahta je udobna, s “wellness apartmanom sa sedam zvjezdica” koji dolazi s hamamom, saunom i komorom za krioterapiju. Ima i privatnu sobu za tretmane sa stolom za masažu i kadom za kromoterapiju. Vodena tema nastavlja se u donjoj palubi, koja se može pohvaliti “Nemo kinom” sa 380-centimetarskim TV-om i podvodnim prostorom za sjedenje.

Launchpad

Vlasnik: Mark Zuckerberg

Veličina: 121 metar

Procijenjena vrijednost: 390 milijuna dolara

Jahta Launchpad Marka Zuckerberga: Foto: Feadship

Iako je Zuckerberg relativno nov u svijetu jahti, nije štedio na veličini. To je najveća jahta koju je izgradilo poznato brodogradilište Feadship do početka 2024. godine kad je isporučena. Izvorno se zvala Katuša i gradila se za ruskog metalskog tajkuna Vladimira Potanina. Tamnoplavog trupa i zakrivljenih oblika, ima sav tipičan luksuz superjahte: dva helidroma, bazen s pomičnim podom i privatnu vanjsku palubu s jacuzzijem.

Project Y722

Vlasnik: Gabe Newell

Veličina: 110 metara

Procijenjena vrijednost: 335 milijuna

Još u potpunosti nedovršena jahta Project Y722; Foto: Oceanco

Projekt Y722 koji tek treba biti isporučen je dragulj u floti brodova Gabea Newella, prilagođeno plovilo koje je izgradio nizozemski Oceanco. Megajahta “opremljena budućnošću” dolazi s vlastitom dizel-električnom elektranom i sustavom za pohranu energije iz baterije, što omogućuje “produljena razdoblja tihog rada bez emisija” prema tvrtki. Očekuje se da će biti isporučena 2025. godine.

Norn

Vlasnik: Charles Simonyi

Veličina: 90 metara

Procijenjena vrijednost: 250 milijuna dolara

Jahta Norn Charlesa Simonyija

Norn, jahta koju je izgradio Lurssen, više nalikuje razaraču američke mornarice nego tipičnoj superjahti, s oštrim, kutnim kutovima i pramcem u vojnom stilu. Ipak, graditelji nisu štedjeli na luksuzu za njegovog vlasnika Charlesa Simonyija, ranog zaposlenika Microsofta koji je kasnije prodao startup svojoj staroj tvrtki: Norn ima kino na otvorenom i bazen s podiznim podom koji se pretvara u plesni podij.

Moon Rise

Vlasnik: Jan Koum

Veličina: 99 metara

Procijenjena vrijednost: 237 milijuna dolara

Jahta Moon Rise Jana Kouma; Foto: Feadship

Jedan od četiri broda u floti suosnivača WhatsAppa Jana Kouma, Moonrise je dojmljiva jahta s palubama od tikovine. Ima i i helidrom – koja stvara oštar kontrast sa njenim bijelim čeličnim trupom i aluminijskom strukturom. Njegov prateći brod, Nebula, najveći je ikada proizveden od strane njegovog graditelja, Astillerosa Armóna, i ima klimatizirani hangar za helikoptere. Kad Koumu dosadi, uvijek može sjesti na svoju jahtu Mogambo od 68 milijuna dolara, dugu 73 metra s vlastitim pratećim brodom, Power Play.

Kaos

Vlasnik: Nancy Walton Laurie

Veličina: 110 metara

Procijenjena vrijednost: 236 milijuna dolara

Jahta Kaos Nancy Walton Laurie; Foto: Oceanco

Bravo Eugenia

Vlasnik: Jerry Jones

Veličina: 109 metara

Procijenjena vrijednost: 223 milijuna dolara

Jahta Bravo Eugenia Jerryja Jonesa; Foto: Oceanco

Rising Sun

Vlasnik: David Geffen

Veličina: 138 metara

Procijenjena vrijednost: 214 milijuna dolara

Jahta Rising Sun Davida Geffena; Foto: Lurssen

Viva

Vlasnik: Frank Fertitta, III.

Veličina: 94 metra

Procijenjena vrijednost: 190 milijuna dolara

Lady S

Vlasnik: Dan Snyder

Vlasnik: 93 metra

Procijenjena vrijednost: 186 milijuna dolara

DreAMBoat

Vlasnik: Arthur Blank

Veličina: 90 metara

Procijenjena vrijednost: 170 milijuna dolara

Lonian

Vlasnik: Lorenzo Fertitta

Veličina: 87 metara

Procijenjena vrijednost: 162 milijuna dolara

Attessa V

Vlasnik: Dennis Washington

Veličina: 95 metara

Procijenjena vrijednost: 160 milijuna dolara

Whisper

Vlasnik: Eric Schmidt

Veličina: 95 metara

Procijenjena vrijednost: 159 milijuna dolara

Boardwalk

Vlasnik: Tilman Fertitta

Veličina: 76 metara

Procijenjena vrijednost: 150 milijuna dolara

Tranquility

Vlasnik: Gabe Newell

Veličina: 91 metar

Procijenjena vrijednost: 135 milijuna dolara

Infinity

Vlasnik: Eric Smidt

Veličina: 117 metara

Procijenjena vrijednost: 134 milijuna dolara

Podium

Vlasnik: Roger Penske

Veličina: 72 metra

Procijenjena vrijednost: 117 milijuna dolara

Musashi

Vlasnik: Larry Ellison

Veličina: 87 metara

Procijenjena vrijednost: 108 milijuna dolara

Attessa IV

Vlasnik: Dennis Washington

Veličina: 101 metar

Procijenjena vrijednost: 105 milijuna dolara

Archimedes

Vlasnik: Marilyn Simons

Veličina: 67 metara

Procijenjena vrijednost: 100 milijuna dolara

Sixth Sense

Vlasnik: Micky Arison

Veličina: 74 metra

Procijenjena vrijednost: 95 milijuna dolara

OceanXplorer

Vlasnik: Ray Dalio

Veličina: 87 metara

Procijenjena vrijednost: 82 milijuna dolara

Venus

Vlasnik: Laurene Powell Jobs

Veličina: 78 metara

Procijenjena vrijednost: 81 milijun dolara

Rocinante

Vlasnik: Gabe Newell

Veličina: 78 metara

Procijenjena vrijednost: 80 milijuna dolara

Odessa II

Vlasnik: Len Blavatnik

Veličina: 73 metra

Procijenjena vrijednost: 79 milijuna dolara

Invictus

Vlasnik: Rick Caruso

Veličina: 86 metara

Procijenjena vrijednost: 70 milijuna dolara

Mogambo

Vlasnik: Jan Koum

Veličina: 74 metra

Procijenjena vrijednost: 68 milijuna dolara

Aquila

Vlasnik: Ann Walton Kroenke

Veličina: 86 metara

Procijenjena vrijednost: 67 milijuna dolara

Eminence

Vlasnik: Haim Saban

Veličina: 78 metara

Procijenjena vrijednost: 65 milijuna dolara

Kathryn

Vlasnik: Orlando Bravo

Veličina: 58 metara

Procijenjena vrijednost: 65 milijuna dolara

Top Five II

Vlasnik: Terrence Pegula

Veličina: 61 metar

Procijenjena vrijednost: 63 milijuna dolara

Abeona (prateći brod)

Vlasnik: Jeff Bezos

Veličina: 75 metara

Procijenjena vrijednost: 53 milijuna dolara

Attessa III

Vlasnik: Dennis Washington

Veličina: 68 metara

Procijenjena vrijednost: 52 milijuna dolara

Limitless

Vlasnik: Les Wexner

Veličina: 96 metara

Procijenjena vrijednost: 51 milijun dolara

Wingman (prateći brod)

Vlasnik: Mark Zuckerberg

Veličina: 67 metara

Procijenjena vrijednost: 51 milijun dolara

Samadhi

Vlasnik: Daniel Loeb

Veličina: 60 metara

Procijenjena vrijednost: 45 milijuna dolara

Nebula (prateći brod)

Vlasnik: Jan Koum

Veličina: 68 metara

Procijenjena vrijednost: 40 milijuna dolara

Seanna

Vlasnik: Ann Walton Kroenke

Veličina: 65 metara

Procijenjena vrijednost: 38 milijuna dolara

Eos

Vlasnik: Barry Diller

Veličina: 93 metra

Procijenjena vrijednost: 37 milijuna dolara

Game Changer (prateći brod)

Vlasnik: Gabe Newell

Veličina: 56 metara

Procijenjena vrijednost: 29 milijuna dolara

Intrepid (prateći brod)

Vlasnik: Eric Smidt

Veličina: 55 metara

Procijenjena vrijednost: 26 milijuna dolara

Knight

Vlasnik: Don Hankey

Veličina: 50 metara

Procijenjena vrijednost: 26 milijuna dolara

Unbridled

Vlasnik: William Wrigley, Jr.

Veličina: 58 metara

Procijenjena vrijednost: 25 milijuna dolara

Hodor

Vlasnik: Lorenzo Fertitta

Veličina: 66 metara

Procijenjena vrijednost: 25 milijuna dolara

Dragonfly

Vlasnik: Sergey Brin

Veličina: 73 metra

Procijenjena vrijednost: 24 milijuna dolara

Kisses

Vlasnik: Norman Braman

Veličina: 53 metra

Procijenjena vrijednost: 16 milijuna dolara

Mylin IV

Vlasnik: Micky Arison

Veličina: 61 metar

Procijenjena vrijednost: 16 milijuna dolara

Legend

Vlasnik: Eric Schmidt

Veličina: 77 metara

Procijenjena vrijednost: 13 milijuna dolara

Power Play (prateći brod)

Vlasnik: Jan Koum

Veličina: 56 metara

Procijenjena vrijednost: 13 milijuna dolara

Winning Drive

Vlasnik: Stephen Bisciotti

Veličina: 40 metara

Procijenjena vrijednost: 11 milijuna dolara

Hydra (istraživački brod)

Vlasnik: Gabe Newell

Veličina: 56 metara

Procijenjena vrijednost: 11 milijuna dolara

Dagon (istraživački brod)

Vlasnik: Gabe Newell

Veličina: 68 metara

Procijenjena vrijednost: 10 milijuna dolara

Vlasnik: John A. Sobrato

Veličina: 45 metara

Procijenjena vrijednost: 9,5 milijuna dolara

Impromptu

Vlasnik: Dennis Washington

Veličina: 50 metara

Procijenjena vrijednost: 6,5 milijuna dolara

Vlasnik: Dennis Washington

Veličina: 35 metara

Procijenjena vrijednost: 6,5 milijuna dolara

Catch-23

Vlasnik: Michael Jordan

Veličina: 26 metara

Procijenjena vrijednost: 6 milijuna dolara

Arriva

Vlasnik: Barry Diller

Veličina: 48 metara

Procijenjena vrijednost: 6 milijuna dolara

Rusalka

Vlasnik: Igor Olenicoff

Veličina: 36 metara

Procijenjena vrijednost: 2 milijuna dolara

