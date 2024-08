Braća Gallagher zakopala ratne sjekire: Oasis kreće na truneju nakon 15 godina pauze

Jedan od najvećih rok bendova na svijetu, grupa Oasis, najavili su da će se ponovo okupiti na turneji od 14 dana po Velikoj Britaniji i Irskoj 2025. godine.

Oni, međutim, neće biti glavne zavijezde na Glastonbury festivalu kao što se pričalo tokom vikenda, niti će imati 10 vezanih nastupa na Wembleyu i Etihad stadionu, piše Guardian.

Noel Gallagher of Oasis performs at the Brit Awards at the Earls Court Arena in London February 14, 2007. REUTERS/Kieran Doherty/File Photo

Umjesto toga, koncerti će se održati u julu i augustu, na stadionima u Kardifu, Londonu, Mančesteru, Edinburgu i Dablinu. Ulaznice će biti puštene u prodaju 31. augusta u 9 sati ujutro.

U saopštenju za javnost navedeni su datumi kao “domaći dio” turneje i da su “planovi u toku” da ona izađe van Evrope kasnije 2025.

O odluci slavne braće koji godinama nisu komunicirala se navodi: „Samo smo shvatili da je pravo vrijeme.”

U zajedničkoj izjavi, bend je rekao: „Puške su utihnule. Zvijezde su se poravnale. Veliko čekanje je prošlo. Dođite vidjeti. Neće se prenositi na televiziji.”

Datumi za turneju po Velikoj Britaniji i Irskoj 2025. su: 4., 5. jul, Principality Stadium, Cardiff; 11., 12., 19. i 20. jula, Heaton Park, Manchester; 25, 26. jul, 2., 3. avgust, stadion Wembley, London; 8, 9. avgust, stadion Murrayfield, Edinburg; i 16., 17. augusta, Croke Park, Dublin.

Musician Noel Gallagher of the band Oasis stands for a portrait in New York November 6, 2006. REUTERS/Keith Bedford

Koncerti će se održati 16 godina nakon što se bend razišao kada je Noel Gallagher dao otkaz prije nastupa na francuskom festivalu i 30 godina od objavljivanja njihovog drugog albuma, Morning Glory iz 1995. (What's the Story)? Za razliku od nastavka turneje Liama ​​Gallaghera povodom 30. godišnjice debija benda iz 1994. Definitely Maybe, set lista za reunion koncerte 2025. neće biti eksplicitno usmjerena na taj album.

Postava Oasisa nije potvrđena; bend takođe ne planira da ponovo uđe u studio za snimanje kako bi pravio novu muziku.

Braća Gallagher su na društvenim mrežama posljednjih dana, dijelili isječak datuma “27.08.24” u istom fontu kao i logo Oasisa na svojim nalozima na društvenim mrežama, kao i na službenim nalozima Oasisa.

Snimak je također prikazan na kraju Liamovog nastupa na Reading festivalu prošlog vikenda, gdje je Noelu posvetio njihovu B stranu Half the World Away iz 1994., a Cigarettes & Alcohol iz 1994. ljudima koji kažu da mrze Oasis.

Liam je trenutno na turneji Definitely Maybe sa gitaristom Paulom “Bonehead” Arthursom; ranije ove godine, on i gitarista Stone Rosesa John Squire su također svirali njihov zajednički album, praktično nazvan Liam Gallagher and John Squire. Noel je također nedavno završio niz festivalskih datuma sa svojim bendom High Flying Birds.

occer Football – Champions League – Round of 16 – Second Leg – Manchester City v RB Leipzig – Etihad Stadium, Manchester, Britain – March 14, 2023 Noel Gallagher is pictured inside the stadium before the match Action Images via Reuters/Lee Smith

Bend tek treba da objasni Noelov odlazak pred Rock en Seine 2009. Od tada su braća javno pucala jedan na drugoga i negirali da će se ponovno okupljanje ikada dogoditi. Posljednjih godina, međutim, činilo se da su odnosi omekšali: 2017. Liam je svom bratu tvitovao božićne želje i rekao da se “raduje što će ga vidjeti sutra”.

Ove sedmice, u videu povodom 30. godišnjice filma Definitely Maybe, Noel je pohvalio Liamove pjevačke sposobnosti. „Kada bih otpevao pjesmu, zvučala bi dobro. Kad ju je otpjevao, zvučalo je odlično… Ne mogu pjevati Cigarete i alkohol, Rock'n'Roll Star i sve to. Nemam isti stav kao on.”

Uprkos neaktivnosti Oasisa, legenda benda ne jenjava: oni imaju 21,6 miliona slušalaca mjesečno na Spotifyju i posjeduju ogromnu publiku generacije Z. Ranije ove godine, Dua Lipa je koristila prepoznatljivi font benda u marketingu za svoj navodno Britpop inspirisan album Radical Optimism.

Neki spekulišu da bi jedan od motiva za unosno okupljanje mogao biti Noelov nedavni razvod od njegove druge supruge Sare Mekdonald, u nagodbi koja košta oko 20 miliona funti.

