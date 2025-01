Robert Swan: Naša posljednja ekspedicija je preživljavanje na zemlji

Robert Swan, poznati polarni istraživač, prvi čovjek u istoriji koji je pješke stigao do Sjevernog i Južnog pola, danas je posvećen borbi za očuvanje planete. U intervjuu za Forbes govori o svojim iskustvima, klimatskim promjenama i važnosti pojedinačne akcije.

Swan je ambasador dobre volje Ujedinjenih nacija za mlade, oficir reda britanskog carstva, predavač i, prije svega, inspiracija mladima, političarima i preduzetnicima širom svijeta, koji svoj život posvećuje očuvanju netaknutosti Južnog pola. Čovjek koji je prešao nimalo lak put od taksiste do istraživača.

Film o Antarktiku

„Kao dječak sam na televiziji vidio film o Antarktiku i odlučio da želim da postanem istraživač. To je bio moj san. Ali put do tog sna nije bio lak. Radio sam kao taksista u Londonu sedam godina kako bih skupio novac za ekspediciju. San je jedno, ali ostvariti ga zahtijeva ogroman trud“, kaže Swan, koji je bio govornik na velikom energetskom samitu u Sofiji koji je prošle sedmice organizovala United grupa.

Foto: Forbes magazin/Screenshot

Njegova upornost se isplatila. Godine 1985. krenuo je sa timom na putovanje pješke do Južnog pola, koje je trajalo 70 dana. Ovaj podvig ga je inspirisao da se posveti zaštiti polarnih regiona i edukaciji o klimatskim promjenama.

„Na Sjevernom polu, led ispod naših nogu počeo je da se topi usred aprila – mjeseca kada bi trebalo da bude stabilan. To se nikada prije nije dogodilo. Danas više ne možete pješke doći do Sjevernog pola jer leda nema. Promjene su tu, i one se ubrzavaju“, rekao je Swan.

Ističe da posljedice klimatskih promjena nisu nešto što će se dogoditi u dalekoj budućnosti – one su već prisutne.

„Najgore posljedice već vidimo. Pogledajte požare u Kaliforniji. Ja tamo živim i moja kuća više ne može biti osigurana zbog rizika od požara. Problemi se neće dogoditi iznenada, ali će se pogoršavati – zagađen vazduh, poplave, šumski požari… Sve češće ćemo gubiti stvari koje najviše cijenimo. Ljudi gube domove i sigurnost. To se više ne dešava negdje daleko, to je sada stvarnost za sve nas“, upozorio je.

Prema njegovim riječima za rješavanje klimatske krize, obnovljiva energija je ključni dio procesa, ali tranzicija s fosilnih goriva neće biti brza.

Pojedinac igra ključnu ulogu

„Ne možemo očekivati da cijeli svijet odmah pređe na solarnu i vjetroenergiju, ali svako od nas može pomoći da ubrzamo taj proces“.

Zbog toga, iako su promjene globalne, Swan vjeruje da pojedinci igraju ključnu ulogu.

„Moramo prepoznati problem i preuzeti odgovornost. Počnite s malim stvarima – bolje izolujte kuću kako biste uštedjeli energiju, koristite obnovljive izvore kad god možete. Male promjene na individualnom nivou, kada ih primjenjuje mnogo ljudi, prave veliku razliku.“

Iako pojedinci mogu doprinijeti, Swan smatra da su ključni igrači vlade i industrije.

„Energetska tranzicija je neizbježna, ali fosilna goriva još uvijek dominiraju. Naš zadatak je da podržimo prelazak na obnovljive izvore energije, bilo to putem solarnih panela na krovovima ili kroz inicijative za efikasniju potrošnju energije. Vlade i kompanije moraju preuzeti vodeću ulogu, ali pojedinci ih moraju podržati i zahtijevati promjene.“

Smatra da je priča o ozonskom sloju dokaz da možemo uspjeti. Ako spasimo ozonski omotač, spasićemo i planetu, poručuje.

„Kada sam hodao ka Južnom polu, prošao sam kroz rupu u ozonskom sloju. Naše lice se gulilo, oči su nam bile oštećene, a sve zbog UV zraka. Tada smo još bili na početku razumijevanja tih problema. Međutim, vlade su se udružile i zabranile štetne hemikalije koje su oštećivale ozonski omotač. Danas se ta rupa oporavlja. To je dokaz da možemo nešto učiniti. Ako smo spasili ozon, možemo i našu planetu.“

Foto: Shutterstock

Iako svjestan izazova, Swan je optimista.

„Ljudi su dobri u preživljavanju. Naša posljednja velika ekspedicija na Zemlji je – preživjeti na njoj. Da, moraće postati gore prije nego što postane bolje, ali vjerujem da ćemo u narednih 10 godina preokrenuti situaciju jer moramo. Moramo vjerovati da možemo i djelovati sada.

On kaže da ne bi volio biti tinejdžer danas i svakodnevno slušati samo negativne vijesti, jer mladi zaslužuju nadu i inspiraciju.

„Ako imate san, počnite ga ostvarivati već danas. Sanjajte velike snove, budite hrabri i preduzimajte korake, ma koliko mali bili. Promjena je moguća“, poručio je Swan.

Autor: Danijela Lasica, Forbes Crna Gora