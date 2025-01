Znanstvenici zabrinuti za budućnost medicinskih istraživanja: Bez novih lijekova zbog otpora prema različitosti?

Administracija Donalda Trumpa iznenada je otkazala sastanke i evaluacije grantova Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH), izazivajući zabrinutost da bi medicinska otkrića mogla biti zaustavljena, a inicijative za različitost, jednakost i inkluziju (DEI) ukinute.

U srijedu oko 13:30 po pacifičkom vremenu, Esther Choo, profesorica hitne medicine na Sveučilištu za zdravlje i znanost u Oregonu, primila je e-mail u kojem je obaviještena da je otkazana sekcija za procjenu NIH-a na kojoj je trebala sudjelovati sljedećeg dana. U roku od nekoliko sati, dok su se vijesti o otkazivanju sastanaka NIH-a širile društvenom mrežom Bluesky, postalo je jasno da se ne radi samo o istraživanju opioida koje je trebala pregledati, već o širem zastoju u radu NIH-a.

„Prvi sat mi se činilo kao glasina,“ izjavila je Choo za Forbes, napominjući da nije bilo službene objave na web stranici NIH-a. Kako je postajalo jasno da otkazivanje obuhvaća sve faze znanstvenih prijedloga u procesu pregleda grantova, shvatila je ozbiljnost situacije i počela razmatrati najbolje i najgore moguće scenarije. „To bi moglo izazvati domino efekt u kojem istraživači ne dobivaju informacije na vrijeme, što utječe na njihovu sposobnost da ostanu u svojim istraživačkim ustanovama ili preuzmu mentorske uloge,“ dodala je. „Pripremamo se na najgore. Ovo je vrlo stresno, posebno kad cijela vaša karijera ili plan obrazovanja ovise o tome.“

Proračun 47 milijardi dolara

NIH je dragulj američkog znanstvenog istraživanja, većinu svog proračuna od 47 milijardi dolara ulaže u medicinska istraživanja. Bez sastanaka NIH-a, poznatih kao sekcije za procjenu, agencija ne može pregledati grantove, a samim tim ni dodijeliti sredstva za istraživanja. Ta su sredstva ključna za istraživanja raka, Alzheimerove bolesti, dijabetesa i ovisnosti o opioidima, među mnogim drugim zdravstvenim problemima – i omogućila su značajna otkrića, uključujući razvoj mRNA cjepiva Moderne protiv covida-19. Cijepljenje protiv covida-19 spasilo je najmanje 14 milijuna života tijekom prve godine pandemije koronavirusa.

Gotovo svako veće sveučilište ili medicinska ustanova oslanja se na savezne grantove za financiranje svojih istraživanja, pri čemu su veliki korisnici financiranja NIH-a sveučilišta poput Johns Hopkinsa, Sveučilišta Pennsylvania i Opće bolnice Massachusetts. Mali dio sredstava, uključujući ona iz savezne ustanove za istraživanje zdravstvene zaštite ARPA-H, odlazi zdravstvenim i biomedicinskim startupima s obećavajućim istraživanjima u ranim fazama. (ARPA-H je planirala sastanak u San Franciscu, koji je trebao okupiti više od 100 ljudi u četvrtak, ali je naglo otkazan).

Sredstvo pritiska

Kratkoročni učinci otkazivanja ovih sastanaka uključuju kašnjenje sredstava za istraživače koji su ih očekivali u siječnju, dok će drugi, čiji su projektni prijedlozi trebali biti razmotreni, imati poteškoća s ponovnim zakazivanjem evaluacija nakon što se prekid ukine. Svaka evaluacija zahtjeva prisustvo dvadesetak istraživača koji se moraju istovremeno sastati i procijeniti znanstvenu vrijednost prijedloga u svojoj disciplini. Nije jasno hoće li se sastanci NIH-a nastaviti nakon 1. veljače, kada se očekuje da prekid u saveznim zdravstvenim komunikacijama završi.

Dugoročno gledano, istraživači strahuju da će Trumpova administracija koristiti savezno financiranje istraživanja kao sredstvo pritiska na sveučilišta i druge institucije koje ih primaju kako bi ukinuli inicijative za različitost, jednakost i inkluziju. The Wall Street Journal prvi je izvijestio da će grantovi NIH-a biti „ključni mehanizam“ za prisiljavanje škola poput Harvarda i Sveučilišta Kalifornije u San Franciscu, koje godišnje primaju desetke milijuna dolara iz NIH-a, da preprave ili ukinu svoje DEI inicijative.

Programe koji naglašavaju rasu, spol i seksualnu orijentaciju „administracija će najmanje nepovoljno ocijeniti, i to je jasno tumačenje ovih naloga,“ rekao je Mark Barnes, partner fokusiran na zdravstvenu zaštitu u globalnoj odvjetničkoj firmi Ropes & Gray, komentirajući nalog Trumpove administracije o DEI-u. Taj nalog, izdan u utorak i nazvan „Okončanje ilegalne diskriminacije i povratak prilika temeljenih na zaslugama“, označava savezne zakone o antidiskriminaciji kao „materijalne“ za one koji primaju državna sredstva, omogućujući da budu tuženi prema Zakonu o lažnim tvrdnjama. To, u osnovi, pretvara milijarde dolara NIH-a u sredstvo za provođenje DEI agende Trumpove administracije.

NIH nije odgovorio na detaljna pitanja nakon upita za komentar do trenutka objave.

TEK IMAGE / Sciencephoto / Profimedia

Neizvjesnost

Kako su se među znanstvenicima širile vijesti o otkazivanju NIH komisija za evaluaciju studija i savjeta, što je sljedeći korak u procesu odobravanja grantova, strah i neizvjesnost su rasli. Postoji najmanje 200 komisija za evaluaciju po ciklusu, s tri ciklusa godišnje, a svaka može pregledati desetke, ili u nekim slučajevima 100 različitih projekata, rekla je Rebecca Burdine, profesorica molekularne biologije na Sveučilištu Princeton, koja čeka odobrenje granta za proučavanje urođenih srčanih mana kod zebra-ribe (što je preliminarni korak za slična istraživanja kod ljudi). „Mnogi ljudi su u neizvjesnosti“, rekla je. „Zato vlada panika, jer jednostavno ne znamo,“ dodala je, napominjući da u znanstvenoj zajednici postoji veliki strah zbog nedostatka poštovanja prema znanstvenim činjenicama u administraciji.

Čak i kratka kašnjenja mogu biti problem u znanstvenim istraživanjima, rekla je Burdine. Kod zebra-ribe, na primjer, ako nema sredstava za održavanje laboratorija za ribe, bilo bi potrebno mnogo vremena, truda i novca da se ona ponovno uspostavi. „Ljudi razmišljaju: ‘Ako ne dobijem ovaj grant, možda ću morati zaustaviti ovo istraživanje i možda ga nikad neću moći ponovno pokrenuti’,“ rekla je. Činjenica da se prekid događa u trenutku kada je proračun NIH-a blago smanjen za fiskalnu 2024. godinu, što povećava konkurenciju za financiranje vrijednih projekata, samo je povećala zabrinutost istraživača.

Dodatan razlog za zabrinutost je potencijalno ukidanje stipendija za različitost, rekla je Burdine. NIH trenutačno nudi brojne nagrade istraživačima iz raznovrsnih skupina na svim razinama karijere, uključujući preddoktorske stipendije poznate kao F31 i postdoktorske stipendije F32. „Studenti koji primaju stipendije kroz neke od ovih inicijativa za DEI (različitost, jednakost i inkluziju) strahuju da će im one retroaktivno biti oduzete, što bi zaustavilo njihove karijere jer tim sredstvima pokrivaju školarinu i troškove života dok rade na svojim doktoratima,“ rekla je.

Zastrašujuće

Michael D.L. Johnson, izvanredni profesor imunologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Arizoni u Tusconu, rekao je da još uvijek nije jasno jesu li otkazivanja sastanaka NIH-a i inicijativa za DEI izravno povezani, ali da zabrinutost postoji. „Teško je razumjeti zašto se ovo koristi kao sredstvo pritiska,“ rekao je. „Možda zato što mogu, i stvar je tako jednostavna. Ono što mogu reći je da će posljedica biti da će se oceani nejednakosti produbiti. Neki će brodovi plutati više od drugih.“

Johnson, koji je također direktor Nacionalnog ljetnog istraživačkog programa za preddiplomske studente, virtualnog ljetnog istraživačkog programa za nedovoljno zastupljene studente financiranog od NSF-a, koji je povezao više od 400 studenata s preko 160 laboratorija, rekao je da je zabrinut zbog toga što bi se moglo dogoditi s programima poput ovog pod novom administracijom. Kao afroamerički profesor koji je bio korisnik takvih programa na početku svoje karijere, Johnson je zabrinut zbog učinka koji bi ovo moglo imati na sljedeću generaciju znanstvenika. „To je za mene zastrašujuće, jer znam koliko mi je to bilo važno,“ rekao je.

Ugrožene karijere

Za znanstvenike na početku karijere, financiranje koje dobiju od NIH-a ključno je za napredak u zahtjevnoj karijeri. Sema Quadir, postdoktorski istraživač koji proučava poremećaje u konzumaciji alkohola na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Northwestern, napisala je u e-mailu za Forbes da je njezina prijava za K99 nagradu (namijenjenu perspektivnim postdoktorskim istraživačima za završetak mentorskog istraživanja) bila zakazana za 5. ožujka – ali je trenutačno na čekanju bez dodatnih detalja. NIH-ova web stranica, koja je nekad sadržavala raspored komisija za evaluaciju s točnim datumima, sada je očišćena od svih detalja.

Quadir je rekla da se nada kako će dobiti grant, koji bi počeo u srpnju, kako bi mogla aplicirati za profesorske pozicije u ciklusu za jesen 2025. godine. Alternativno, mogla bi produžiti postdoktorski staž, što bi moglo nepovoljno utjecati na njezine izglede za dobivanje profesorskog mjesta, ili bi mogla odustati od potencijalne K99 nagrade, što bi značilo prijavljivanje za manje prestižne poslove.

„Ovaj prekid u evaluacijama grantova ugrožava ne samo moju karijeru, već i napredak u našoj znanstvenoj disciplini,“ napisala je. „Što će se dogoditi s istraživačima čiji rad je odgođen na neodređeno vrijeme? I što će biti s 46 milijuna ljudi u SAD-u koji žive s poremećajem u konzumaciji supstanci i čekaju na proboje koji ovise o istraživanjima koje financira država?”

Amy Feldman, novinarka Forbesa

