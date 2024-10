On je izvršni direktor koji želi samo da čuje loše vijesti: Zaradiće milijarde u poslu za koji se zakleo da nikada neće ući

Nakon četvrt vijeka kao serijski preduzetnik, Eric Lefkofsky želi da njegov najnoviji jednorog, zdravstvena tehnološka firma Tempus AI, bude “trajno naslijeđe” njegove karijere. Evo kako se nada da će dramatično promijeniti živote miliona pacijenata.

Šetajući kroz Tempus AI ured u Midtown Manhattanu, Eric Lefkofsky prolazi pored uspravnih listova puzavih biljaka u uredno postavljenim žardinama i zaposlenima koji razgovaraju za ručkom u otvorenom radnom prostoru koji, za razliku od sjedišta kompanije u Čikagu, nema laboratoriju. Sa svojim prepoznatljivim ovalnim naočalama i tamnom košuljom, direktor milijarder ulazi u obližnju salu za sastanke , ne zatvara vrata i preskače male razgovore.

„Obično sam veoma fokusiran na rešavanje jednog problema“, kaže osnivač i direktor Tempusa, vrteći se u svojoj stolici. “Postajem opsjednut time i ne trošim vrijeme razmišljajući ni o čemu drugom.”

Oni koji su blisko sarađivali sa Lefkofskim se slažu: U sastancima jedan na jedan sa njim, on želi da čuje samo loše vesti, direktno u stvar. “Ako je sastanak trajao više od pet minuta, znali ste da ste u nevolji”, kaže Gary Palmer, bivši glavni medicinski službenik Tempusa. Bivši direktor Tempusa za nauku Joel Dudley dodaje: „Kada biste mu rekli, ‘Hej, ovo ide dobro’, on bi rekao: ‘Koga briga? Reci mi šta nije u redu’, što je u početku bilo čudno, ali je stvorilo kulturu poštenja koja je bila veoma zdrava.”

Lefkofsky nikada nije zamišljao da će se naći ovdje, devet godina nakon što je osnovao kompaniju za zdravstvenu tehnologiju. Čak i nakon pokretanja kompanija u raznim industrijama, kao što su odjeća, štampa, logistika, mediji i, najpoznatije, e-trgovina s Grouponom, uvjerio se da nikada neće osnovati zdravstvenu kompaniju. Smatrao je da je industrija previše regulirana.

Život je doneo odluku

Zatim je 2014. njegovoj supruzi dijagnosticiran rak dojke. Bio je zbunjen koliko je malo podataka bilo dostupno tokom njenog lečenja. Proveo je godinu dana razgovarajući s onkolozima, a zatim je, uprkos tome što nije imao iskustva u zdravstvenoj industriji, osnovao Tempus 2015. godine. Firma je počela kao kompanija za obradu podataka fokusirana na onkologiju, sekvenciranje uzoraka tumora pacijenata oboljelih od raka i analiziranje pomoću AI modela kako bi se postavile preciznije dijagnoze i razvili personalizirani tretmani.

Eric Lefkofsky, co-founder and CEO of Groupon, attends the Allen & Company Sun Valley Conference on July 8, 2015 in Sun Valley, Idaho. Many of the worlds wealthiest and most powerful business people from media, finance, and technology attend the annual week-long conference which is in its 33nd year. SCOTT OLSON / Getty images / Profimedia

Sada se širi na neka psihijatrijska stanja (depresija, anksioznost, ADHD) i kardiologiju, sa širim ciljem primjene AI na “sva područja bolesti na globalnom nivou”. Također licencira dijelove svojih podataka farmaceutskim kompanijama kao što je AstraZeneca i istraživačima na mjestima kao što je Mayo Clinic.

Lefkofsky je ovog ljeta objavio kompaniju koja sada broji 2.300 zaposlenih. Procijenjena je na šest milijardi dolara i preimenovana je u Tempus AI. Kompanija je ostvarila prihod od 600 miliona dolara u godini do juna, ali još nije profitabilna. Neto gubitak za taj period iznosio je 720 miliona dolara. Više od polovine zbog računovodstvenog gubitka koji se odnosi na konverziju povlašćenih akcija u obične akcije tokom inicijalne javne ponude (IPO).

Od tada je cijena dionica porasla za 22%, dostigavši ​​tržišnu kapitalizaciju od 7,6 milijardi dolara. Lefkofsky posjeduje udio vrijedan oko 2,5 milijardi dolara, što čini više od polovine njegovog bogatstva od 4,4 milijarde dolara. To ga je vratilo na Forbesovu listu 400 najbogatijih Amerikanaca ove godine, po dvanaesti put.

Konačno pronašao sreću

“Morate me uvjeriti zašto ne bih trebao podržati ovog tipa”, kaže investitor Peter Burris. Prvo je investirao u Lefkofskyjevu štampariju InnerWorkings 2005. godine, dok je bio generalni partner u New Enterprise Associates. “U mojih više od 30 godina, on je najbolji preduzetnik sa kojim sam ikada imao posla.” Kao jedan od najvećih pobornika, Barris je od tada ulagao u svaku od kompanija Lefkovskog, hvaleći njegovu sposobnost da eksperimentiše sa različitim idejama “u brzom nizu” i brzo odbaci one koje ne rade dok ne pronađe onu koja radi.

Pored njegove opsesije rješavanjem problema, zaposleni, poslovni partneri i investitori kažu da je Lefkofsky uspješan u toliko firmi jer je odlučan, orijentisan na detalje i gotovo previše samouvjeren. To ga također čini jednim od najboljih prodavača koje su ikada upoznali.

Ali Tempus je drugačiji i mogao bi označiti kraj Lefkofskyjevog poslovanja kao serijskog preduzetnika. Nada se da će to postati njegovo “trajno naslijeđe”, nadmašivši Groupon. Ne samo da je ovo prva kompanija koju je Lefkofsky osnovao sam. To je ujedno i kompanija u kojoj je najduže ostao kao generalni direktor. Prije Tempusa, bio je izvršni direktor samo jedne javne kompanije – Groupon, kao privremeni, ko-izvršni direktor nakon što je odbor (kojim je predsjedavao Lefkowski) otpustio Andrewa Masona.

„Kada sam odlučio da pokrenem Tempus, znao sam da više nikada ne želim da ne budem direktor“, kaže on. “Volim da donosim odluke.” Volim da budem odgovoran ako nešto pođe kako treba. Volim da budem odgovoran ako nešto ne pođe kako treba.”

Životni put

Rođen je u West Bluefieldu, Michigan, kao najmlađe dijete inženjera i učitelja. Lefkofsky je bio najmlađe od troje djece, a sva su pohađala Univerzitet u Mičigenu. Shvatio je da ima sklonost za posao kao brucoš kada je počeo da prodaje tepihe studentima i zarađivao 100.000 dolara godišnje radeći to, prema postu na blogu koji je napisao 2012. Njegova rana karijera pratila je obrazac koji je više bio sličan rizičnom kapitalu nego ” tipični osnivači”: Shvatite ideju, izgradite posao, unovčite ga, nastavite dalje. Sve to vrtoglavom brzinom.

“Nikad se nisam plašio da glumim.” To je jedna od mojih najvećih prednosti u poslu. “Kada imam ideju ili dođem do zaključka, djelujem odmah i bez oklijevanja”, napisao je Lefkofsky u blogu.

Lefkofsky i njegov kolega sa pravnog fakulteta Brad Kywell preselili su se u Čikago 1999. godine. Osnovali su ranu internet kompaniju Starbelly. Razvili su ga vrtoglavom brzinom i devet mjeseci kasnije prodali za 240 miliona dolara kompaniji koja je ubrzo bankrotirala.

U narednih nekoliko godina, činilo se da je svaki novi problem sa kojim se Lefkofsky suočavao brzo doveo do stvaranja nove kompanije sa ciljem da ga riješi. Suosnivao je InnerWorkings 2001. kako bi mu pomogao u štampanju i slanju knjiga i časopisa. Nakon što su imali problema s “pronalaženjem kamiona za dostavu”, Lefkofsky i Kyvel su 2005. godine pokrenuli Echo Global Logistics. Spoznaja da mnoge od Echo-ovih marketinških materijala koriste kupci medija dovela je do osnivanja MediaBank-a 2006. godine.

Uspjeh Groupona

Shutterstock/T. Schneider

Onda je došao Groupon. To se dogodilo nakon što je jedan od zaposlenih u InnerWorkingsu, Andrew Mason – koji bi bio u kancelariji čak i prije nego što je Lefkofsky stigao oko 5:30 ujutro – iznio ideju zasnovanu na kolektivnoj e-trgovini. Lefkofsky i Kywell su finansirali kompaniju, a Lefkofsky je uložio milion dolara.

Gruponov meteorski uspon kulminirao je IPO vrednim 13 milijardi dolara 2011. godine i doveo Lefkofskyja na Forbes 400 po prvi put . Ali Groupon se borio da ostvari profit, a cijena njegovih dionica je brzo pala. Sada se trguje za manje od 5% te tržišne kapitalizacije. Većina upravnog odbora, uključujući Lefkofskog, penzionisala se prošle godine.

Usput, Lefkofsky i njegov dugogodišnji poslovni partner Kyvel posvetili su se ulaganju. Osnovali su firmu rizičnog kapitala Lightbank, koja sada ima više od 700 miliona dolara uloženih u skoro 100 kompanija.

Promjena stava

Tempus je od početka bio odmak od svega u šta je ovaj serijski preduzetnik verovao tokom svojih prvih 20 godina poslovanja. Prije dvanaest godina napisao je da nije poput “tipičnih osnivača”, kojima je “monetarni uspjeh sekundaran, a vezanost koju razviju za kompaniju ne razlikuje se od privrženosti roditelja prema djetetu”.

Ovaj put, Lefkofsky kaže da je Tempus pokretala lična strast. „Graditi posao je kao odgajati dete“, rekao je za Forbes prošlog meseca.

U početku kaže da nije bio siguran da li će Tempus biti kompanija ili neprofitna organizacija. Zbog toga je posao uglavnom finansirao sam sa oko 100 miliona dolara, kombinacijom ličnog novca i ulaganja svoje kompanije Lightbank. „Bojao sam se da to nikome neće doneti novac“, kaže Lefkofski.

Uvek je bio fokusiran na profit. Olufunmilayo Olopade—renomirani onkolog na Univerzitetu u Čikagu i naučni savjetnik Tempusa, koji je radio na radu koji koristi Tempus podatke za analizu razlika između afroameričke i evropsko-američke populacije—sjeća se da ga je zamolio da donira novac za pomoć u istraživanju. Rekao je: ‘Zašto bih vam dao 50 miliona dolara kada mogu pokrenuti svoju kompaniju’ da riješim problem za svaki univerzitet i bolnicu? Lefkofsky se ne sjeća da je to rekao, ali se slaže da je u to vrijeme vjerovao da je profitna kompanija potrebna kako bi se prednosti tehnologije i umjetne inteligencije donijele u zdravstvo.

Olopade se takođe sjeća da je Lefkofsky bio “opsjednut” razumijevanjem kako rak funkcionira. I zašto ima tako malo podataka za informiranje i personaliziranje plana liječenja. Rečima Lefkofskog: “Bio sam potpuno fokusiran na razumevanje svega, a nisam razumeo ništa.”

Potpuni fokus na Tempus

To se ubrzo promijenilo. Kako je Tempus rastao, Lefkofsky kaže da se pobrinuo da uradi “praktično suprotno od onoga što je ranije propadalo”. Kompanija je rasla sporije i ostala u jednoj zemlji, SAD, mnogo duže. (Tempus je ove godine ušao u svoju drugu zemlju, Japan, kroz zajedničko ulaganje od 200 miliona dolara sa SoftBank. Groupon je, s druge strane, bio prisutan u oko 50 zemalja do svoje treće godine.)

Lefkofsky više nije “multiprocesiran” kao prije. On sada provodi “praktično svo svoje profesionalno vrijeme” u Tempusu, navodi se u dokumentaciji Komisije za hartije od vrijednosti. Nakon 25 godina izgradnje zajedničkog poslovanja, Lefkofsky i Kyvel prestali su raditi zajedno 2019. Kyvel se povukao iz Tempus odbora.

Tempus je takođe čekao mnogo duže da izađe u javnost. Devet godina u poređenju sa četiri ili pet godina u tri prethodne IPO kompanije Lefkofsky. I osim Pathosa, koji je suosnivač 2020. i radi slične stvari kao Tempus, ali u razvoju lijekova umjesto dijagnostike, Lefkofsky nije pokrenuo nijedan novi poduhvat u protekloj deceniji. (Tempus posjeduje 20% Pathosa i dijele podatke i upravljanje.)

Iako je tempo bio mnogo sporiji nego što je Lefkofsky navikao, neki veterani zdravstvene industrije nisu se osjećali isto. Tempus je nastavio brzo da se širi za zdravstvenu kompaniju, kaže bivši glavni naučni direktor Dudley. To je dijelom zbog toga što je Lefkofsky često postavljao “neprikladno” visoka očekivanja. To je bio nusproizvod softverskog stručnjaka koji je pokušavao da vodi zdravstvenu kompaniju, kaže Dudley. Na primjer, Lefkofsky bi tražio da se projekat završi za tri mjeseca, što bi obično trajalo godinu dana. Svi bi mislili da je lud dok ga ne završe za šest mjeseci. Mnogo brže nego što su očekivali.

Shutterstock/T. Schneider

Gdje je budućnost prihoda

Tempus ostvaruje nešto više od polovine svog prihoda (55% u prvoj polovini 2024.) od genetskih analiza uzoraka pacijenata koje šalju lekari i bolnice. Doktor koji koristi Tempus može otkriti tumor kod pacijenta, a zatim poslati mali uzorak u jednu od Tempusovih laboratorija u Chicagu, Atlanti ili Raleighu na sekvenciranje genoma kako bi objasnio specifične genetske mutacije koje potiču rast tumora. Tempus zatim analizira rezultate sa svojom bazom podataka od 200 petabajta, obučenom mašinskim učenjem, na sličnim pacijentima. Tempus zatim šalje izvještaj ljekaru s rezultatima testova, listom predloženih tretmana i linkovima na srodna istraživanja, s ciljem da pomogne u postizanju preciznije dijagnoze i personaliziranog plana liječenja za pacijenta.

Preostali prihod Tempusa (oko 45%) dolazi od licenciranja njegove ogromne baze podataka za istraživačke svrhe, posebno za pomoć u dizajnu kliničkih ispitivanja, otkrivanju i razvoju lijekova. Devetnaest od 20 najvećih farmaceutskih kompanija u svijetu koristi dijelove Tempusove baze podataka od 200 petabajta, plaćajući od 150.000 do 500.000 dolara (prema izvještaju analitičara JP Morgan) do stotina miliona dolara. Na višem kraju spektra, Tempus ima petogodišnje ugovore sa AstraZenecom (najmanje do 2028.) i GlaxoSmithKline (najmanje do 2027.), u vrijednosti do 300 miliona dolara svaki. Određene biotehnološke kompanije i univerzitetski istraživački centri također licenciraju Tempus podatke.

Oni još nisu profitabilni

Tempus je bio pionir u kombinovanju ova dva izvora prihoda u okviru iste kompanije. Zajedno, kompanija radi sa otprilike 50% onkologa u Sjedinjenim Državama, u odnosu na 30% prije pet godina. To je, u kombinaciji sa Lefkofskyjevim agresivnim umrežavanjem s velikim centrima za rak i biotehnološkim firmama širom zemlje radi razmjene podataka, omogućilo Tempusu brz rast.

Iako Tempus još nije profitabilan, dvostruka strategija pomaže. Segment podataka i usluga ima veće margine u poređenju sa sekvenciranjem genoma, što može biti teško proširiti na područja bez raka, kaže analitičar Bruce Quinn. Još jedan nedovoljno iskorišten potencijal mogao bi biti agresivnija monetizacija AI algoritama. Trenutno ostvaruju oko milion dolara prihoda po kvartalu, iako Olopade upozorava da AI ne može jednostavno riješiti bolest. „Puno se priča o tome da AI dolazi do rješenja, ali dok nemamo dobre doktore koji dobro prosuđuju, test je samo test.”

Konkurencija

Put Tempusa neće biti lak. Kompanija se takmiči s nekoliko glavnih konkurenata — uključujući Foundation Medicine i Flatiron Health (oboje je kupio farmaceutski gigant Roche za 4,3 milijarde dolara u 2018.), kao i Guardant Health (koji je izašao na berzu 2018. i sada ima tržišnu kapitalizaciju od 2,7 milijardi dolara) za pristup podacima o pacijentima iz bolnica i farmaceutskih kompanija, kao i istim laboratorijskim uzorcima koje doktori mogu samostalno slati gdje god žele.

Onkolog David Agus i Olopade, koji su naučni savjetnici za Tempus, kažu da su radili i sa Tempusom i sa Fondacijom i da ne vide veliku razliku u rezultatima sekvenciranja. Tempus se ističe po svojoj sposobnosti da preklopi dodatne informacije o sličnim pacijentima, kao što su podaci sa snimanja i kartoni pacijenata, na rezultate testova, napisao je analitičar Bank of America Merrill Lynch Michael Riskin.

Tempus je trenutno uključen u dva spora oko intelektualne svojine sa Guardantom. U prvom slučaju, Guardant je tužio Tempus zbog navodnog kršenja patenta na nekim Tempusovim tečnim genetskim testovima (tužba je podnesena pet godina nakon što je Tempus počeo koristiti testove). U drugom slučaju, Tempus je tužio dvojicu svojih bivših zaposlenika, navodeći da su uzeli poslovne tajne za korištenje na novim poslovima u Guardantu. “Uvjereni smo da imamo snažnu odbranu od ovih neosnovanih tvrdnji, a naš fokus ostaje na pacijentima”, rekao je glasnogovornik Tempusa za Forbes.

Kevin Dietsch / Getty Images / Profimedia

” Imam” sindikat u kompaniji

Osoblje laboratorije Tempus sindikalno je u martu zbog zabrinutosti za bolju njegu pacijenata, osoblje i sigurnije uslove rada. Ovo je prvi put da je AI kompanija uspješno sindikalizirana – a pregovori bi trebali početi ovog mjeseca. „Ljudi su smatrali da prenose probleme na rukovodstvo i niko nije slušao“, kaže zaposlenik Tempusa i član sindikalnog odbora za pregovaranje, Anson Poe. Naglašava želju sindikata da poboljša sagorijevanje zaposlenih i smanji fluktuacije. Poe je napomenuo da je menadžment počeo bolje da sluša otkako je sindikalno članstvo počelo 2022. Prema Lefkofskyju: “Nemam čvrst stav o tome da li ljudi treba da se udruže, ali mi smo otvoreni za pregovore.”

Bez obzira na izazove, Tempus bi trebao postati profitabilan u narednoj godini, s mnogo prostora za rast, smatra Lefkofski. „Igra se u veoma velikom pesku“, na raskrsnici veštačke inteligencije i zdravstvene zaštite, kaže Beris. “Ko će biti sljedeći Google, sljedeći Amazon?” Mislim da će doći sa ovih prostora”.

Lefkofsky se, naravno, slaže, rekavši da će postojati nekoliko velikih kompanija u sekvenciranju genoma, velikim podacima i umjetnoj inteligenciji. Tempus je prisutan u sve tri oblasti. “Nadam se da će Tempus biti trajno naslijeđe moje karijere,” kaže on. “Ima potencijala, za razliku od svega što sam ikada napravio.” Nikada nisam bio u kompaniji u kojoj sam mislio: ovo bi moglo biti veliko kao Apple.”

Fibi Liu, novinarka Forbesa

